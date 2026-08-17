7 नई अमृत भारत ट्रेनों को रेलवे की मंजूरी, कहां-कहां जाएंगी, कितना होगा किराया?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ट्रेनों के किराए, समय-सारणी जैसी अन्य जानकारी अभी प्रतीक्षित है।

Amrit Bharat Train Update: ट्रेन से सफर करना यात्रियों के लिए आरामदायक होने के साथ-साथ ही किफायती भी होता है. ट्रेन एक ऐसा साधन है, जिससे यात्री लंबी दूरी का सफर कम कीमत में भी तय कर सकते हैं. भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए कई आधुनिक ट्रेनों की भी शुरुआत कर दी है. यानी पहले की तुलना में अब रेलवे ने काफी कुछ पूरी तरह बदल दिया है. अब इसी कड़ी में रेलवे बोर्ड के रिकॉर्ड के मुताबिक 7 अमृत भारत ट्रेनों को मंजूरी दी गई है. इससे यात्रियों को सफर करने के लिए नए विकल्प मिलेंगे.

जानें कौन -कौन सी ट्रेनों को मिली मंजूरी?

1.सूबेदारगंज-लोकमान्य तिलक टर्मिनस- ट्रेन नंबर 14121/14122 अमृत भारत एक्सप्रेस

इस ट्रेन का रूट सूबेदारगंज, फतेहपुर, गोविंदपुरी, भरुवा सुमेरपुर, रागौल, बांदा, सतना, चित्रकूटधाम, मैहर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, पिपरिया, इटारसी, नासिक रोड, कल्याण और ठाणे से गुजरने का प्रस्ताव है.

2.प्रयागराज-लोकमान्य तिलक टर्मिनस अमृत भारत एक्सप्रेस-ट्रेन नंबर 20436/20435

इस ट्रेन का प्रमुख ठहराव जबलपुर, सतना, इटारसी, भुसावल और कल्याण जैसे प्रमुख ठहराव होंगे.

3.धनबाद-कोयंबटूर अमृत भारत एक्सप्रेस- ट्रेन नंबर 22363/22364

धनबाद-कोयंबटूर यह NSC बोस जंक्शन गोमोह, पारसनाथ, हजारी बाग, कोडरमा, प्रयागराज छिवकी, गया, जबलपुर, नागपुर, बल्हारशाह, वारंगल, नेल्लोर, विजयवाड़ा, रेनिगुंटा, सलेम, इरोड और तिरुप्पुर होते हुए चलाई जाएगी.

4.प्रयागराज-उधना अमृत भारत एक्सप्रेस- ट्रेन नंबर 20437/20438

इस ट्रेन को इटावा, फतेहपुर, आगरा, कोटा, रतलाम और वडोदरा जैसे स्टेशनों से होकर चलाया जाएगा.

5.गोरखपुर - बांद्रा टर्मिनस अमृत भारत एक्सप्रेस- ट्रेन नंबर 15085/15086

इस ट्रेन का रास्ता लखनऊ,कानपुर, आगरा, कोटा, रतलाम, वडोदरा और सूरत समेत कई स्टेशन शामिल हैं.

6.चार्लापल्ली-गोरखपुर अमृत भारत एक्सप्रेस-ट्रेन नंबर 22075/22076

यह ट्रेन काजीपेट, नागपुर, इटारसी, भोपाल, झांसी, कानपुर और गोंडा समेत अन्य स्टेशन होते हुए गोरखपुर पहुंचेगी.

7.गोरखपुर-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस- ट्रेन नंबर 15095/15096

यह ट्रेन गोंडा, बरेली, सीतापुर, मुरादाबाद और गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जाएगी.

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कितना होगा किराया?

इन 7 अमृत भारत ट्रेनों के शुरू होने से कई यात्रियों को फायदा होगा. ऐसे में अब कई लोग ये जानना चाहेंगे कि इस ट्रेन का किराया कितना होगा? अभी इन प्रस्तावित ट्रेनों के किराए की आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है. हालांकि, अमृत भारत ट्रेन यात्रियों को ध्यान में रखकर ही चलाई जाती है. इसलिए इन ट्रेनों से सफर करने के लिए भी यात्रियों को किफायती किराए का विकल्प मिल सकता है.

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ध्यान रखें कुछ जरूरी बात

बता दें कि इन सेवाओं को लेकर रेलवे बोर्ड के रिकॉर्ड में अभी केवल मंजूरी की जानकारी सामने आई है, लेकिन ट्रेन से जुड़ी अन्य जरूरी बात की जानकारी सामने नहीं आई है, जैसे...