रेलवे ने आज से बढ़ा दिए टिकट के दाम, ट्रेन से सफर करने से पहले जान लें ये 10 जरूरी बातें
Railway Increased Fare: आज यानी 26 दिसंबर से ट्रेन टिकट के दाम बढ़ गए हैं. नया किराया किन यात्रियों पर लागू होगा, किन पर नहीं और किन ट्रेनों में बदलाव हुआ है. सफर से पहले यह जानना जरूरी है.
भारतीय रेलवे ने आज 26 दिसंबर से नया किराया ढांचा लागू कर दिया है. यह पिछले छह महीनों में दूसरी बार किराए में बढ़ोतरी मानी जा रही है. रेलवे मंत्रालय ने साफ किया है कि यह बदलाव केवल नए टिकटों पर ही लागू होगा. जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक कर लिए हैं. उन्हें एक्सट्रा रकम नहीं चुकानी होगी.
Published at : 26 Dec 2025 04:14 PM (IST)
