अब ट्रैफिक नियम तोड़े तो कटेगा 5000 से 25000 तक का चालान, किस गलती पर कितना जुर्माना?

Traffic Rules News: अगर आप सड़क पर अक्सर कार या बाइक ड्राइव करते हैं, तो ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेना आपकी जेब पड़ भारी पड़ सकता है. मोटर वाहन अधिनियम के तहत ट्रैफिक नियमों का पालन करना हर वाहन चालक की जिम्मेदारी होती है. क्योंकि सड़क पर की गई आपकी एक छोटी सी लापरवाही भी बड़े नुकसान की वजह बन सकती है. नियमों के तहत कुछ ट्रैफिक उल्लंघनों में हजारों रुपये का जुर्माना और जेल तक का कानूनी कार्रवाई हो सकता है. ऐसे में गाड़ी चलाते समय यह जान लें कि किस गलती पर कितना जुर्माना और क्या कार्रवाई की जा सकती है.

बिना लाइसेंस ड्राइविंग करना पड़ेगा भारी

बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से जुड़ी छोटी गलती ही नहीं है, बल्कि पकड़े जाने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि, इस गलती पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. ऐसे में जरूरी है कि आप गाड़ी चलाने से पहले यह सुनिश्चित जरूर करें कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है या नहीं.

एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो होगी कार्रवाई

अगर सड़क पर आपके पीछे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड या कोई अन्य आपातकालीन गाड़ी आ रहा है, तो उसे तुरंत रास्ता दें. क्योंकि ऐसे गाड़ियों को रास्ता देना सिर्फ नियम नहीं, बल्कि यह किसी की जान बचाने में मदद भी कर सकता है. अगर आप जानबूझकर रास्ता रोकने या रास्ता नहीं देते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल हो सकती है.

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शराब पीकर गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना

अगर कोई शख्श शराब के नशे में गाड़ी ड्राइव करता है तो यह न सिर्फ उसके लिए बल्कि सड़क पर मौजूद दूसरे लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है.

पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल हो सकती है.

दोबारा ऐसा करने पर जुर्माना 15,000 रुपये तक बढ़ सकता है.

बार-बार नियम तोड़ने पर 2 साल तक की जेल का प्रावधान हो सकता है.

ओवरलोडिंग पर देना पड़ सकता 20 हजार का जुर्माना

अगर आप अपनी गाड़ी में की तय क्षमता से ज्यादा सामान भरकर ड्राइव करते हैं तो यह आपको महंगा पड़ सकता है. खासकर कमर्शियल गाड़ियों में ओवरलोडिंग को लेकर नियम काफी सख्त की गई है.

ओवरलोडिंग पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

इसके अलावा निर्धारित सीमा से ज्यादा प्रत्येक एक्स्ट्रा टन पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है.

नाबालिग को गाड़ी देने पर लगेगा जुर्माना

अगर आप किसी ऐसे नाबालिग व्यक्ति को अपनी गाड़ी चलाने के लिए देते हैं जिसे कानूनी तौर पर गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं है, तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है.

नाबालिग के वाहन चलाते पकड़े जाने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

इसके अलावा अभिभावक या गाड़ी मालिक को 3 साल तक जेल का भी सामना करना पड़ सकता है.

गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर भी कार्रवाई की जा सकती है.

ड्राइविंग करते समय इन बातों का रखें ध्यान

हमेशा गाड़ी ड्राइव करते समय वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखें.

शराब पीकर बिल्कुल ड्राइव न करें.

अपनी गाड़ी में तय सीमा से ज्यादा सामान न लादें.

एंबुलेंस और दूसरे इमरजेंसी गाड़ियों को तुरंत जाने का रास्ता दें.

नाबालिग या बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को अपना गाड़ी चलाने के लिए न दें.

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