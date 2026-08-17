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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीGold Scheme: 'जिसके पास है आधार कार्ड, उसे मिलेगा 1 तोला सोना', PM मोदी ने किया ऐलान?

Gold Scheme: 'जिसके पास है आधार कार्ड, उसे मिलेगा 1 तोला सोना', PM मोदी ने किया ऐलान?

Gold Scheme: पीएम मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो आधार कार्ड दिखाकर एक तोला सोना तोहफे में देने की बात कर रहे हैं. आइये जानते हैं क्या है खबर की सच्चाई.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 17 Aug 2026 03:33 PM (IST)
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Gold Scheme: सोशल मीडिया पर आए दिन सरकार से जुड़ी कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है. कभी पीएम मोदी के वीडियो वायरल होते हैं, तो कभी किसी योजना की डीटेल्स सामने आती हैं. इसी बीच हाल ही में एक और योजना के बारे में सोशल मीडिया के जरिए ही जानकारी मिली है. जिसमें कहा जा रहा है कि जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें सरकार की तरफ से गोल्ड दिया जाएगा.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इस वीडियो में पीएम एक योजना के बारे में बता रहे हैं. इस योजना के जरिए जिन आवेदकों के पास आधार कार्ड है सरकार उन्हें 1 तोला सोना देने वाली है. हालांकि अब इस वायरल वीडियो पर सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है और उन्होंने इस वीडियो की सच्चाई बताई है.

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क्या है वीडियो की सच्चाई?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की सच्चाई को सरकार की एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने उजागर किया है. एजेंसी के आधिकारिक X (पहले ट्विटर) अकाउंट के जरिए इस वीडियो को शेयर किया गया है और इसके ऊपर साफ शब्दों में लिखा है FAKE. तो वहीं कैप्शन में लिखा गया है कि, 'डीपफेक वीडियो से सावधान रहें!'

आगे इसकी सच्चाई बताते हुए लिखा है, '#Instagram पेज ‘indiamobileyojna’ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक डिजिटली ऑल्टर्ड वीडियो साझा कर यह दावा किया जा रहा है कि सभी आधार कार्ड धारकों को मुफ्त में 1 तोला सोना दिया जाएगा. पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक ये दावा फर्जी है. प्रधानमंत्री या भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है.

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सावधान रहने की दी सलाह
इसके साथ ही एजेंसी के द्वारा लोगों से सावधान और सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है. इके अलावा ये भी साफ किया गया है कि केंद्र सरकार की किसी भी जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट या सोर्स पर ही भरोसा करें. इसके साथ ही लोगों से सतर्क रहने और ऐसे किसी भी लुभावने और भ्रामक दावों के झांसे में ना आने की अपील भी की गई है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 17 Aug 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
Gold Scheme PIB Fact Check PM Modi Viral Video
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