EPFO News: पोर्टल पर एक्टिवेट नहीं हो रहा UAN, क्या है इसकी वजह? रुक ना जाए पीएफ का पैसा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom EPFO ने UAN एक्टिवेशन, नया UAN बनाने की सुविधा बदली।

अब ये सेवाएं केवल UMANG ऐप के माध्यम से मिलेंगी।

तकनीकी अपग्रेड से ऑनलाइन सेवाएं बेहतर बनाने को बदलाव।

EPFO News: नौकरी करते हैं तो आप भी अपनी कमाई का एक हिस्सा EPF अकाउंट में जमा करते होंगे. इसके साथ ही PF से जुड़े कोई भी काम के लिए आपको UAN की जरूरत जरूर पड़ती होगी. ऐसे में अगर आप भी EPF अकाउंट से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करते हैं तो जान लें, EPFO ने अपने UAN से जुड़ी कुछ जरूरी सेवाओं में बदलाव किया है.

बता दें कि अब UAN एक्टिवेट करने और नया UAN बनाने की सुविधा अब आपको सीधे EPFO पोर्टल पर नहीं मिलेगी. अब आपको इसके लिए दूसरे ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा और वह UMANG ऐप है. सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के बाद EPFO ने अपनी वेबसाइट से दो सेवाएं हटा दी हैं इनमें शामिल है...

नया UAN जनरेट करने की सुविधा या अलॉट करने की सुविधा.

साथ ही UAN एक्टिवेशन की सुविधा. अब ये दोनों सेवाएं सिर्फ UMANG ऐप पर ही उपलब्ध होंगी.

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बदलाव करने के पीछे का कारण क्या है?

EPFO ने हाल ही में अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल का तकनीकी अपग्रेड किया है.

डेटाबेस को बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया गया है.

साथ ही सॉफ्टवेयर सिस्टम को पहले से बेहतर बनाया गया.

इसका उद्देश्य ऑनलाइन सेवाओं को पहले से बेहतर बनाना है.

क्यों जरूरी है UAN?

इससे आप PF बैलेंस चेक कर सकते हैं.

साथ ही ऑनलाइन PF क्लेम कर सकते हैं.

इसके अलावा अन्य EPFO सेवाओं को देखने के लिए भी जरूरी है.

कैसे करें UAN एक्टिवेट?

अब UAN एक्टिवेट करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें.

सबसे पहले UMANG ऐप डाउनलोड करें.

इसके बाद EPFO सर्विस चुनें.

फिर UAN Service Through Face Auth पर क्लिक करें.

इसके बाद UAN Activation का ऑप्शन चुनें.

आधार के जरिए Face Authentication को पूरा करें.

फिर सभी जरूरी स्टेप्स को पूरा करके UAN एक्टिवेट करें.

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