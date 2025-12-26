अब टोल टैक्स की कमाई से भी अपनी जेब भर सकते हैं आप, सरकार ने कर दिया मुनाफा पाने का इंतजाम

अब देश में इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनविट के जरिए रिटेल निवेशक सीधे हाईवे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा पाएंगे. यानी टोल टैक्स से अब आम जनता भी कमाई कर सकती है. यह स्कीम म्यूचुअल फंड की तरह काम करेगी. फर्क सिर्फ इतना है कि यहां आपका पैसा शेयर बाजार में नहीं. बल्कि सड़कों में लगेगा.