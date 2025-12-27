अगले 3 तीन दिन कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, चेक कर लें कहीं आपकी भी तो नहीं शामिल

Train Cancelled News: अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. भारतीय रेलवे समय समय पर ट्रैक मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन के चलते कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द करता है. ऐसे में बिना जानकारी सफर पर निकलना परेशानी का कारण बन सकता है. रेलवे ने नागपुर रेल मंडल के डोंगरगढ़ सेक्शन में अपग्रेडेशन के काम करने की अनाउंसमेंट की है.

जिसकी वजह से अगले तीन दिनों तक कई ट्रेनें कैंसिल रहेंगी. इस दौरान कुछ ट्रेनों का संचालन पूरी तरह रोक दिया जाएगा, जिससे यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ सकती है. अगर आपने पहले से टिकट बुक कर रखा है, तो समय रहते कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक कर लें. इससे न सिर्फ आपका समय बचेगा, बल्कि आखिरी वक्त की भागदौड़ और असुविधा से भी राहत मिलेगी.

यह ट्रेनें हुईं प्रभावित

नागपुर रेल मंडल के डोंगरगढ़ सेक्शन में चल रहे अपग्रेडेशन कार्य का असर सीधे ट्रेनों के संचालन पर पड़ने वाला है. रेलवे की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक 26 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 के बीच कुल 21 पैसेंजर और मेमू ट्रेनें प्रभावित रहेंगी. इस दौरान कुछ ट्रेनें पूरी तरह कैंसिल रहेंगी. जिससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को खासा दिक्कत हो सकती है. अगर आपने इन तारीखों के बीच सफर की प्लानिंग की है. तो कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट पहले ही जरूर देख लें. स्टेशन पहुंचने के बाद जानकारी मिलने पर परेशानी और बढ़ सकती है. इसलिए बेहतर होगा कि पहले ही लिस्ट चेक कर ली जाए.

कैंसिल ट्रेनों की पूरी जानकारी

ट्रेन नंबर 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू: 26 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68741 दुर्ग-गोंदिया मेमू: 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68743 गोंदिया-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी मेमू: 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68744 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-गोंदिया मेमू: 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68742 गोंदिया-दुर्ग मेमू: 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68709 रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू: 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68729 रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू: 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू: 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 58205 रायपुर-इतवारी पैसेंजर: 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68721 रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू: 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 68723 डोंगरगढ़-गोंदिया मेमू: 27 दिसंबर को कैंसिल रहेगी.

