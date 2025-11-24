हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी1 जनवरी से ये गाड़ियां दिल्ली-एनसीआर में नहीं कर पाएंगी एंट्री, जानें क्या है नया नियम?

1 जनवरी से ये गाड़ियां दिल्ली-एनसीआर में नहीं कर पाएंगी एंट्री, जानें क्या है नया नियम?

CAQM के अनुसार, एनसीआर में प्रदूषण का बड़ा सोर्स कमर्शियल वाहन हैं, इससे प्रदूषण तेजी से बढ़ता है. इसलिए अब सिर्फ क्लीन फ्यूल यानी सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी.

By : कविता गाडरी | Updated at : 24 Nov 2025 11:33 AM (IST)
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बड़ा कदम उठाया है. कमीशन ने साफ निर्देश दिया है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा सहित पूरे एनसीआर में ई-कॉमर्स और डिलीवरी सेवाओं में पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल पूरी तरह बंद किया जाएगा. यह नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा.

1 जनवरी के बाद किसी भी डिलीवरी कंपनी को पेट्रोल या डीजल वाली बाइक, स्कूटर, ऑटो या छोटे चार पहिया वाहन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी. इसका मतलब है कि स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी सभी कंपनियों को अपनी पूरी फ्लीट सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलनी होगी.

क्यों लिया गया यह फैसला?

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अनुसार, एनसीआर में प्रदूषण का बड़ा सोर्स कमर्शियल वाहन हैं. डिलीवरी वाहनों की संख्या ज्यादा होती है और यह पूरे दिन यह चलते रहते हैं. इससे प्रदूषण तेजी से बढ़ता है. इसलिए अब सिर्फ क्लीन फ्यूल यानी सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी. नया नियम लागू करने को लेकर ARTO ने कई ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ बैठक की थी. इस बैठक में नए नियमों को लेकर ARTO के अधिकारियों ने कई ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों को साफ कर दिया है कि 2026 की समय सीमा बिल्कुल फाइनल है, इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. इसलिए कंपनियों को अभी से अपनी फ्लीट बदलने की योजना शुरू करनी चाहिए.

दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई खतरे के लेवल पर

दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद से ही हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है. दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 से ऊपर दर्ज किया गया है. इन इलाकों में जहांगीरपुरी में एक्यूआई 438, बवाना में 431, आनंद विहार में 427, नोएडा में 396 और ग्रेटर नोएडा में 380 दर्ज किया गया है. वहीं एक्यूआई का यह लेवल बहुत खतरनाक कैटेगरी में आता है. ऐसे में पेट्रोल डीजल वाहनों पर लोग रोक लगाना जरूरी कदम माना जा रहा है. ऑनलाइन डिलीवरी में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल, डीजल वाहनों पर रोक के बाद आने वाले समय में एनसीआर की सड़कों पर सिर्फ सैटेलाइट और एनवायरमेंट फ्रेंडली डिलीवरी गाड़ियां ही दिखेगी.

डिलीवरी सिस्टम में बदलाव के बाद सिर्फ यह वाहन होंगे इस्तेमाल

  • सीएनजी बाइक-स्कूटर
  • इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन
  • इलेक्ट्रिक और सीएनजी तिपहिया वाहन
  • छोटे इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन

ये भी पढ़ें-घर से आ रही है LPG की बदबू तो भूलकर भी ना करें ये गलतियां, वरना हो जाएगा धमाका

 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 24 Nov 2025 11:33 AM (IST)
Delhi NCR New Rule CAQM Vehicle Ban Petrol Diesel Ban 2026
Embed widget