क्या है दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना, इसमें लड़कियों के खाते में आएंगे कितने रुपये? 

हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या है दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना, इसमें लड़कियों के खाते में आएंगे कितने रुपये? 

दिल्ली सरकार के अनुसार, लखपति बिटिया योजना के तहत जिन 40,642 लड़कियों के खाते रजिस्टर हो चुके हैं. उन्हें कुल 100 करोड़ रुपये की राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी.

By : कविता गाडरी | Updated at : 02 Mar 2026 12:56 PM (IST)
दिल्ली में बेटियों की पढ़ाई और आर्थिक सुरक्षा को लेकर सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. आज यानी 2 मार्च को राजधानी में एक खास कार्यक्रम के दौरान हजारों लड़कियों के खातों में लखपति बिटिया योजना की राशि ट्रांसफर की जाएगी. इसी मौके पर दिल्ली लखपति बिटिया योजना की औपचारिक शुरुआत भी होगी. इस योजना को लेकर सरकार का कहना है कि यह पहल सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि बेटियों को हायर एजुकेशन तक पहुंचाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी. सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इस दौरान बड़ी संख्या में लाभार्थी बेटियों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि दी जाएगी. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना क्या है और इसमें  लड़कियों के खाते में कितने रुपये आएंगे.

लखपति बिटिया योजना में लड़कियों के खाते में कितने रुपये आएंगे?

दिल्ली सरकार के अनुसार लखपति बिटिया योजना के तहत जिन 40,642 लड़कियों के खाते रजिस्टर हो चुके हैं. उन्हें कुल 100 करोड़ रुपये की राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी. यह राशि ब्याज सहित जमा धन राशि है जो पढ़ाई के अलग-अलग चरणों में जमा की जाए गई थी. अधिकारियों के अनुसार, यह राशि सभी के लिए एक जैसी नहीं है, क्योंकि कई लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन जन्म के समय नहीं बल्कि बाद में हुआ था. वहीं सरकार की इस योजना के तहत बेटी के नाम पर 56,000 रुपये अलग-अलग चरणों में जमा किए जाएंगे. 

लाडली योजना कैसे बनी लखपति बिटिया योजना?

2008 में शुरू हुई लाडली योजना का उद्देश्य था कि बेटियों की पढ़ाई बीच में न छूटे. इसके तहत जन्म के समय तय रकम जमा की जाती थी और फिर कक्षा 1, 6, 9, 10 और 12वीं में किस्त डाली जाती थी. वहीं 18 साल की आयु पूरी होने पर यह रकम निकाली जा सकती थी. अब इस योजना को विस्तार देकर दिल्ली लखपति बिटिया योजना के रूप में तैयार किया गया है. नई व्यवस्थाओं में कुल 56,000 रुपये बेटियों के खाते में जमा किए जाएंगे. ब्याज जुड़ने के बाद 21 साल की आयु तक यह राशि 1 लाख रुपये से ज्यादा होने की उम्मीद है. वहीं आपको बता दें कि इस योजना में परिपक्व राशि बेटियों को तभी मिलेगी, जब बेटियां ग्रेजुएशन या किसी मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल डिप्लोमा में एडमिशन लेंगी या उसे पूरा करेंगी. 

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा, जिनकी सालाना आय 1.20 लाख रुपये से कम है और जो पिछले 3 साल से दिल्ली में रह रहे हैं. योजना का फायदा उठाने के लिए बेटी का जन्म दिल्ली में होना जरूरी है. एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां ही इस योजना के दायरे में आएगी. वहीं रजिस्ट्रेशन जन्म के 1 साल के अंदर या तय शैक्षणिक चरणों में कराया जा सकता है. इसके अलावा हायर एजुकेशन से जुड़ी शर्तें पूरी करना अनिवार्य होगा.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 02 Mar 2026 12:56 PM (IST)
