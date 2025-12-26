हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अब टोल टैक्स की कमाई से भी अपनी जेब भर सकते हैं आप, सरकार ने कर दिया मुनाफा पाने का इंतजाम

Infra Investment Trust: अब आम लोग भी नेशनल हाईवे में निवेश कर टोल टैक्स की कमाई का हिस्सा पा सकेंगे. NHAI की नई इनविट स्कीम से रिटेल निवेशकों को मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Dec 2025 03:01 PM (IST)
अब तक नेशनल हाईवे और टोल टैक्स की कमाई सिर्फ सरकार या बड़ी कंपनियों तक सीमित रहती थी. लेकिन अब आम लोग भी इसमें हिस्सेदार बन सकेंगे. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की नई पहल राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को सेबी से मंजूरी मिल गई है.

अब देश में इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनविट के जरिए रिटेल निवेशक सीधे हाईवे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा पाएंगे. यानी टोल टैक्स से अब आम जनता भी कमाई कर सकती है. यह स्कीम म्यूचुअल फंड की तरह काम करेगी. फर्क सिर्फ इतना है कि यहां आपका पैसा शेयर बाजार में नहीं. बल्कि सड़कों में लगेगा.
अब देश में इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनविट के जरिए रिटेल निवेशक सीधे हाईवे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा पाएंगे. यानी टोल टैक्स से अब आम जनता भी कमाई कर सकती है. यह स्कीम म्यूचुअल फंड की तरह काम करेगी. फर्क सिर्फ इतना है कि यहां आपका पैसा शेयर बाजार में नहीं. बल्कि सड़कों में लगेगा.
जिन हाईवे से रोज लाखों गाड़ियां गुजरती हैं. उनसे वसूले जाने वाले टोल टैक्स की कमाई में आपको भी हिस्सा मिलेगा. माना जा रहा है कि इससे 10 फीसदी तक का सालाना रिटर्न मिल सकता है. अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश बड़े कॉरपोरेट्स या विदेशी कंपनियां ही कर पाती थीं.
जिन हाईवे से रोज लाखों गाड़ियां गुजरती हैं. उनसे वसूले जाने वाले टोल टैक्स की कमाई में आपको भी हिस्सा मिलेगा. माना जा रहा है कि इससे 10 फीसदी तक का सालाना रिटर्न मिल सकता है. अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश बड़े कॉरपोरेट्स या विदेशी कंपनियां ही कर पाती थीं.
Published at : 26 Dec 2025 03:01 PM (IST)
Toll Tax NHAI Utility News InvIT

Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
