हिंदी न्यूज़यूटिलिटीBihar Election 2025 Phase 1: बिना Voter ID कैसे डाल सकते हैं वोट, EVM में कितनी देर तक दबाना है बटन; बिहार में मतदान से पहले जानिए सबकुछ

Bihar Election 2025 Phase 1: बिना Voter ID कैसे डाल सकते हैं वोट, EVM में कितनी देर तक दबाना है बटन; बिहार में मतदान से पहले जानिए सबकुछ

Bihar Election 2025 Phase 1: इस चरण में राज्य के 18 जिलों की कुल 121 सीटों पर मतदान होगा. वोट डालने का तरीका अब पहले से कहीं आसान और सुरक्षित है, लेकिन फिर भी कई मतदाताओं के मन में सवाल रहते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 05 Nov 2025 06:35 PM (IST)
Bihar Election 2025 Phase 1: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण 6 नवंबर को होने जा रहा है. इस चरण में राज्य के 18 जिलों की कुल 121 सीटों पर मतदान होगा. वोट डालने का तरीका अब पहले से कहीं आसान और सुरक्षित है, लेकिन फिर भी कई मतदाताओं के मन में सवाल रहते हैं कि ईवीएम में वोट कैसे डालें, बटन कितनी देर दबाएं, और वोट डालने के बाद कैसे सुनिश्चित करें कि उनका वोट सही तरीके से दर्ज हुआ है. अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं तो  चुनाव आयोग ने सभी जरूरी जानकारी और निर्देश शेयर किए हैं, ताकि मतदाता पूरी तरह से तैयार होकर अपने मत का इस्तेमाल कर सकें. तो आइए जानते हैं कि मतदान के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वोटिंग प्रक्रिया कैसी होती है. 

बिहार चुनाव 2025 वोटिंग के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए 

वोट डालने से पहले यह जरूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में हो. इसे आप तीन तरीकों से चेक कर सकते हैं. 

1.  बिहार चुनाव की ऑफिशियल ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं

2. मोबाइल ऐप के जरिए Voter Helpline App डाउनलोड करें और अपना नाम एवं पता डालकर चेक करें. 

3. मतदान केंद्र पर सभी पार्टियों के कैंप में मतदाताओं की पूरी सूची होती है, वहां जाकर भी अपना नाम देख सकते हैं. 

वोटर कार्ड न होने पर भी कैसे वोट डालें?

अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी आप वोट डाल सकते हैं. बस आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए. इसके लिए आप किसी एक वैध पहचान पत्र का यूज कर सकते हैं. जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र का फोटो आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, फोटो पेंशन कार्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर स्मार्ट कार्ड और सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य से जारी पहचान पत्र. इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र लेकर मतदान केंद्र पर जाएं, आपका वोट मान्य होगा. 

ईवीएम में वोटिंग कैसे होती है और बटन कितनी देर दबाना चाहिए?

जब आप मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपका पहचान पत्र चेक किया जाएगा. इसके बाद आप वोट डाल सकते हैं. ईवीएम में उम्मीदवारों के नाम और उनके चिन्ह के सामने नीले बटन होते हैं. किसी उम्मीदवार को वोट देने के लिए बस उस बटन को दबाना होता है. बहुत से लोग सोचते हैं कि बटन लंबे समय तक दबाना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है. चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि सिर्फ बटन दबाने से ही आपका वोट दर्ज हो जाता है. जैसे ही आप बटन दबाते हैं, उस उम्मीदवार के नाम के सामने लाल रंग का छोटा चिह्न जलता है और लंबी बीप की आवाज आती है. चुनाव आयोग की तकनीकी जानकारी के अनुसार, ईवीएम में एक मिनट में ज्यादा से ज्यादा 4 वोट डाले जा सकते हैं. 

Published at : 05 Nov 2025 06:35 PM (IST)
Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 ELECTIONS 2025
Embed widget