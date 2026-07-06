दिल्ली मेट्रो में अब सुनाई देंगे विज्ञापन, कमाई के लिए DMRC इन 4 लाइनों पर शुरू करेगा ऑडियो एड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मुख्य घोषणाओं के बीच विज्ञापन चलेंगे, यात्रियों को असुविधा नहीं होगी।

Delhi Metro Audio Advertisement: रोजाना लाखों लोग ऑफिस, स्कूल, कॉलेज और अन्य कामों के लिए मेट्रो से सफर करते हैं. इसकी खास बात तो यह है कि आप कम खर्च में आराम से AC के मजे लेते हुए सफर कर सकते हैं. अगर आप भी दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं तो अगले स्टेशन की अनाउंसमेंट तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन अब आपको मेट्रो के अंदर अनाउंसमेंट के साथ ऑडियो विज्ञापन भी सुनाई देंगे. DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मेट्रो के अंदर ऑडियो एड्स शुरू करने की तैयारी में है.

इन स्टेशनों पर सुनाई देंगे ऑडियो विज्ञापन

DMRC ने इन स्टेशनों पर ऑडियो विज्ञापन शुरू करने की प्रोसेस शुरू कर दी है. इनमें शामिल है.

येलो लाइन

मैजेंटा लाइन

रेड लाइन

और ब्लू लाइन

इन चारों लाइनों की छह-छह मेट्रो में विज्ञापन स्लॉट के संचालन, मार्केटिंग और प्रबंधन के लिए एजेंसियों से टेंडर मांगे गए हैं.

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ऑडियो विज्ञापन शुरू करने के पीछे का उद्देश्य?

DMRC का कहना है कि मेट्रो में ऑडियो वित्रापन शुरू करने से कई फायदे होंगे जैसे...

टिकट के अलावा भी कमाई बढ़ेगी.

इसके अलावा मेट्रो में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं तो विज्ञापन उन लोगों तक पहुंच पाएगा.

ऑडियो विज्ञापन की वजह से यात्रियों को होगी दिक्कत?

मेट्रो अधिकारियों के मुताबिक, ऑडियो विज्ञापन जरूरी अनाउंसमेंट के बीच मिलने वाले समय में ही चलाई जाएंगी.

सभी जरूरी अनाउंसमेंट को पहले प्राथमिकता दी जाएगी.

इन सभी बातों का खास ध्यान रखा जाएगा, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो.

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