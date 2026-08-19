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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरेलवे स्टेशनों पर फूड स्टॉल सील, FDA का बड़ा एक्शन, यात्री ध्यान दें

रेलवे स्टेशनों पर फूड स्टॉल सील, FDA का बड़ा एक्शन, यात्री ध्यान दें

Train News: वेस्टर्न रेलवे के साथ मिलकर FDA ने 22 फूड स्टॉल को ताला लगा दिया है. इन स्टॉल पर साफ-सफाई और क्वालिटी की कमी पकड़ी गई है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 19 Aug 2026 12:47 PM (IST)
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Train News: आजकल फूड सेफ्टी को लेकर देशभर में कार्यवाई तेज हो गई है. एक बार फिर एफडीए ने कमाल कर दिखाया है. वेस्टर्न रेलवे के कमर्शियल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एफडीए ने मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर 22 फूड स्टॉल बंद करवा दिए हैं. फूड स्टॉल्स पर सख्ती बरताने का कारण वही रहा, साफ-सफाई और क्वालिटी में कमी. कौन- कौन से स्टेशन पर कार्यवाई हुई, इसके बारे में यहां से जान सकते हैं. 

क्यों हुई कार्यवाई?

वेस्टर्न रेलवे के अनुसार, इस साल जनवरी से जुलाई के बीच उनके नेटवर्क पर 1,523 रूटीन जांच की गई थी. इसी जांच की रिपोर्ट आने के बाद नियमों के उल्लंघन के लिए 22 स्टॉलों पर कार्रवाई की गई और इस दौरान नियमों का पालन न करने वाले वेंडरों पर कुल 1,14,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 

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कहां- कहां लगा ताला?

बांद्रा स्टेशन पर सबसे सख्त कार्यवाई हुई है. यहां एकसाथ पूरे 11 स्टॉल पर ताला लग गया. बांद्रा स्टेशन के अलावा ग्रांट रोड, लोअर परेल, चर्नी रोड और मरीन लाइन्स स्टेशनों पर भी स्टॉल बंद करवा दिए गए. 

होटल पर भी सख्ती?

सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं होटल पर भी सख्ती की गई है. बांद्रा, दहिसर, खार, विले पार्ले, मरोल और चेंबूर के छह होटलों, क्लबों और खाने-पीने की जगहों के लाइसेंस अलग से सस्पेंड कर दिए हैं. इन जगहों पर मिलावटी पनीर, एक्सपार्यड सामान, कीड़े-मकोड़े और गंदगी पाई गई है. 

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आम आदमी को क्या करना चाहिए?

जो भी लोग स्टेशन पर स्टॉल से खाना खाते हैं, वो साफ-सफाई के स्टैंडर्ड्स को लेकर जरा सावधान रहें. हालांकि, FDA और वेस्टर्न रेलवे की कोशिश यही है कि स्टेशनों पर सुरक्षित खाना मिले और साफ- सफाई की भी पूरा ध्यान रखा जाए. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 19 Aug 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Railway Station FDA Food Safety Train News
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