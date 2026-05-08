अगर ट्रेन में किन्नर मांग रहे हैं जबरन पैसे, तो जेब ढीली करने से पहले जान लें जरूरी बात

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हिंसा होने पर अगले स्टेशन पर उतर, FIR दर्ज कराएं।

Train Safety Tips: देश में हजारों लोग रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं. सफर के दौरान कई बार कुछ घटनाएं भी हो जाती है, जैसे किसी का सामान चोरी हो गया तो कभी किसी का मोबाइल फोन खिड़की से छीन लिया जाता है. ऐसी घटनाएं होना ट्रेन में अब बहुत आम हो गई है, इसलिए सफर के दौरान सतर्क रहना चाहिए.

इसी तरह ट्रेन में कुछ लोग यात्रियों से जबरन पैसे मांगते हैं. मना करने के बाद भी वह मानते नहीं है और यात्रियों को परेशान करने लगते हैं. कई बार 10-20 रुपये लेने से भी इनकार कर देते हैं. ऐसे में अगर आपको कुछ जरूरी बातों की जानकारी हो तो आप आसानी से ऐसी स्थिति से निपट सकते हैं और खुद को परेशान होने से बचा सकते हैं.

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सबसे पहले क्या करें?

अगर ट्रेन में किन्नर या फिर कोई आपको परेशान कर रहा है या जबरन पैसे मांग रहा है तो सबसे जरूरी है कि ऐसे में आप शांत रहें. अगर आप घबराएंगे तो सामने वाला व्यक्ति आक्रामक हो सकता है. इससे अच्छा है कि पहले आप साफ शब्दों में बोले की आप नहीं देना चाहते. अक्सर देखा गया है कि अगर कोई विरोध करता है तो दूसरे यात्री में साथ देने लगते हैं.

तुरंत अपनाएं ये कदम

अगर आपको लगता है कि मामला ज्यादा खराब हो गया है तो तुरंत ये काम करें जैसे

रेलवे हेल्पलाइन 139 पर कॉल करें

GRP हेल्पलाइन 182 पर शिकायत करें.

इसके साथ ही ट्रेन में मौजूद स्टाफ या फिर TTE को तुरंत जानकारी दें.

आप अपने पास बैठे यात्रियों से भी मदद मांग सकते हैं.

और अगर जरूरत पड़े तो आप दूसरे कोच में चले जाए.

घटना का वीडियो कर लें रिकॉर्ड

आज के टाइम में ऐसी घटनाओं के वीडियो काफी जल्दी वायरल होते हैं और अगर आपको पुलिस को सबूत दिखाना पड़े तो इसके लिए आप मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. इसी के साथ ही अपने जानने वालों को मैसेज या फिर लाइव लोकेशन शेयर कर दें, ताकि जरूरत पड़ने पर मदद मिल सके.

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अगर मामला बढ़ जाए तो क्या करें?

अगर कोई आपके साथ हिंसक व्यवहार करे या फिर धमकाने की कोशिश करे तो आप अगले स्टेशन पर उतरकर तुरंत GRP थाने में शिकायत दर्ज कराएं. जरूरत पड़ने पर CCTV फुटेज की भी मांग करें.