ट्रेन से कहीं जाने का है प्लान तो करना पड़ सकता है चेंज, इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनें कैंसल

List Of Cancelled Trains: हर दिन देशभर में लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. ट्रेन यात्रा लोगों के लिए सबसे सस्ती और आरामदायक मानी जाती है. लंबी दूरी तय करनी हो तो ज्यादातर लोग ट्रेन को ही चुनते हैं. लेकिन कई बार यही सफर मुश्किल में बदल जाता है. जब रेलवे किसी वजह से ट्रेनें रद्द कर देता है.

अब सर्दियों का मौसम करीब है और हर साल की तरह इस बार भी कोहरे के कारण कई ट्रेनें कैंसिल की जाएंगी. ऐसे में अगर आप आने वाले महीनों में ट्रेन से यात्रा की तैयारी कर रहे हैं. तो यह खबर जरूर पढ़ें. क्योंकि इससे आपको पहले से प्लानिंग करने में आसानी होगी.

इस रूट की ट्रेनें कैंसिल की गईं

ट्रेन को देश की लाइफलाइन कहा जाता है. रोज करोड़ों लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं. अगर आप भी आने वाले दिनों में ट्रेन यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं. तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर मध्य रेलवे ने ठंड और कोहरे के चलते कई ट्रेनों को कुछ महीनों के लिए रद्द करने का फैसला लिया है.

यह ट्रेनें 1 दिसंबर से 3 मार्च तक नहीं चलेंगी. इसका असर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के यात्रियों पर पड़ेगा. अगर आपकी टिकट इन ट्रेनों में है. तो यात्रा से पहले उनका स्टेटस जरूर चेक कर लें. ताकि बाद में होने वाली किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

कैंसिल की गईं ट्रेनें

ट्रेन नंबर 12210 काठगोदाम से कानपुर सेंट्रल तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 8 दिसंबर से लेकर 23 फरवरी तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12209 कानपुर सेंट्रल से काठगोदाम तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 9 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12873 हटिया से आनंद विहार तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 1 दिसंबर से 26 फरवरी फरवरी तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12874 आनंद विहार से हटिया तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 2 दिसंबर से 27 फरवरी तक कैंसिल कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22857 सांतरागाछी से आनंद विहार तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 1 दिसंबर से 2 मार्च तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22858 आनंद विहार से सांतरागाछी तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 2 दिसंबर से 3 मार्च तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर-12595 गोरखपुर से आनंद विहार तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 1 दिसंबर से 12 फरवरी तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12596 आनंद विहार से गोरखपुर तक चलाई जाने वाली ये ट्रेन 2 दिसंबर से 13 फरवरी तक कैंसिल.

