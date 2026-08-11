Train News: क्या रेलवे पुलिस भी चेक कर सकती है आपका टिकट? समझिए नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom RPF द्वारा टिकट मांगे जाने पर 139 पर शिकायत करें।

Train Ticket Checking Rule: ट्रेन से सफर के दौरान आमतौर पर टीटीई या अन्य अधिकृत टिकट चेकिंग स्टाफ यात्रियों का टिकट चेक करते हैं. अगर किसी यात्री के पास टिकट नहीं होता तो रेलवे नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाती है, लेकिन अक्सर लोगों के मन में टिकट चेकिंग से जुड़े कई सवाल होते हैं कि ट्रेन में मौजूद RPF (रेलवे सुरक्षा बल) और GRP (राजकीय रेलवे पुलिस) भी टिकट चेक कर सकते हैं या नहीं? अगर आप भी इस बात से अनजान हैं तो आज ही इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए.

ट्रेन से सफर के दौरान कौन कर सकता है टिकट चेक?

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 54 के तहत किसी भी यात्री को सफर के दौरान टिकट केवल अधिकृत रेलवे सेवक को ही दिखाना होता है. ट्रेन में टिकट की जांच के लिए TTE, TC और अन्य अधिकृत टिकट चेकिंग स्टाफ मौजूद होते हैं और यात्रियों को इन्हीं के मांगने पर अपना टिकट दिखाना होता है.

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RPF और GRP टिकट मांग सकते हैं?

इसका जवाब है नहीं. ट्रेन में टिकट चेकिंग की पूरी जिम्मेदारी अधिकृत टिकट चेकिंग स्टाफ को ही होती है, जैसे TTE, TC और TTI ही आपका टिकट चेक करने के लिए मांग सकते हैं. वहीं RPF और GRP का काम टिकट चेक करने का नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान देना और साथ ही रेलवे परिसर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना होता है. टिकट चेक करना या किसी भी यात्री से टिकट मांगने या फिर जुर्माना लगाने का अधिकार अधिकृत टिकट चेकिंग स्टाफ को ही होता है.

अगर RPF और GRP टिकट मांगे तो क्या करें?

अगर ट्रेन में आपसे RPF और GRP का जवान टिकट मांगता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे में पहले आप उनसे आराम से बात कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि टिकट चेकिंग का काम टीटीई का है, लेकिन इसके बावजूद अगर वे नहीं सुनते और आपसे लगातार टिकट दिखाने की मांग करते हैं तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं, जिसके लिए आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं.

कुछ बातों का हमेशा रखें ध्यान

ट्रेन से सफर के दौरान अपना वैध टिकट साथ रखें.

साथ ही सफर के दौरान अपना टिकट ट्रेन में मौजूद टीटीई को ही दिखाएं.

अगर सफर के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो संबंधित रेलवे अधिकारी से मदद लें.

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