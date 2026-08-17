कौन है शहजाद भट्टी? स्वतंत्रता दिवस से पहले नेस्तनाबूद किया गया नेटवर्क

स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले मोदी सरकार ने आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बताया कि भट्टी नेटवर्क से जुड़े करीब 200 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है. अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने आईएसआई समर्थित आतंकी नेटवर्क पर करारा प्रहार किया और उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया.

गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और विस्फोटक पदार्थों से जुड़े कानूनों के तहत 80 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं.

भट्टी नेटवर्क पर करारा प्रहार

इस कार्रवाई में 200 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं. भट्टी नेटवर्क पर करारा प्रहार गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से आईईडी, पाकिस्तान में बने ग्रेनेड, पिस्टल, जासूसी कैमरे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. जांच एजेंसियों के मुताबिक, इन बरामदगी से नेटवर्क के सीमा पार कनेक्शन की जांच को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं. पिछले करीब एक साल से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की सीमा पार आतंकी नेटवर्क से जुड़ी जांच में शहजाद भट्टी का नाम प्रमुखता से सामने आया है.

गैंगस्टर से कथित आतंकी हैंडलर बने भट्टी के बारे में जांच एजेंसियों का आरोप है कि वह पाकिस्तान और खाड़ी देशों से अपना नेटवर्क संचालित करता है. आरोप है कि वह सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर युवाओं की भर्ती करता था और भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए नेटवर्क तैयार कर रहा था. उत्तर भारत में कई हमलों से जुड़ा भट्टी का नाम एनआईए और राज्य पुलिस की जांच के मुताबिक, उत्तर भारत में हुए कई हमलों में शहजाद भट्टी का नाम सामने आया है. उसका नाम 2025 में जालंधर के यूट्यूबर रोजर संधू के घर हुए ग्रेनेड हमले की जांच में भी सामने आया था.

उत्तर भारत में कई हमलों के जिम्मेदार भट्टी

इसके अलावा, अंबाला के बलदेव नगर में हुए आईईडी कार बम विस्फोट के मामले में दाखिल चार्जशीट में भी भट्टी का नाम बताया गया है. वहीं, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ कथित तौर पर मिलकर हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर किए गए ग्रेनेड हमले में भी उसे कथित मास्टरमाइंड बताया गया है.

ग्रेनेड, आईईडी और टारगेटेड किलिंग का नेटवर्क जांच एजेंसियों के अनुसार, शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान से संचालित और कथित तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित आतंकी नेटवर्क है. आरोप है कि इस नेटवर्क के जरिए ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम से हमले कराने के साथ-साथ टारगेटेड किलिंग की साजिशें भी रची जा रही थीं. स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई को सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.