रेलवे ने आज से बढ़ा दिए टिकट के दाम, ट्रेन से सफर करने से पहले जान लें ये 10 जरूरी बातें

रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (I&P) दिलीप कुमार के बताया कि नया किराया सिस्टम उन्हीं टिकटों पर लागू होगा. जो 26 दिसंबर 2025 या उसके बाद जारी किए जाएंगे. यानी अगर आपकी यात्रा की तारीख बाद की है लेकिन टिकट पहले खरीदा गया है. तो बढ़ा हुआ किराया आपसे नहीं लिया जाएगा.