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Maharashtra IRCTC Tour Package: अगर आप भी गर्मी की छुट्टियों में महाराष्ट्र के मशहूर धार्मिक स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं तो IRCTC आपके लिए एक बेहतरीन बजट टूर पैकेज का ऑफर लेकर आया है. इस पैकेज के जरिए आप शनि शिंगणापुर, साईंनगर शिरडी और त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं. इस यात्रा की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ 2 रात और 3 दिन में पूरी की जाएगी.

इसके पैकेज की शुरुआती कीमत करीब 14,050 रुपये प्रति व्यक्ति रखी गई है. इस टूर पैकेज में यात्रा का किराया, होटल में ठहरना, भोजन और स्थानीय दर्शनीय स्थलों की सैर का खर्च शामिल है. IRCTC भारतीय रेलवे की टूरिज्म शाखा है, जो सस्ती कीमतों में कई धार्मिक और पर्यटन पैकेज प्रदान करती है.

पैकेज में क्या मिलेगा?

IRCTC के इस टूर पैकेज का नाम 'शिरडी-त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग-शनि मंदिर' रखा गया है. इस पैकेज के तहत यात्री शिरडी में साईं बाबा के मंदिर के दर्शन करेंगे, त्रयंबकेश्वर में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और शनि धाम जाएंगे. यह यात्रा काफी आरामदायक होती है, खासतौर पर यात्रियों के लिए खाने और रहने की सुविधा पहले से तय किया जाता है.

Seek blessings and experience spiritual peace with IRCTC Tourism’s Shirdi Shani Shingnapur with Nashik train tour package.



This 2N/3D journey takes you through the sacred destinations of Shirdi, Shani Shingnapur, and Nashik. Departing every Friday from Mumbai, with packages… pic.twitter.com/QkmPWtsuaV — IRCTC (@IRCTCofficial) June 16, 2026

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क्या है यात्रा का अनुभव?

इंडियन रेलवे कैटरिंग ऐंड टूरिज़म कॉर्पोरेशन (IRCTC) की इस टूर पैकेज के तहत यात्रियों को नासिक इलाके के पवित्र स्थलों की यात्रा भी कराई जाती है. यह यात्रा आशीर्वाद प्राप्त करने, आध्यात्मिक शांति और धार्मिक अनुभव देने के लिए शानदार डिजाइन की गई है.

मुंबई से हर शुक्रवार को प्रस्थान करने वाले इस पैकेज की शुरुआत होती है और यात्री 2 रात/3 दिनों में शिरडी, शनि शिंगनापुर और नासिक के पवित्र स्थलों यात्रा पूरी कर सकते हैं. आमतौर पर यह पैकेज उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो कम समय और कम बजट में धार्मिक स्थलों की सैर करना चाहते हैं.

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