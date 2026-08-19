Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी10 साल बाद सोलर पैनल की क्षमता कितनी रह जाती है? जानें पूरा हिसाब

10 साल बाद सोलर पैनल की क्षमता कितनी रह जाती है? जानें पूरा हिसाब

Solar Panel: सोलर पैनल लगवाने के बाद लोगों के मन में कई सवाल आते हैं. इनमें से एक सवाल है कि 10 साल बाद सोलर पैनल की बिजली पैदा करने की क्षमता कितनी रह जाती है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 19 Aug 2026 01:11 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • नियमित रखरखाव से पैनलों की कार्यक्षमता लंबे समय तक रहती है।

Solar Panel Lifespan: आज के समय में सोलर पैनल का इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं, लेकिन इसे लगवाने के पीछे खर्च भी अच्छा- खासा किया जाता है. आमतौर पर सोलर पैनल को लंबे समय के निवेश के तौर पर देखा जाता है, लेकिन समय के साथ ही इसके काम करने की भी क्षमता कम होती है. ऐसे में अगर आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो 10 साल के बाद इसकी बिजली उत्पादन क्षमता कितनी रह जाती है? अगर आप भी इस बात से अनजान हैं तो आज जान लीजिए. 

कितनी कम होगी क्षमता?

सोलर पैनल की क्षमता कम होना इस बात पर तय करता है कि पैनल की क्वालिटी कैसी है. अगर पैनल अच्छी क्वालिटी का लगवाया गया है तो इसकी क्षमता हर साल लगभग 0.3 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत तक कम हो सकती है. हालांकि, शुरुआती सालों में आपको बहुत ज्यादा असर नहीं दिखेगा. 

10 साल बाद कितनी रहती है क्षमता?

अगर बात करें 10 साल में कितनी क्षमता बचेगी तो अगर सोलर पैनल की क्षमता हर साल 0,5 प्रतिशत तक घटती है तो 10 साल में इसकी क्षमता 90 से 95 प्रतिशत तक रह सकती है. यानी नया पैनल जितनी बिजली बनाता है तो 10 साल बाद वहीं पैनल 5 से 10 प्रतिशत कम बिजली पैदा करेगा. 

कुर्सी के चक्कर में थमे सुपरफास्ट ट्रेन के पहिए, गोरखपुर में अटकी रही वैशाली एक्सप्रेस

कितने साल चलते हैं सोलर पैनल?

अगर आप अच्छी क्वालिटी का पैनल लगवाते हैं तो आमतौर पर ये 25 साल के बाद भी काम करते हैं. खास बात तो यह है कि 25 साल के बाद भी ये अपनी शुरुआती क्षमता का  लगभग 80 से 87 प्रतिशत तक बिजली पैदा कर सकते हैं. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पैनल लंबे समय तक बेहतर काम करें तो इसके लिए उसकी देखभाल करना भी जरूरी है. समय-समय पर पैनल की साफ-सफाई और जरूरी मेंटेनेंस करना महत्वपू्र्ण है.  ऐसा करने पर सोलर पैनल लंबे समय तक बिजली पैदा कर सकते हैं. 

FASTag पर बड़ी राहत, 121 टोल प्लाजा पर NHAI ने शुरू की ये सुविधा

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 19 Aug 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
Solar Panels Utility News Solar Panel Lifespan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
10 साल बाद सोलर पैनल की क्षमता कितनी रह जाती है? जानें पूरा हिसाब
10 साल बाद सोलर पैनल की क्षमता कितनी रह जाती है? जानें पूरा हिसाब
यूटिलिटी
कुर्सी के चक्कर में थमे सुपरफास्ट ट्रेन के पहिए, गोरखपुर में अटकी रही वैशाली एक्सप्रेस
कुर्सी के चक्कर में थमे सुपरफास्ट ट्रेन के पहिए, गोरखपुर में अटकी रही वैशाली एक्सप्रेस
यूटिलिटी
रेलवे स्टेशनों पर फूड स्टॉल सील, FDA का बड़ा एक्शन, यात्री ध्यान दें
Train News: रेलवे स्टेशनों पर फूड स्टॉल सील, FDA का बड़ा एक्शन, यात्री ध्यान दें
यूटिलिटी
रक्षाबंधन पर रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन, जानें रूट और टाइमिंग
रक्षाबंधन पर रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन, जानें रूट और टाइमिंग
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: अपराध और हिंसा के बीच गुड्डू और स्वीटी का अनोखा रोमांस बना हाइलाइट (18.08.26)
Mahadev & Sons: 😱Rajji-Mogra में खूनी जंग! ऐन वक्त पर हीरो स्टाइल में पहुंचे Dheeraj #sbs
Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय ने स्वास्थ्य बीमा 5 गुना बढ़ाया, विधायकों को भी दिया बड़ा तोहफा
कार, एक लाख का भत्ता...CM विजय ने विधायकों को दिया तोहफा
दिल्ली NCR
गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'यह सब...'
गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'यह सब...'
क्रिकेट
हॉकी वर्ल्ड कप में भयानक हादसा, भारतीय खिलाड़ी लहूलुहान
हॉकी वर्ल्ड कप में भयानक हादसा, भारतीय खिलाड़ी लहूलुहान
बॉलीवुड
Eid 2027 पर सलमान खान से टकराएंगे प्रभास? क्या टल गई 'स्पिरिट' की रिलीज डेट, जानें-सच
ईद पर सलमान खान से टकराएंगे प्रभास? क्या टल गई 'स्पिरिट' की रिलीज डेट, जानें-सच
इंडिया
'पूरा सही भी नहीं, पूरा गलत...' Gen-Z पर क्या बोले बाबा बागेश्वर
'पूरा सही भी नहीं, पूरा गलत...' Gen-Z पर क्या बोले बाबा बागेश्वर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान के ठिकानों पर छापा, भड़के अखिलेश यादव बोले- 1-2% लोगों के लिए...
आजम खान के ठिकानों पर छापा, भड़के अखिलेश यादव बोले- 1-2% लोगों के लिए...
बिजनेस
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
ऑटो
आर्मी के रंग वाली नई Classic 350 की कितनी है कीमत? जानें डिटेल
आर्मी के रंग वाली नई Classic 350 की कितनी है कीमत? जानें डिटेल
ABP NEWS
हाथों में हथकड़ी, फिर भी मोबाइल के लिए अड़ा रहा आरोपी! मुंबई कोर्ट का वीडियो वायरल।
हाथों में हथकड़ी, फिर भी मोबाइल के लिए अड़ा रहा आरोपी! मुंबई कोर्ट का वीडियो वायरल।
ABP NEWS
"मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हूँ"! पार्क में अपने प्रेमी के साथ बैठी एक युवती का वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
एक आदमी कुत्ते का रूप धरकर आया और उसके साथ ही 'स्कैम' का मामला भी सामने आया।
एक आदमी कुत्ते का रूप धरकर आया और उसके साथ ही 'स्कैम' का मामला भी सामने आया।
ABP NEWS
कुत्तों की नसबंदी के नाम पर क्या हो रहा है?
कुत्तों की नसबंदी के नाम पर क्या हो रहा है?
ABP NEWS
उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी थी, लेकिन वे सज्जन जाकर छत पर बैठ गए।
उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी थी, लेकिन वे सज्जन जाकर छत पर बैठ गए।
Embed widget