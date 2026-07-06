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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTraffic Rule: पर्सनल कार में भारी सामान ले जा रहे हैं? पहले जान लें ये जरूरी नियम, वरना कट सकता है चालान

Traffic Rule: पर्सनल कार में भारी सामान ले जा रहे हैं? पहले जान लें ये जरूरी नियम, वरना कट सकता है चालान

Traffic Rule: अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी में जरूरत से ज्यादा सामान रखते हैं तो यह ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है और ऐसा करने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 06 Jul 2026 05:48 PM (IST)
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  • नियम तोड़ने पर 500 से 1500 रुपये तक जुर्माना लगेगा।

Traffic Rule: अक्सर लोग अपनी पर्सनल गाड़ी में जरूरत से ज्यादा सामान रख लेते हैं. कहीं घूमने जाना हो फिर मार्केट से खरीदारी करके लौटना हो, कई बार कार में इतना सामान भर लिया जाता है कि उसमें जगह ही नहीं बचती. कई लोगों को लगता है कि वह अपनी पर्सनल गाड़ी में जितना चाहे, उतना सामान रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आप अपनी गाड़ी में जरूरत से ज्यादा भारी सामान रख लेते हैं तो ट्रैफिक नियमों के तहत चालान काटा जा सकता है. इसलिए पहले ही नियमों के बारे में जान लीजिए.

ये सामान ले जाने पर होगी कार्रवाई

नियमों के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अपनी कार में जरूरत से ज्यादा सामान या व्यावसायिक सामान ले जाता है तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है. क्योंकि पर्सनल गाड़ी में भी आप सिर्फ अपने पर्सनल सामान रख सकते हैं.

अगर आपको कोई भारी सामान कहीं भिजवाना भी है तो आप उसके लिए  मालवाहक वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं. ध्यान रखें कार, बस और ऑटो ये सभी यात्री वाहन लोगों के सफर के लिए बनाए गए हैं , न कि भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने के लिए है. 

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नियम तोड़ने पर भरना पड़ेगा जुर्माना

अगर कोई व्यक्ति नियमों के खिलाफ जाकर भारी सामान अपनी गाड़ी में ले जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर कोई पहली बार नियम तोड़ता है तो उस पर 500 रुपये का चालान लगाया जाएगा. वहीं दूसरी बार पकड़े जाने के बाद 1500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. यह कार्रवाई मोटर वाहन नियम के नियम 84(4) और मोटर वाहन अधिनियम MVA की धारा 177 के तहत की जाती है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 06 Jul 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Road Safety Traffic Rules Utility News Overload Vehicle
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