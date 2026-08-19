Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअब ट्रैफिक नियम तोड़े तो कटेगा 5000 से 25000 तक का चालान, किस गलती पर कितना जुर्माना?

अब ट्रैफिक नियम तोड़े तो कटेगा 5000 से 25000 तक का चालान, किस गलती पर कितना जुर्माना?

Traffic Rules: वाहन चालकों के लिए सड़क पर ट्रैफिक नियमों को अनदेखी करना अब महंगा पड़ सकता है. मोटर वाहन अधिनियम के तहत उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और गंभीर मामलों में जेल की सजा का भी प्रावधान है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 19 Aug 2026 03:11 PM (IST)
Preferred Sources

Traffic Rules News: अगर आप सड़क पर अक्सर कार या बाइक ड्राइव करते हैं, तो ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेना आपकी जेब पड़ भारी पड़ सकता है. मोटर वाहन अधिनियम के तहत ट्रैफिक नियमों का पालन करना हर वाहन चालक की जिम्मेदारी होती है. क्योंकि सड़क पर की गई आपकी एक छोटी सी लापरवाही भी बड़े नुकसान की वजह बन सकती है. नियमों के तहत कुछ ट्रैफिक उल्लंघनों में हजारों रुपये का जुर्माना और जेल तक का कानूनी कार्रवाई हो सकता है. ऐसे में गाड़ी चलाते समय  यह जान लें कि किस गलती पर कितना जुर्माना और क्या कार्रवाई की जा सकती है. 

बिना लाइसेंस ड्राइविंग करना पड़ेगा भारी 

बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से जुड़ी छोटी गलती ही नहीं है, बल्कि पकड़े जाने पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. हालांकि, इस गलती पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. ऐसे में जरूरी है कि आप गाड़ी चलाने से पहले यह सुनिश्चित जरूर करें कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है या नहीं.

एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो होगी कार्रवाई

अगर सड़क पर आपके पीछे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड या कोई अन्य आपातकालीन गाड़ी आ रहा है, तो उसे तुरंत रास्ता दें. क्योंकि ऐसे गाड़ियों को रास्ता देना सिर्फ नियम नहीं, बल्कि यह किसी की जान बचाने में मदद भी कर सकता है. अगर आप जानबूझकर रास्ता रोकने या रास्ता नहीं देते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल हो सकती है. 

FASTag पर बड़ी राहत, 121 टोल प्लाजा पर NHAI ने शुरू की ये सुविधा

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना

अगर कोई शख्श शराब के नशे में गाड़ी ड्राइव करता है तो यह न सिर्फ उसके लिए बल्कि सड़क पर मौजूद दूसरे लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है.

  • पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक की जेल हो सकती है.
  • दोबारा ऐसा करने पर जुर्माना 15,000 रुपये तक बढ़ सकता है.
  • बार-बार नियम तोड़ने पर 2 साल तक की जेल का प्रावधान हो सकता है.

ओवरलोडिंग पर देना पड़ सकता 20 हजार का जुर्माना

अगर आप अपनी गाड़ी में की तय क्षमता से ज्यादा सामान भरकर ड्राइव करते हैं तो यह आपको महंगा पड़ सकता है. खासकर कमर्शियल गाड़ियों में ओवरलोडिंग को लेकर नियम काफी सख्त की गई है. 

  • ओवरलोडिंग पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. 
  • इसके अलावा निर्धारित सीमा से ज्यादा प्रत्येक एक्स्ट्रा टन पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है.

नाबालिग को गाड़ी देने पर लगेगा जुर्माना 

अगर आप किसी ऐसे नाबालिग व्यक्ति को अपनी गाड़ी चलाने के लिए देते हैं जिसे कानूनी तौर पर गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं है, तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है. 

  • नाबालिग के वाहन चलाते पकड़े जाने पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. 
  • इसके अलावा अभिभावक या गाड़ी मालिक को 3 साल तक जेल का भी सामना करना पड़ सकता है.
  • गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर भी कार्रवाई की जा सकती है.

ड्राइविंग करते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • हमेशा गाड़ी ड्राइव करते समय वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखें.
  • शराब पीकर बिल्कुल ड्राइव न करें.
  • अपनी गाड़ी में तय सीमा से ज्यादा सामान न लादें.
  • एंबुलेंस और दूसरे इमरजेंसी गाड़ियों को तुरंत जाने का रास्ता दें.
  • नाबालिग या बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को अपना गाड़ी चलाने के लिए न दें.

रक्षाबंधन पर रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन, जानें रूट और टाइमिंग

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 19 Aug 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
Motor Vehicle Act Traffic Rules Utility News Traffic Fines
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
अब ट्रैफिक नियम तोड़े तो कटेगा 5000 से 25000 तक का चालान, किस गलती पर कितना जुर्माना?
अब ट्रैफिक नियम तोड़े तो कटेगा 5000 से 25000 तक का चालान, किस गलती पर कितना जुर्माना?
यूटिलिटी
10 साल बाद सोलर पैनल की क्षमता कितनी रह जाती है? जानें पूरा हिसाब
10 साल बाद सोलर पैनल की क्षमता कितनी रह जाती है? जानें पूरा हिसाब
यूटिलिटी
कुर्सी के चक्कर में थमे सुपरफास्ट ट्रेन के पहिए, गोरखपुर में अटकी रही वैशाली एक्सप्रेस
कुर्सी के चक्कर में थमे सुपरफास्ट ट्रेन के पहिए, गोरखपुर में अटकी रही वैशाली एक्सप्रेस
यूटिलिटी
रेलवे स्टेशनों पर फूड स्टॉल सील, FDA का बड़ा एक्शन, यात्री ध्यान दें
Train News: रेलवे स्टेशनों पर फूड स्टॉल सील, FDA का बड़ा एक्शन, यात्री ध्यान दें
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Kangana Ranaut के ‘Generation Gutter’ बयान पर Baba Ramdev नाराज, BJP को दी सख्त नसीहत
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया बड़ा Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय का यू-टर्न, छात्रों का प्रोटेस्ट से दूर रहने का आदेश लिया वापस
CM विजय का यू-टर्न, छात्रों का प्रोटेस्ट से दूर रहने का आदेश लिया वापस
बिहार
बिहार में RJD का मार्च, 'AK-47' लिए दिखे कार्यकर्ता, सामने आई ये तस्वीरें
बिहार में RJD का मार्च, 'AK-47' लिए दिखे कार्यकर्ता, सामने आई ये तस्वीरें
क्रिकेट
साई सुदर्शन के साथ नंबर-3 की लड़ाई पर देवदत्त पडिक्कल ने तोड़ी चुप्पी
साई सुदर्शन के साथ नंबर-3 की लड़ाई पर देवदत्त पडिक्कल ने तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
Box Office: 6ठे दिन दोपहर 2 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का कलेक्शन
6ठे दिन 2 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
इंडिया
स्कॉटिश सांसद मार्टिन डे ने केरल में की पारंपरिक शादी, फोटो वायरल
स्कॉटिश सांसद मार्टिन डे ने केरल में की पारंपरिक शादी, फोटो वायरल
बिजनेस
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
दिल्ली NCR
दिल्ली की महिलाओं के खाते में कब आएगी पेंशन? सामने आई तारीख
दिल्ली की महिलाओं के खाते में कब आएगी पेंशन? सामने आई तारीख
ग्रह गोचर
Guru Gochar 2026: सुबह मोबाइल देखने की आदत पड़ सकती है भारी
सुबह उठते ही देखते हैं मोबाइल? आज 19 अगस्त से ये आदत पड़ सकती है भारी
ABP NEWS
हाथों में हथकड़ी, फिर भी मोबाइल के लिए अड़ा रहा आरोपी! मुंबई कोर्ट का वीडियो वायरल।
हाथों में हथकड़ी, फिर भी मोबाइल के लिए अड़ा रहा आरोपी! मुंबई कोर्ट का वीडियो वायरल।
ABP NEWS
"मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हूँ"! पार्क में अपने प्रेमी के साथ बैठी एक युवती का वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
एक आदमी कुत्ते का रूप धरकर आया और उसके साथ ही 'स्कैम' का मामला भी सामने आया।
एक आदमी कुत्ते का रूप धरकर आया और उसके साथ ही 'स्कैम' का मामला भी सामने आया।
ABP NEWS
कुत्तों की नसबंदी के नाम पर क्या हो रहा है?
कुत्तों की नसबंदी के नाम पर क्या हो रहा है?
ABP NEWS
उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी थी, लेकिन वे सज्जन जाकर छत पर बैठ गए।
उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी थी, लेकिन वे सज्जन जाकर छत पर बैठ गए।
Embed widget