हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थआंखों में दिखे यह लक्षण तो समझ जाएं होने वाला है डिमेंशिया, तुरंत भागें डॉक्टर के पास

आंखों में दिखे यह लक्षण तो समझ जाएं होने वाला है डिमेंशिया, तुरंत भागें डॉक्टर के पास

डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जो धीरे-धीरे इंसान की याददाश्त, सोचने-समझने की क्षमता, रोजमर्रा के काम और यहां तक कि उसके स्वभाव तक को बदल देती है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 02 Jan 2026 09:10 AM (IST)
Preferred Sources

हम अक्सर मानते हैं कि आंखों का काम सिर्फ देखना होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी आंखें आपके दिमाग की सेहत का भी हाल बता सकती हैं. हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिससे यह पता चल सकता है कि किसी व्यक्ति को भविष्य में डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है या नहीं और यह संकेत सीधे आंखों से मिलता है. 

डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जो धीरे-धीरे इंसान की याददाश्त, सोचने-समझने की क्षमता, रोजमर्रा के काम और यहां तक कि उसके स्वभाव तक को बदल देती है. यह बीमारी सिर्फ बुज़ुर्गों तक सीमित नहीं है, बल्कि समय के साथ किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है. अब वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर समय रहते आंखों में होने वाले कुछ बदलावों को पहचान लिया जाए, तो डिमेंशिया के खतरे को पहले ही समझा जा सकता है और इलाज की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं. 

डिमेंशिया क्या है और यह कितना खतरनाक है?

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार, डिमेंशिया दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है. अकेले अमेरिका में ही 60 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं और हर साल करीब 10 लाख लोगों की मौत डिमेंशिया से जुड़ी जटिलताओं के कारण होती है. डिमेंशिया कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि यह कई तरह के दिमागी रोगों का समूह है, जिनमें सबसे आम अल्जाइमर रोग है. 

आंखों में दिखे यह लक्षण तो समझ जाएं होने वाला है डिमेंशिया

वैज्ञानिकों ने पाया है कि आंखों के पीछे मौजूद एक बेहद अहम हिस्सा  रेटिना डिमेंशिया के खतरे के बारे में पहले ही इशारा कर सकता है. रेटिना आंख का वो पार्ट होता है जो रोशनी को पकड़कर उसे दिमाग तक पहुंचाने का काम करता है.  रेटिना आंख और दिमाग के बीच एक पुल की तरह होता है. विशेषज्ञों के अनुसार, ऑप्टिक नर्व सीधे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है. इसलिए अगर रेटिना कमजोर होने लगे या पतली हो जाए, तो यह संकेत हो सकता है कि दिमाग में भी धीरे-धीरे बदलाव शुरू हो रहे हैं. 

शोध में क्या सामने आया?
 
फ्रंटियर्स इन एजिंग न्यूरोसाइंस नामक जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने करीब 30,000 वयस्कों पर लगभग 10 साल तक शोध किया. इस दौरान प्रतिभागियों की आंखों की रेटिनल ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी (OCT) नामक तकनीक से जांच की गई. जिन लोगों का रेटिना पतला था, उनमें डिमेंशिया होने का खतरा ज्यादा पाया गया. रेटिना की मोटाई में हर एक यूनिट की कमी के साथ डिमेंशिया का खतरा 3 प्रतिशत तक बढ़ जाता है. जिन लोगों के रेटिना के बीच वाले हिस्से की परत पतली थी, उनमें फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया (FTD) का खतरा 41 प्रतिशत ज्यादा पाया गया. 9 साल बाद किए गए फॉलो-अप में 148 लोगों को अल्जाइमर, 8 लोगों को FTD का निदान हुआ, जिससे शोध के नतीजे सही साबित हुए. 

डिमेंशिया के आम लक्षण

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग और NHS के अनुसार, डिमेंशिया के लक्षण धीरे-धीरे बढ़ते हैं, जैसे बार-बार चीजें भूल जाना, सोचने और समझने की गति धीमी होना, बातचीत में शब्द ढूंढने में परेशानी, निर्णय लेने में कठिनाई, मूड में अचानक बदलाव, चिड़चिड़ापन या बेचैनी, रोजमर्रा के काम करने में दिक्कत. अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना बेहद जरूरी है. 

क्या डिमेंशिया को रोका जा सकता है?

डिमेंशिया को पूरी तरह रोकने का कोई पक्का इलाज अभी मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ आदतें अपनाकर इसके खतरे को कम किया जा सकता है. जिसमें हेल्दी और बैलेंस डाइट, रोजाना एक्सरसाइज,त दिमाग को एक्टिव रखने वाली एक्टिविटी, पूरी नींद, धूम्रपान और शराब से दूरी, नियमित आंखों और स्वास्थ्य जांच शामिल हैं. 

यह भी पढ़ें: डायबिटीज से बचने के लिए बार-बार शुगर फ्री लेते हैं आप, जानें यह कैसे बर्बाद करता है लिवर?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 02 Jan 2026 09:10 AM (IST)
Tags :
Dementia Health Eye Symptoms Neurological Disease
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नए साल पर पाकिस्तान से आया भारत के लिए ओपन लेटर, किसने लिखा- 'जड़ से उखाड़ फेंको, भारत के साथ'
नए साल पर पाकिस्तान से आया भारत के लिए ओपन लेटर, किसने लिखा- 'जड़ से उखाड़ फेंको, भारत के साथ'
महाराष्ट्र
'क्योंकि वो अंधे हैं तो दिखता नहीं कि राहुल गांधी...', रामभद्राचार्य के बयान पर नाना पटोले का पलटवार
'क्योंकि वो अंधे हैं तो दिखता नहीं कि राहुल गांधी...', रामभद्राचार्य के बयान पर नाना पटोले का पलटवार
इंडिया
Weather Update: यूपी और दिल्ली में बारिश होगी या नहीं? जानें क्या कह रहा मौसम विभाग, बिहार को लेकर अलर्ट
यूपी और दिल्ली में बारिश होगी या नहीं? जानें क्या कह रहा मौसम विभाग, बिहार को लेकर अलर्ट
आईपीएल 2026
न्यू ईयर पार्टी में झूमे RCB के 7 करोड़ के स्टार वेंकटेश अय्यर, DJ चेतस के साथ स्टेज पर दिखे, VIDEO वायरल
न्यू ईयर पार्टी में झूमे RCB के 7 करोड़ के स्टार वेंकटेश अय्यर, DJ चेतस के साथ स्टेज पर दिखे, VIDEO वायरल
Advertisement

वीडियोज

Chaumu में पत्थरबाजों पर पुलिस की जोरदार कार्रवाई, अतिक्रमण पर चल रहा बुलडोजर । Rajasthan News
Chaumu में पत्थरबाजों की उल्टी गिनती शुरू, लगे ताले और शुरू हो गया बुलडोजर एक्शन । Rajasthan News
Chaumu में मस्जिद से पत्थरबाजों ने बरसाए पत्थर अब पुलिस चला रही बुलडोजर ! । Rajasthan News
North India में लगातार जारी है शीतलहर का असर, सड़कों से लेक ट्रेन तक बुरी तरह प्रभावित
Ney York के मेयर ममदानी ने जताई Umar Khalid के हालात पर चिंता कहा, हमसब आपके बारे में सोच रहे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नए साल पर पाकिस्तान से आया भारत के लिए ओपन लेटर, किसने लिखा- 'जड़ से उखाड़ फेंको, भारत के साथ'
नए साल पर पाकिस्तान से आया भारत के लिए ओपन लेटर, किसने लिखा- 'जड़ से उखाड़ फेंको, भारत के साथ'
महाराष्ट्र
'क्योंकि वो अंधे हैं तो दिखता नहीं कि राहुल गांधी...', रामभद्राचार्य के बयान पर नाना पटोले का पलटवार
'क्योंकि वो अंधे हैं तो दिखता नहीं कि राहुल गांधी...', रामभद्राचार्य के बयान पर नाना पटोले का पलटवार
इंडिया
Weather Update: यूपी और दिल्ली में बारिश होगी या नहीं? जानें क्या कह रहा मौसम विभाग, बिहार को लेकर अलर्ट
यूपी और दिल्ली में बारिश होगी या नहीं? जानें क्या कह रहा मौसम विभाग, बिहार को लेकर अलर्ट
आईपीएल 2026
न्यू ईयर पार्टी में झूमे RCB के 7 करोड़ के स्टार वेंकटेश अय्यर, DJ चेतस के साथ स्टेज पर दिखे, VIDEO वायरल
न्यू ईयर पार्टी में झूमे RCB के 7 करोड़ के स्टार वेंकटेश अय्यर, DJ चेतस के साथ स्टेज पर दिखे, VIDEO वायरल
टेलीविजन
'फेम की वजह से नहीं कड़ी मेहनत की बदौलत जीता बिग बॉस 19', ट्रोल्स को गौरव खन्ना ने दिया करारा जवाब
'फेम की वजह से नहीं कड़ी मेहनत की बदौलत जीता बिग बॉस 19', ट्रोल्स को गौरव खन्ना का करारा जवाब
हेल्थ
आंखों में दिखे यह लक्षण तो समझ जाएं होने वाला है डिमेंशिया, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
आंखों में दिखे यह लक्षण तो समझ जाएं होने वाला है डिमेंशिया, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
यूटिलिटी
ऐसे ऑनलाइन बुक करें ट्रेन टिकट, रेलवे से मिलेगा डिस्काउंट
ऐसे ऑनलाइन बुक करें ट्रेन टिकट, रेलवे से मिलेगा डिस्काउंट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी वालों को कोहरे से राहत नहीं, इस जिले में 3 डिग्री तक गिरा पारा, जनवरी में और सताएगी सर्दी
यूपी वालों को कोहरे से राहत नहीं, इस जिले में 3 डिग्री तक गिरा पारा, जनवरी में और सताएगी सर्दी
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget