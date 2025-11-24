घर से आ रही है LPG की बदबू तो भूलकर भी ना करें ये गलतियां, वरना हो जाएगा धमाका

रसोई गैस में इस्तेमाल होने वाला एलपीजी सिलेंडर जीतना जरूरी होता है उतनी ही जरूरी इसकी देखरेख भी होती है. एलपीजी सिलेंडर में जरा सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. अक्सर घरों में लीकेज से आग लगने और सिलेंडर फटने की घटनाएं सामने आती रहती है. कई बार लोग गैस की बदबू महसूस तो कर लेते हैं लेकिन सही कदम न उठाने के कारण हादसा हो जाता है. ऐसे में जरूरी है कि अगर आपके घर में एलपीजी की तेज गंध आएं तो तुरंत सतर्क हो जाए. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर घर से एलपीजी की बदबू आ रही है तो आपको भूलकर भी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए.

गैस की बदबू आए तो सबसे पहले क्या करें?

एलपीजी सिलेंडर में एथिल मर्कैप्टन मिलाया जाता है, ताकि लीकेज होने पर इसकी गंध तुरंत पहचान में आ जाए. अगर घर में सड़े अंडे या लहसुन जैसी बदबू आने लगे तो समझ जाए की गैस लीक हो रही है. ऐसे में सबसे पहले बर्नर और रेगुलेटर के सभी नॉब तुरंत बंद कर दें. वहीं कई लोग ऐसे समय में तुरंत पैनिक हो जाते हैं तो आप कोशिश करें कि ऐसी दिक्कत होने पर पैनिक न हो और घर की सभी खिड़कियां या दरवाजे खोल दें ताकि गैस बाहर निकल सके.

इन चीजों को हर हाल में करें बंद

गैस की बदबू आने पर आसपास के सभी फ्लेम्स, मोमबत्ती, अगरबत्ती और लैंप सहित किसी भी तरह की आग बुझा दें. माचिस या लाइटर बिल्कुल न जलाएं. ध्यान रखें कि बिजली के स्विच ऑन ऑफ भी न करें क्योंकि उसे चिंगारी उठ सकती है और बड़ा धमाका हो सकता है.

सिलेंडर को संभालते वक्त किन बातों का रखें ध्यान?

अगर गैस की गंध बनी रहती है तो रेगुलेटर निकालकर सिलेंडर पर सेफ्टी केप लगा दें. वहीं बच्चों को गैस वाले एरिया के पास न आने दें. लंबे समय तक सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करना हो तो रेगुलेटर निकाल कर केप लगाकर सिलेंडर को सुखी जगह पर रखें.

अगर सिलेंडर में आग लग जाए तो क्या करें?

अगर गैस लीक वजह से सिलेंडर में आग लग जाए तो घबराएं नहीं. सिलेंडर में आग लगने पर आपको कुछ समय मिलता है. सिलेंडर में आग लगने पर आप एक मोटा कंबल गिला करें और उसके बाद उस कंबल को सिलेंडर के ऊपर लपेट दें. इससे आग बुझ जाएगी. इसके बाद तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1906 पर कॉल करें.

ये भी पढ़ें-सर्दियों में हो जाते हैं कान बंद? इन घरेलू नुस्खों से मिलेगा 99 प्रतिशत तक आराम!