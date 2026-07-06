हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली मेट्रो में अब सुनाई देंगे विज्ञापन, कमाई के लिए DMRC इन 4 लाइनों पर शुरू करेगा ऑडियो एड

दिल्ली मेट्रो में अब सुनाई देंगे विज्ञापन, कमाई के लिए DMRC इन 4 लाइनों पर शुरू करेगा ऑडियो एड

Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो से सफर करते हैं तो अब आपको मेट्रो के अंदर अगले स्टेशन की अनाउंसमेंट के साथ ऑडियो विज्ञापन भी सुनाई दे सकते हैं. DMRC अभी केवल चार लाइनों पर ही ऑडियो विज्ञापन शुरू करेगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 06 Jul 2026 01:32 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मुख्य घोषणाओं के बीच विज्ञापन चलेंगे, यात्रियों को असुविधा नहीं होगी।

Delhi Metro Audio Advertisement: रोजाना लाखों लोग ऑफिस, स्कूल, कॉलेज और अन्य कामों के लिए मेट्रो से सफर करते हैं. इसकी खास बात तो यह है कि आप कम खर्च में आराम से AC के मजे लेते हुए सफर कर सकते हैं. अगर आप भी दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं तो अगले स्टेशन की अनाउंसमेंट तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन अब आपको मेट्रो के अंदर अनाउंसमेंट के साथ ऑडियो विज्ञापन भी सुनाई देंगे. DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मेट्रो के अंदर ऑडियो एड्स शुरू करने की तैयारी में है. 

इन स्टेशनों पर सुनाई देंगे ऑडियो विज्ञापन

DMRC ने इन स्टेशनों पर ऑडियो विज्ञापन शुरू करने की प्रोसेस शुरू कर दी है. इनमें शामिल है.

  • येलो लाइन
  • मैजेंटा लाइन
  • रेड लाइन
  • और ब्लू लाइन

इन चारों लाइनों की छह-छह मेट्रो में विज्ञापन स्लॉट के संचालन, मार्केटिंग और प्रबंधन के लिए एजेंसियों से टेंडर मांगे गए हैं.

चेक खोने के बाद भूलकर भी न करें ये गलती, वरना हो सकता है बड़ा आर्थिक नुकसान, जानिए पूरा प्रोसेस

ऑडियो विज्ञापन शुरू करने के पीछे का उद्देश्य?

DMRC का कहना है कि मेट्रो में ऑडियो वित्रापन शुरू करने से कई फायदे होंगे जैसे...

  • टिकट के अलावा भी कमाई बढ़ेगी.
  • इसके अलावा मेट्रो में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं तो  विज्ञापन उन लोगों तक पहुंच पाएगा.

ऑडियो विज्ञापन की वजह से यात्रियों को होगी दिक्कत?

  • मेट्रो अधिकारियों के मुताबिक, ऑडियो विज्ञापन जरूरी अनाउंसमेंट के बीच मिलने वाले समय में ही चलाई जाएंगी.
  • सभी जरूरी अनाउंसमेंट को पहले प्राथमिकता दी जाएगी.
  • इन सभी बातों का खास ध्यान रखा जाएगा, ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो.

नेशनल हाइवे पर अब इमरजेंसी हेल्प चाहिए तो टोल रसीद होना अनिवार्य? सफर से पहले जानें NHAI ने क्या कहा

दिल्ली- मुंबई से बैंगलुरू- कोलकाता तक, 6 से 12 जुलाई तक किस एयरलाइन में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 06 Jul 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
Delhi Metro Utility News DMRC  Audio Advertisements
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
दिल्ली मेट्रो में अब सुनाई देंगे विज्ञापन, कमाई के लिए DMRC इन 4 लाइनों पर शुरू करेगा ऑडियो एड
दिल्ली मेट्रो में अब सुनाई देंगे विज्ञापन, कमाई के लिए DMRC इन 4 लाइनों पर शुरू करेगा ऑडियो एड
यूटिलिटी
8th Pay Commission: भुवनेश्वर में आज हो रही आठवें वेतन आयोग की बड़ी बैठक, क्या होगा कोई बड़ा फैसला?
भुवनेश्वर में आज हो रही आठवें वेतन आयोग की बड़ी बैठक, क्या होगा कोई बड़ा फैसला?
यूटिलिटी
नेशनल हाइवे पर अब इमरजेंसी हेल्प चाहिए तो टोल रसीद होना अनिवार्य? सफर से पहले जानें NHAI ने क्या कहा
नेशनल हाइवे पर अब इमरजेंसी हेल्प चाहिए तो टोल रसीद होना अनिवार्य? सफर से पहले जानें NHAI ने क्या कहा
यूटिलिटी
Cheapest Flight Tickets: दिल्ली- मुंबई से बैंगलुरू- कोलकाता तक, 6 से 12 जुलाई तक किस एयरलाइन में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट
Cheapest Flight Tickets: दिल्ली- मुंबई से बैंगलुरू- कोलकाता तक, 6 से 12 जुलाई तक किस एयरलाइन में मिलेगी सबसे सस्ती टिकट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Amir Khan Wedding: दिल है की मानता नहीं | Bollywood News | ABP News
Ram Mandir Daan Chori | Sandeep Chaudhary: Trust में गड़बड़झाले का सबसे सटीक विश्लेषण | Ayodhya | UP
Ram Mandir Donation Scam : चढ़ावा चोरी...मास्टरमाइंड की उल्टी गिनती! | | Champat Rai | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Dalai Lama Birthday: बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर PM मोदी ने दी बधाई, ऐसा क्या कहा, जिससे चीन को लग जाएगी मिर्ची?
बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 91वें जन्मदिन पर PM मोदी ने दी बधाई, ऐसा क्या कहा, जिससे चीन को लग जाएगी मिर्ची?
बिहार
बांकीपुर से उम्मीदवार बनने के बाद प्रशांत किशोर का पहला इंटरव्यू, 'अगर मैं जीता तो…'
बांकीपुर से उम्मीदवार बनने के बाद प्रशांत किशोर का पहला इंटरव्यू, 'अगर मैं जीता तो…'
विश्व
E20 पेट्रोल का भारत ने भूटान को दिया था ऑफर! क्या है इसका सच, बवाल क्यों, समझें पूरा मामला
E20 पेट्रोल का भारत ने भूटान को दिया था ऑफर! क्या है इसका सच, बवाल क्यों, समझें पूरा मामला
स्पोर्ट्स
सुनील गावस्कर के 5 बड़े रिकॉर्ड… जो उन्हें बनाते हैं ‘लिटिल मास्टर’, 50 साल बाद भी कायम है ये विश्व कीर्तिमान
सुनील गावस्कर के 5 बड़े रिकॉर्ड… जो उन्हें बनाते हैं ‘लिटिल मास्टर’, 50 साल बाद भी कायम है ये विश्व कीर्तिमान
ओटीटी
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
जानिए कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिनकी बायोपिक 'सतलुज' पर छिड़ा है महासंग्राम
विश्व
OPEC+ देश करेंगे बंपर तेल उत्पादन! क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? जानें इसका गणित
OPEC+ देश करेंगे बंपर तेल उत्पादन! क्या भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? जानें इसका गणित
फूड
Mango Shake Vs Aamras: मैंगो शेक या आमरस? जानिए स्वाद और न्यूट्रिशन के मामले में कौन किस पर है भारी?
मैंगो शेक या आमरस? जानिए स्वाद और न्यूट्रिशन के मामले में कौन किस पर है भारी?
टेक्नोलॉजी
खत्म होने वाला है स्मार्टफोन का दौर, कैसे मेटा और गूगल के चश्मे बना रहे अपना बाजार?
खत्म होने वाला है स्मार्टफोन का दौर, कैसे मेटा और गूगल के चश्मे बना रहे अपना बाजार?
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
ABP NEWS
Viral News: पानी-पानी हुई मुंबई की लोकल पटरियां, बारिश से रेल यातायात प्रभावित
Viral News: पानी-पानी हुई मुंबई की लोकल पटरियां, बारिश से रेल यातायात प्रभावित
Embed widget