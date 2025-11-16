हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसफेद आधार कार्ड से कितना अलग होता है नीला आधार, ये किन लोगों का बनता है?

सफेद आधार कार्ड से कितना अलग होता है नीला आधार, ये किन लोगों का बनता है?

Blue Aadhaar Card: नीला आधार किन लोगों के लिए बनाया जाता है. जान लीजिए सफेद आधार कार्ड से कितना अलग होता है नीला आधार कार्ड. कैसे किया जाता है इसके लिए आवदेन.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 16 Nov 2025 02:24 PM (IST)
Preferred Sources

Blue Aadhaar Card: देश में पहचान से जुड़े दस्तावेजों में आधार कार्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. आमतौर पर लोग सफेद रंग वाला आधार देखते आए हैं. जो कागज़ पर प्रिंट होकर प्लास्टिक लमिनेशन में उपयोग किया जाता है. लेकिन हाल ही में एक और तरह का आधार काफी चर्चा में है. जिसे लोग नीला आधार कहा जाता हैं. 

नाम सुनकर कई लोगों को लगता है कि यह कोई अलग तरह की सुविधा है या फिर इसमें कुछ एक्सट्रा पहचान दर्ज होती है. तो बात दें ऐसा नहीं है. नीला आधार दरअसल अलग कैटेगरी के लिए बनाया जाता है. चलिए आपको बताते हैं किन लोगों का बनता है नीला आधार कार्ड? और सफेद आधार कार्ड से कितना अलग होता है यह आधार कार्ड.

सफेद आधार कार्ड से कैसे अलग है नीला आधार?

भारत में फिलहाल दो तरह के आधार कार्ड जारी किए जाते हैं. नीला आधार सफेद आधार से देखने में ही अलग होता है. सफेद आधार जहां स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आता है, वहीं नीला आधार खास तौर पर बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह हल्के नीले रंग का होता है और इसे आधार यूआईडीएआई द्वारा आधिकारिक तौर पर बाल आधार कहा जाता है. इसका एक बड़ा अंतर यह है कि इसमें बायोमेट्रिक जानकारी शामिल नहीं होती.

यह भी पढ़ें: इन लोगों के खाते में 19 नवंबर को नहीं आएगी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

 क्योंकि छोटे बच्चों के फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन लगातार बदलते हैं और स्थिर नहीं रहते. सफेद आधार में बायोमेट्रिक होते हैं. लेकिन नीले आधार में सिर्फ फोटो, डेट ऑफ बर्थ और माता-पिता के आधार नंबर जैसी जानकारियां दर्ज की जाती हैं. इसके अलावा बाल आधार पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया जाता है. जैसे ही बच्चा पांच साल का होता है, यूआईडीएआई की ओर से फिर से बायोमेट्रिक अपडेट करवाना जरूरी हो जाता है. 

किन लोगों का बनता है नीला आधार?

नीला आधार पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया जाता है. इसके बनवाने की प्रोसेस आसान है. इसके लिए माता-पिता में से किसी एक का आधार होना ज़रूरी है. आवेदन के दौरान बच्चे का जन्म बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है. बच्चे की फोटो वहीं कैप्चर की जाती है और बाकी जानकारी माता-पिता की ओर से दी जाती है. क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक शामिल नहीं होते. इसलिए प्रक्रिया तेजी से पूरी हो जाती है.

यह भी पढ़ें: नहीं करवाया ये काम तो बंद हो जाएगा पैन कार्ड, नहीं कर पाएंगे ये काम

यह आधार आगे चलकर कई कामों में मदद करता है. जैसे स्कूल एडमिशन, सरकारी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन. जब बच्चा पांच साल का हो जाता है, तो बायोमेट्रिक अपडेट करवाकर इसे सामान्य आधार में बदल दिया जाता है. दस साल की उम्र में दूसरी बार बायोमेट्रिक अपडेट करवाना पड़ता है. इस तरह नीला आधार बच्चों के शुरुआती पहचान पत्र की तरह काम करता है और आगे चलकर सामान्य आधार में बदल जाता है.

यह भी पढ़ें: इन्वर्टर की बैटरी जल्दी खराब नहीं होगी, ये स्मार्ट टिप्स बढ़ा देंगे इसकी लाइफ

Published at : 16 Nov 2025 02:24 PM (IST)
Tags :
Blue Aadhaar Card Aadhaar Card UIDAI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: रोहिणी आचार्य पर हार की जिम्मेदारी डाल रहे थे तेजस्वी, लालू परिवार में यही है कलह की वजह?
Live: रोहिणी आचार्य पर हार की जिम्मेदारी डाल रहे थे तेजस्वी, लालू परिवार में यही है कलह की वजह?
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Rohit Shara Son's Birthday: रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

दक्षिण फिल्में, कोरगज्जा, कबीर बेदी का कन्नड़ डेब्यू, पवन कल्याण, कंतारा और अधिक फीट सुधीर अत्तावर
Lalu Family Rift: लालू परिवार के झगड़े की असली वजह आई सामने! | ABP NEWS
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Delhi Blast Case: दिल्ली धमाके को लेकर अब तक की नई तस्वीरें और चौंकाने वाले खुलासे | Terror Alert
Delhi Blast Case Breaking: दिल्ली धमाके का खौफनाक CCTV फुटेज वायरल, देखिए रिपोर्ट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
Bihar Government Formation Live: रोहिणी आचार्य पर हार की जिम्मेदारी डाल रहे थे तेजस्वी, लालू परिवार में यही है कलह की वजह?
Live: रोहिणी आचार्य पर हार की जिम्मेदारी डाल रहे थे तेजस्वी, लालू परिवार में यही है कलह की वजह?
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Rohit Shara Son's Birthday: रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
रोहित शर्मा ने यूं मनाया बेटे के पहला जन्मदिन, पत्नी और बेटी के साथ शेयर की तस्वीरें
बॉलीवुड
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
पहली बार मस्जिद गईं सोनाक्षी सिन्हा, पति जहीर बोले- धर्म नहीं बदलवा रहा हूं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ये तो हद हो गई... ट्रेन की खिड़की से बाहर निकलकर बच्चे को पेशाब करवा रहा था शख्स, वीडियो देख भड़के यूजर्स
जनरल नॉलेज
अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट में जिस बम को गिराया, जान लीजिए उसकी ताकत
अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट में जिस बम को गिराया, जान लीजिए उसकी ताकत
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget