हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनवंबर में इस तारीख तक ट्रेनें की गईं कैंसिल, कहीं जाने का है प्लान तो चेक कर लें लिस्ट

नवंबर में इस तारीख तक ट्रेनें की गईं कैंसिल, कहीं जाने का है प्लान तो चेक कर लें लिस्ट

List Of Cancelled Trains: नवंबर में कई ट्रेनें तय तारीख तक कैंसिल की गई हैं. अगर सफर का प्लान है तो अपना रूट और ट्रेन स्टेटस पहले ही चेक कर लें जिससे आखिरी वक्त पर दिक्कत न हो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 17 Nov 2025 06:52 AM (IST)
List Of Cancelled Trains: ट्रेन से जाने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर आई है. नवंबर में कुछ अहम रूटों पर ट्रैक मरम्मत और अपग्रेड का काम चल रहा है. जिसकी वजह से कई ट्रेनें तय तारीख तक कैंसिल की गई हैं. कुछ ट्रेनों को डायवर्ट भी किया गया है. जिससे काम तेज़ी से पूरा हो सके. अगर इन दिनों सफर पर जाने के लिए आपने ट्रेन की टिकट बुक की है, तो स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस ज़रूर चेक कर लें. इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी ट्रेन चल रही है या रूट चेंज हुआ है या कैंसिल की गई है. जिससे आपका सफर बिना परेशानी के हो सके.

नवंबर में इस तारीख तक कैंसिल ये ट्रेनें

अगर आप नवंबर के महीने कहीं ट्रेन से जाने वाले हैं तो पहले भारतीय रेलवे की ओर से जारी इस सूचना को पढ़ लें. रेलवे ने शालीमार स्टेशन यार्ड में रिमॉडलिंग और ट्रैक अपग्रेड के काम चलते चक्रधरपुर डिवीजन की कई लंबी दूरी की ट्रेनें 21 नवंबर तक के लिए कैंसिल की हैं. तो वहीं कुछ ट्रेनों को के रूट बदले गए हैं. 

रेलवे के मुताबिक यह बदलाव काम को सुरक्षित और समय पर पूरा करने के लिए जरूरी हैं. अगर आप यात्रा की प्लानिं बना रहे हैं. तो निकलने से पहले अपनी ट्रेन का अपडेटेट स्टेटस ऑनलाइन या फिर हेल्पलाइन से ज़रूर जांच लें जिससे सफर के दौरान किसी तरह की दिक्कत न हो.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट 

  • ट्रेन नंबर 18030 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला एक्सप्रेस 16 से 21 नवंबर तक के लिए कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 22829 भुज - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 18 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 15022 गोरखपुर - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 17 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 15021 शालीमार - गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस 18 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 18029 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस 16 से 19 नवंबर तक कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12151 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार समरसता एक्सप्रेस 19 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12152 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस समरसता एक्सप्रेस 21 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 20972 शालीमार - उदयपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 16 नवंबर को कैंसिल.

डायवर्ट ट्रेनों की लिस्ट 

  • ट्रेन नंबर 18049 शालीमार - बदामपहाड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस 22 नवंबर को सांतरागाछी से बदामपहाड़ तक चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 18050 बदामपहाड़ - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 16 और 23 नवंबर को सांतरागाछी तक चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12101 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 18 नवंबर को सांतरागाछी तक चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12102 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 20 नवंबर को सांतरागाछी से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12905 पोरबंदर - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 19 नवंबर को सांतरागाछी तक जाएगी.
  • ट्रेन नंबर 12906 शालीमार - पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 21 नवंबर को सांतरागाछी से चलेगी.

Published at : 17 Nov 2025 06:52 AM (IST)
