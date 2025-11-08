बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पटना में शादी की धूम, जानिए खरमास से पहले विवाह के शुभ लग्न-मुहूर्त

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

November 2025 Month Shadi Muhurat: बिहार विधानसभा चुनाव पहले चरण के मतदान 6 नवंबर 2025 को संपन्न हो चुके हैं. दूसरे चरण के चुनाव 11 नवंबर 2025 को कराएं जाएंगे, जबकि 14 नवंबर को मतगणना होगी.

ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद अब पटना में शादी-विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में तेजी आएगी.

नवंबर में विवाह के कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण पटना में मांगलिक कार्यों में तेजी नहीं आ रही थी. चातुर्मास के दौरान 4 महीने की अवधि के बाद श्री विष्णु 2 नवंबर को योग निद्रा से जागे हैं.

नवंबर माह लग्न-मुहूर्त से भरा

इस बारे में ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास बताते हैं कि, पूरा नवंबर और दिसंबर महीने के पहले 10 दिन शादी विवाह के लग्न मुहूर्त रहने वाले हैं. पंडितों के पास अभी से शादी की पर्याप्त बुकिंग है.

13 से 30 नवंबर के बीच शादी विवाह के लिए पंडितों की काफी मांग है. इस दौरान शादियां दिन में भी कराई जा रही है. नवंबर से दिसंबर माह के बीच शादी-विवाह के लिए कई लग्न-मुहूर्त हैं.

नवंबर- 8,12,13,16,17,18,21,22,23,25,30

दिसंबर- 4,5,6

मांगलिक कार्यों के लिए किन ग्रहों का मजबूत होना जरूरी?

शादी-विवाह समेत अन्य मांगलिक कार्यों के लिए सूर्य, गुरु और चंद्रमा का बली होना बेहद जरूरी है. जून मध्य से 2 नवंबर तक शादी से जुड़े मांगलिक कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगी हुई थी.

इस बीच जुलाई से अक्टूबर तक 4 महीने चातुर्मास होने के कारण शादी-विवाह संपन्न नहीं हुए. चातुर्मास खत्म होने के बाद अब नवंबर और दिसंबर में 14 लग्न-मुहूर्त ही बचें हैं.

खरमास में नहीं बजेगी शहनाई

सूर्य के धनु राशि में प्रवेश होने के साथ ही खरमास शुरू हो जाएगा. इस साल पौष कृष्ण पक्ष एकादशी 16 दिसंबर को धनु संक्रांति लग रही है. इस समय सूर्य मूल नक्षत्र में होंगे. इस दिन खरमास शुरू हो रहा है.

खरमास के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि, इस अवधि में शादी-विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं हो. लेकिन इस साल शुक्र ग्रह के खरमास के पहले 12 दिसंबर को अस्त होने से शादी-विवाह का आयोजन पूरी तरह से थम जाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.