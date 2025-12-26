एक्सप्लोरर
अब टोल टैक्स की कमाई से भी अपनी जेब भर सकते हैं आप, सरकार ने कर दिया मुनाफा पाने का इंतजाम
Infra Investment Trust: अब आम लोग भी नेशनल हाईवे में निवेश कर टोल टैक्स की कमाई का हिस्सा पा सकेंगे. NHAI की नई इनविट स्कीम से रिटेल निवेशकों को मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा.
अब तक नेशनल हाईवे और टोल टैक्स की कमाई सिर्फ सरकार या बड़ी कंपनियों तक सीमित रहती थी. लेकिन अब आम लोग भी इसमें हिस्सेदार बन सकेंगे. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की नई पहल राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को सेबी से मंजूरी मिल गई है.
Published at : 26 Dec 2025 03:01 PM (IST)
