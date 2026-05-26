पद्म श्री अवॉर्ड लेने राष्ट्रपति भवन क्यों नहीं आए रोहित शर्मा? असली वजह का हुआ खुलासा

25 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ. इसी साल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्म श्री पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन 25 मई को जब रोहित पुरस्कार समारोह में नहीं पहुंचे तो तरह-तरह के सवाल उठने लगे. आखिर ऐसा कैसे हुआ कि देश का चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने रोहित पहुंचे ही नहीं. साथ ही यह भी जान लीजिए कि अब उन्हें यह पुरस्कार कब मिलेगा?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमानप्रीत कौर को भी पद्म श्री पुरस्कार मिला. अब सवाल है कि रोहित पुरस्कार लेने क्यों नहीं पहुंचे. दरअसल इसकी वजह क्रिकेट शेड्यूल और IPL 2026 है. आईपीएल 2026 में रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए खेले.

अब कब सम्मानित किए जाएंगे रोहित?

आपको बता दें कि माननीय राष्ट्रपति सभी को एक ही दिन में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं करती हैं. इसके लिए नामांकित व्यक्तियों को उनके शेड्यूल अनुसार अलग-अलग तारीख दी जाती हैं. रोहित शर्मा को पहले बैच में शामिल किया गया था, लेकिन आईपीएल 2026 में व्यस्तता के कारण रोहित को बाद के बैच में शामिल किया गया है.

इसी साल अगले बैच के पद्म श्री पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, रोहित शर्मा उसमें अपना पद्म श्री मेडल और पत्र लेने के लिए उपस्थित रहेंगे. हालांकि अभी तारीख का एलान नहीं हुआ है कि कब अगले बैच के लोगों को सम्मानित किया जाएगा.

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IPL 2026 में रोहित शर्मा का प्रदर्शन

आईपीएल 2026 में रोहित शर्मा चोट के कारण कुछ मुकाबलों में नहीं खेल पाए. पूरे सीजन में उन्होंने 9 मैच खेलकर 283 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से दो अर्धशतक भी निकले. रोहित की टीम मुंबई इंडियंस प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई. मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली सबसे पहली टीमों में से एक थी.

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