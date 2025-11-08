घर में नजर नहीं आएंगे मच्छर-चूहे और छिपकली, 250 रुपये की ये चीजें बनाएंगी काम

घर में मच्छर, चूहे, कॉकरोच और छिपकलियां दिख जाएं तो हर किसी की परेशानी बढ़ जाती है. खासकर बरसात या सर्दी के मौसम में ये कीट-पतंगे और छोटे जीव तेजी से बढ़ जाते हैं. किचन में रखा खाना, कपबोर्ड, बाथरूम या सिंक कहीं भी ये पहुंच जाते हैं और गंदगी फैलाने के साथ कई बीमारियों का कारण भी बनते हैं. ऐसे में लोग इनसे छुटकारा पाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं.

कोई स्प्रे करता है तो कोई कीटनाशक दवा का यूज करता है. लेकिन इनसे हमेशा फायदा नहीं होता और कई बार घर की हवा भी खराब हो जाती है. अगर आप भी इन झंझटों से परेशान हैं तो अब आपको ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ कुछ घरेलू नुस्खे और 250 रुपये तक के कुछ छोटे गैजेट्स आपकी मदद कर सकते हैं. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 250 रुपये की कौन सी चीजें काम बनाएंगी और घर में नजर मच्छर-चूहे और छिपकली नहीं आएंगे.

घरेलू नुस्खा जो भगाएगा मच्छर-चूहे और छिपकली

घर में मौजूद प्याज और लहसुन से आप एक असरदार घरेलू उपाय बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक प्याज और कुछ लहसुन की कलियां लें. इन्हें थोड़े से पानी के साथ मिक्सर में पीस लें. इस मिक्सर को छन्नी से छान लें ताकि इसका रस अलग हो जाए.अब इस गाढ़े पेस्ट से छोटी-छोटी गोलियां बना लें. इन गोलियों को छिपकली और कीड़ों वाली जगहों पर जैसे किचन के कोनों, सिंक के पास, अलमारी या बर्तनों के पास रख दें. इस उपाय को करने से ही आप फर्क महसूस करेंगे. प्याज और लहसुन की तेज गंध से कीड़े, छिपकलियां और कॉकरोच भाग जाते हैं.

अगर घर में चूहे या कॉकरोच ज्यादा हैं तो कॉफी और तंबाकू को मिलाकर छोटे-छोटे बॉल बना लें और उन जगहों पर रखें जहां चूहे आते हैं. ये गंध चूहों और कॉकरोच को पास भी नहीं आने देती है. घरेलू नुस्खा अपनाकर बिना किसी केमिकल के इन्हें दूर रखते हैं और अगर आप थोड़ा टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहते हैं तो 250 रुपये तक की पेस्ट रिपेलेंट मशीनें एक शानदार ऑप्शन हैं.

250 रुपये की कौन सी चीजें काम बनाएंगी

अगर आप घरेलू नुस्खों के साथ कुछ मॉर्डन उपाय भी अपनाना चाहते हैं तो मार्केट में कई पेस्ट रिपेलेंट मशीनें मिलती हैं जो बेहद सस्ती और कारगर हैं. ये मशीनें अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ती हैं, जिससे कीड़े-मकोड़े, छिपकलियां, चूहे और मच्छर घर से दूर भागते हैं. इनकी कीमत भी लगभग 250 रुपये होती है. यह डिवाइस सॉकेट में लगाकर चलती है. इसमें अल्ट्रासोनिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं जो कीड़ों और छोटे जीवों को भगाती हैं. लेकिन ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को खरीदने से पहले ऑनलाइन रिव्यू जरूर पढ़ें.

