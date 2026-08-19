10 साल बाद सोलर पैनल की क्षमता कितनी रह जाती है? जानें पूरा हिसाब

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नियमित रखरखाव से पैनलों की कार्यक्षमता लंबे समय तक रहती है।

Solar Panel Lifespan: आज के समय में सोलर पैनल का इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं, लेकिन इसे लगवाने के पीछे खर्च भी अच्छा- खासा किया जाता है. आमतौर पर सोलर पैनल को लंबे समय के निवेश के तौर पर देखा जाता है, लेकिन समय के साथ ही इसके काम करने की भी क्षमता कम होती है. ऐसे में अगर आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं तो 10 साल के बाद इसकी बिजली उत्पादन क्षमता कितनी रह जाती है? अगर आप भी इस बात से अनजान हैं तो आज जान लीजिए.

कितनी कम होगी क्षमता?

सोलर पैनल की क्षमता कम होना इस बात पर तय करता है कि पैनल की क्वालिटी कैसी है. अगर पैनल अच्छी क्वालिटी का लगवाया गया है तो इसकी क्षमता हर साल लगभग 0.3 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत तक कम हो सकती है. हालांकि, शुरुआती सालों में आपको बहुत ज्यादा असर नहीं दिखेगा.

10 साल बाद कितनी रहती है क्षमता?

अगर बात करें 10 साल में कितनी क्षमता बचेगी तो अगर सोलर पैनल की क्षमता हर साल 0,5 प्रतिशत तक घटती है तो 10 साल में इसकी क्षमता 90 से 95 प्रतिशत तक रह सकती है. यानी नया पैनल जितनी बिजली बनाता है तो 10 साल बाद वहीं पैनल 5 से 10 प्रतिशत कम बिजली पैदा करेगा.

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कितने साल चलते हैं सोलर पैनल?

अगर आप अच्छी क्वालिटी का पैनल लगवाते हैं तो आमतौर पर ये 25 साल के बाद भी काम करते हैं. खास बात तो यह है कि 25 साल के बाद भी ये अपनी शुरुआती क्षमता का लगभग 80 से 87 प्रतिशत तक बिजली पैदा कर सकते हैं. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पैनल लंबे समय तक बेहतर काम करें तो इसके लिए उसकी देखभाल करना भी जरूरी है. समय-समय पर पैनल की साफ-सफाई और जरूरी मेंटेनेंस करना महत्वपू्र्ण है. ऐसा करने पर सोलर पैनल लंबे समय तक बिजली पैदा कर सकते हैं.

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