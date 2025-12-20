CG Train Cancelled: देश के सभी राज्यों से रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं. यह न सिर्फ उनकी यात्रा का सबसे भरोसेमंद माध्यम है, बल्कि लंबे और छोटे दोनों तरह के सफर में सुविधाजनक ऑप्शन भी है. इतनी बड़ी संख्या में लोग रेलवे नेटवर्क पर निर्भर रहते हैं. इसलिए किसी भी ट्रेन के रूट बदलने या कैंसिल होने से यात्रियों को काफी परेशानी होती है. इसलिए यह जरूरी है कि उन्हें ट्रेन कैंसिलेशन के बारे में समय पर जानकारी मिल जाए.

जिससे वह अपनी यात्रा की योजना बदल सकें और दूसरा कोई इंतजाम कर सकें. रेलवे प्रशासन द्वारा समय पर सूचना देने से यात्री बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं. ट्रेन यात्रा में बदलाव की जानकारी मिलने से लोग अपने समय, टिकट और सफर की तैयारी को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं. अगले कुछ दिनों के लिए रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों को कैंसिल किया तो कुछ के रूट बदले हैं.

छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए परेशानी

छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए ये खबर परेशानी की हो सकती है. रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर-चांपा और राजनांदगांव से आने-जाने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे. रेलवे प्रशासन ने बताया कि रेलवे बोर्ड अलग-अलग ज़ोन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम को तेजी से अंजाम दे रहा है. इसी वजह से कुछ ट्रेनों के ऑपरेशन पर अस्थायी असर पड़ रहा है. हालांकि यह काम लंबी अवधि में यात्रियों के लिए सुविधाजनक साबित होगा, फिलहाल यात्रियों को अपने सफर की योजना बदलनी पड़ सकती है. इसलिए ऐसे समय में अग्रिम टिकट बुकिंग और वैकल्पिक मार्गों के बारे में जानकारी रखना बेहद जरूरी है.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर 22647 कोरबा–तिरुवनंतपुरम (कोच्चुवेली) एक्सप्रेस-28, 31 जनवरी और 4, 7, 11, 14 फरवरी को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22648 कोच्चुवेली–कोरबा एक्सप्रेस-26, 29 जनवरी तथा 2, 5, 9, 12 फरवरी को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 07005 सिकंदराबाद–रक्सौल एक्सप्रेस-26 जनवरी एवं 2, 9 फरवरी को कैंसिल

ट्रेन नंबर 07006 रक्सौल–सिकंदराबाद एक्सप्रेस-29 जनवरी के साथ 5 और 12 फरवरी को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 03253 पटना–चर्लपल्ली एक्सप्रेस-26, 28 जनवरी तथा 2, 4, 9, 11 फरवरी को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 07255 चर्लपल्ली–पटना एक्सप्रेस-28 जनवरी, 4 और 11 फरवरी को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 07256 पटना–चर्लपल्ली एक्सप्रेस-30 जनवरी, 6 और 13 फरवरी को कैंसिल.

इस ट्रेन का रूट बदला

ट्रेन नंबर 12251 यशवंतपुर-कोरबा एक्सप्रेस जो 27 जनवरी, 3, 10 और 13 फरवरी को यशवंतपुर के बदले हुए रूट से चलेगी. यह ट्रेन काचीगुडा-निजामाबाद जंक्शन-मुदखेड़ जंक्शन-पिंपल खुटी-नागपुर-दुर्ग-बिलासपुर होते हुए सिकंदराबाद पहुंचेगी.

