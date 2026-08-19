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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरक्षाबंधन पर रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन, जानें रूट और टाइमिंग

रक्षाबंधन पर रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन, जानें रूट और टाइमिंग

Railway Special Train: रक्षाबंधन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन के बीच खास ट्रेन चलाने का फैसला लिया है. इससे यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की उम्मीद है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 19 Aug 2026 12:42 PM (IST)
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Raksha Bandhan Special Train: अगर आप भी रक्षाबंधन के मौके पर मध्य प्रदेश से दिल्ली या दिल्ली से मध्य प्रदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद खास है. त्योहार के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने अपने आधिकारिक वेबसाइट एक्स पोस्ट के जरिए एक जानकारी शेयर की है. जिसमें रेलवे ने जबलपुर और हजरत निजामुद्दीन के बीच रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन चलाने का एक अहम फैसला लिया है. इससे यात्रियों को ट्रेनों के अलावा सफर के लिए एक और ऑप्शन मिल जाएगा.

रक्षाबंधन के दौरान अगर आप भी इस रूट से सफर करने वाले हैं, तो टिकट बुक करने से पहले ट्रेन की तारीख और पूरा टाइम टेबल जरूर देख लें, ताकि आपको बाद में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़ें.

कब चलेगी रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन?

रेलवे के मुताबिक, यह स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 01701/01702 के नाम से दो दिशाओं में एक-एक फेरे लगाएगी. इसमें एक फेरा जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन और दूसरा हजरत निजामुद्दीन से जबलपुर की ओर रवाना होगा.

  • जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन: ट्रेन नंबर 01701, 29 अगस्त 2026 को रात 8:20 बजे रवाना होगी.
  • हजरत निजामुद्दीन से जबलपुर: ट्रेन नंबर 01702, 30 अगस्त 2026 को दोपहर 3:45 बजे रवाना होगी.

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जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन का क्या रहेगा टाइम टेबल?

जबलपुर से चलने वाली ये ट्रेन रात 8:20 बजे रवाना होकर रास्ते में अलग-अलग स्टेशनों पर ठहरेगी और अगले दिन दोपहर 2:25 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी.

  • कटनी मुड़वारा- 21:35 से 21:40 बजे
  • दमोह- 22:55 से 22:57 बजे
  • सागर- 00:15 बजे
  • वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी- 05:50 से 05:55 बजे
  • ग्वालियर- 07:30 से 07:35 बजे
  • धौलपुर- 08:50 से 08:52 बजे
  • आगरा छावनी- 09:30 से 09:35 बजे
  • मथुरा जंक्शन- 11:10 से 11:15 बजे
  • कोसी कलां- 11:43 से 11:45 बजे
  • हजरत निजामुद्दीन- 14:25 बजे

वापसी में कब चलेगी ट्रेन?

वापसी में ट्रेन नंबर 01702 हजरत निजामुद्दीन से 30 अगस्त को दोपहर 3:45 बजे रवाना होगी. इसके बाद यह ट्रेन रातभर सफर करने के बाद अगले दिन सुबह 9:30 बजे जबलपुर पहुंचेगी.

  • कोसी कलां- 17:50 से 17:52 बजे
  • मथुरा जंक्शन- 19:35 से 19:40 बजे
  • आगरा छावनी- 20:30 से 20:35 बजे
  • धौलपुर- 21:18 से 21:20 बजे
  • ग्वालियर- 22:25 से 22:30 बजे
  • वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी- 00:05 बजे
  • सागर- 03:30 बजे
  • दमोह- 04:40 बजे
  • कटनी मुड़वारा- 06:10 बजे
  • जबलपुर-  09:30 बजे

कैसे कर सकते हैं टिकट बुकिंग?

अगर आप इस स्पेशल ट्रेन से सफर करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो इसकी टिकट आप रेलवे काउंटर के अलावा IRCTC के जरिए ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं.

  • सबसे पहले IRCTC वेबसाइट या Rail Connect ऐप पर लॉगिन करें.
  • यात्रा का शुरुआती और गंतव्य स्टेशन दर्ज करें.
  • From और To स्टेशन के साथ यात्रा की तारीख चुनें.
  • उपलब्ध ट्रेनों की लिस्ट में इस स्पेशल ट्रेन का नंबर 01701/01702 चेक करें.
  • अपनी पसंद की क्लास और सीट की उपलब्धता देखें.
  • यात्रियों का नाम, उम्र और अन्य जरूरी जानकारी भरें.
  • UPI, कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट पूरा करें.
  • पेमेंट पूरा होने के बाद अपना टिकट को मोबाइल में सेव कर लें या उसका प्रिंट रख लें.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 19 Aug 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
Special Train Utility News INDIAN RAILWAYS Raksha Bandhan Train
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