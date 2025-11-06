हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअगले दो हफ्ते कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, रेलवे ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला, चेक कर लें अपनी ट्रेन का स्टेटस

अगले दो हफ्ते कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, रेलवे ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला, चेक कर लें अपनी ट्रेन का स्टेटस

Train Cancelled News: रेलवे ने रखरखाव और रिमॉडलिंग के काम के चलते कई ट्रेनों को अगले दो हफ्तों तक कैंसिल करने का फैसला लिया है. सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 06 Nov 2025 06:47 AM (IST)
Preferred Sources

Train Cancelled News: देश में हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. रेलवे नेटवर्क लोगों के जीवन का अहम हिस्सा है क्योंकि यह उन्हें हर दिन उनकी मंजिल तक पहुंचाता है. लेकिन कई बार ट्रैक मरम्मत या स्टेशन के काम के चलते रेलवे को कुछ ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ता है. तो कई ट्रेनों का रूट बदलना पड़ता है.

ऐसा ही कुछ अब दक्षिण पूर्व रेलवे के यात्रियों के साथ होने जा रहा है. दरअसल रेलवे ने शालीमार स्टेशन यार्ड के रिमॉडलिंग का काम शुरू करने का फैसला लिया है, जिसकी वजह से अगले दो हफ्तों तक कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा. यात्रियों को सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. जिससे किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके.

शालीमार स्टेशन यार्ड रिमॉडलिंग के चलते कई ट्रेनें कैंसिल

रेल प्रशासन ने जानकारी दी है कि 8 नवंबर से 24 नवंबर तक शालीमार स्टेशन यार्ड का रिमॉडलिंग कार्य चलेगा. इस कारण दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली लंबी दूरी की कई ट्रेनों को रद्द किया गया है. कुल 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन इन तारीखों में पूरी तरह रोक दिया जाएगा. रेलवे ने यात्रियों को सुझाव दिया है कि वह इन दिनों में यात्रा की योजना बनाने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस IRCTC वेबसाइट या रेलवे इंक्वायरी नंबर से स्टेटस चेक कर लें.

इन ट्रेनों का किया गया कैंसिल

  • ट्रेन नंबर 18030 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला एक्सप्रेस 13 से 21 नवंबर तक के लिए कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 22830 शालीमार - भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस 08 और 15 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 22829 भुज - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 11 और 18 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 15022 गोरखपुर - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 10 और 17 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 15021 शालीमार - गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस 11 और 18 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 18029 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस 11 से 19 नवंबर तक कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12151 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार समरसता एक्सप्रेस 12, 13 और 19 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12152 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस समरसता एक्सप्रेस 14, 15 और 21 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 20971 उदयपुर सिटी - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 20972 शालीमार - उदयपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 16 नवंबर को कैंसिल.

कुछ ट्रेने चलेंगी शॉर्ट रूट पर

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ट्रेनों को पूरी तरह रद्द करने के बजाय शॉर्ट टर्मिनेशन और शॉर्ट ओरिजिनेशन के साथ चलाने का फैसला किया है. यानी यह ट्रेनें अपने तय गंतव्य तक नहीं जाएंगी. तो इनमें कुछ ट्रेनें अपने शुरुआती स्टेशन के बजाय किसी और स्टेशन से शुरू होंगी.

इन ट्रेनों के रूट में बदलाव होगा

  • ट्रेन नंबर 18049 शालीमार - बदामपहाड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस 08, 15 और 22 नवंबर को सांतरागाछी से बदामपहाड़ तक चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 18050 बदामपहाड़ - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 09, 16 और 23 नवंबर को सांतरागाछी तक चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12101 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 18 नवंबर को सांतरागाछी तक चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12102 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 20 नवंबर को सांतरागाछी से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12905 पोरबंदर - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 19 नवंबर को सांतरागाछी तक जाएगी.
  • ट्रेन नंबर 12906 शालीमार - पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 21 नवंबर को सांतरागाछी से चलेगी.

Published at : 06 Nov 2025 06:45 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Railways News Utility News
Embed widget