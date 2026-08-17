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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFraud Alert: ऑनलाइन फ्रॉड होते ही तुरंत डायल करें ये नंबर, एक कॉल पर रुकेगा बैंक ट्रांसफर

Fraud Alert: ऑनलाइन फ्रॉड होते ही तुरंत डायल करें ये नंबर, एक कॉल पर रुकेगा बैंक ट्रांसफर

Online Fraud: क्या आप भी किसी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गए हैं? अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए? अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो सबकुछ छोड़कर पहले ये जरूर काम करें.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 17 Aug 2026 06:00 PM (IST)
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Online Scam: जब से चीजें डिजिटल हुई हैं, तभी से स्कैम करने वालों के भी हौसले बुलंद हो गए हैं. UPI या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के चलते कई लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं. उस समय तो किसी को ये समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, लेकिन ऐसे समय में ही सबसे ज्यादा सजग रहने की जरूरत है. जिससे यदि किसी बड़े स्कैम का शिकार हो गए हैं तो कम से कम रुपया वापस आने की उम्मीद तो हो.

हेल्प लाइन पर करें कॉल
यदि आपके साथ भी ऐसा कोई फ्रॉड या धोखाधड़ी हो जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि सबसे पहले नेशनल साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करने की जरूरत है. स्कैम होने पर सबसे पहले 1930 नंबर पर कॉल करें, जिससे कि इंसिडेंट की रिपोर्ट हो जाए और अथॉरिटीज- बैंक जल्दी से जल्दी इस पर काम करना शुरू कर दें. CFCFRMS यानी सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम आपकी मदद करेगा और बैंक और और फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन पैसे को ट्रांसफर होने से रोकेंगे.

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कैसे करें शिकायत?
फ्रॉड होने पर किसी भी तरह से समय बर्बाद ना करें और जल्दी से जल्दी 1930 नंबर पर कॉल कर दें. इस नंबर पर कॉल करने के साथ ट्रांजैक्शन से जुड़ी डीटेल नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन के एग्जीक्यूटिव को दें. ऑपरेटर आपसे कुछ बेसिक जानकारी मांगेगा जैसे आपका नाम और मोबाइल नंबर, कितना रुपया कटा है, तारीख और समय कब ट्रांजैक्शन हुआ, बैंक अकाउंट और यूपीआई ID, ट्रांजैक्शन आईडी और UTR नंबर. जिस बैंक के खाते मं रकम ट्रांसफर हुई है उसकी UPI ID (अगर हो तो ही). इसके अलावा कोई अन्य जानकारी जिससे स्कैमर का पता लगाया जा सके.

इन छोटी सी स्टेप्स से आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. शिकायत दर्ज होने के बाद आपको फोन पर कम्प्लेंट नंबर आएगा, जिसको आपको संभालकर रखना होगा.

और भी कुछ कर सकते हैं?
इसके अलावा आप चाहें तो ऑनलाइन कम्प्लेंट भी दर्ज करवा सकते हैं. ये एक फॉर्मल कम्प्लेंट होगी, जो आप नेशनल साइबर क्राइम के पोर्टल पर कर सकते हैं. यहां पर भी आपको स्कैम से जुड़ी सारी जानकारी देना होगी और सारी डीटेल्स को अच्छी तरह से भरना होगा. इसके बाद आप अपने बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं. इससे यदि तब तक ट्रांजैक्शन नहीं हुआ होगा तो वो रुक जाएगा. या फिर जिसके खाते में पैसे गए हैं बैंक उससे संपर्क कर आपकी कुछ मदद कर सकता है. 

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 17 Aug 2026 06:00 PM (IST)
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