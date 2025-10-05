हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीचावल में कभी नहीं पड़ेंगे घुन, ये तरीके करेंगे आपकी मदद

चावल में कभी नहीं पड़ेंगे घुन, ये तरीके करेंगे आपकी मदद

Rice Weevils Tips: अलग-अलग मौसमों में चावल को घुन लगने से बचाना आसान है. अगर आप अपनाते हैं कुछ घरेलू उपाय. तो महीनों तक चावल किचन में रहेंगे सुरक्षित.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 05 Oct 2025 11:38 AM (IST)
Rice Weevils Tips: घर में रखी खाने की चीजें अक्सर बदलते मौसम के साथ बिगड़ने लगती हैं. बरसात या उमस भरे मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी होती है. इस मौसम में रसोई में रखे अनाजों में घुन लगने की होती है. खासकर चावल में घुन न केवल चावल को खराब करते हैं. बल्कि उसकी खुशबू और स्वाद भी बिगाड़ देते हैं.

ऐसे में जरूरी है कि कुछ आसान घरेलू उपायों को अपनाकर चावल को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए. सही तरीके से स्टोरेज करने पर महीनों तक चावल एकदम ताजा और घुन-मुक्त रह सकता है. घर की रसोई में मौजूद कुछ चीजें जैसे नीम की पत्तियां, तेजपत्ता, और नमक जैसे उपाय इसमें मददगार साबित हो सकते हैं.

नीम, तेजपत्ता और नमक से करें सुरक्षा 

किचन में रखे चावल में घुन न लगें इसके लिए कई घरेलू तरीके कारगर होते हैं. इसके लिए आप नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं. नीम की पत्तियों को सबसे असरदार माना जाता है. चावल को घुन से बचाने के लिए साफ सूखे डिब्बे या ड्रम में रखते समय बीच-बीच में नीम की कुछ पत्तियां डाल दें. इसी तरह आप तेजपत्ता भी डाल सकते हैं. वह भी उसी तरह काम करता है. 

क्योंकि इसमें मौजूद प्राकृतिक तेल की खुशबू घुन और कीड़ों को दूर रखती है. इसके अलावा आप थोड़ा सा नमक एक छोटे कपड़े में बांधकर चावल के डिब्बे में रख देते हैं. तो उससे भी नमी कंट्रोल में रहती है. जिससे घुन पनप नहीं पाता. अगर आप यह उपाय अपनाते हैं. तो चावल महीनों तक बिना घुन के सही रहता है.

इन बातों का भी रखें ध्यान

चावल को हमेशा पूरी तरह सूखे कंटेनर में ही स्टोर करें. डिब्बा बंद करने से पहले यह जरूर जांच लें कि उसमें नमी न हो. पुराने और नए चावल को एक साथ न मिलाएं क्योंकि पुराने चावल में पहले से मौजूद घुन नए चावल में फैल सकते हैं. अगर मौसम ज्यादा उमस भरा है.

तो चावल को कभी-कभी धूप में कुछ घंटों के लिए फैला देना चाहिए. धूप की गर्मी से मौजूद कीड़े या अंडे नष्ट हो जाते हैं. स्टोरेज एरिया की सफाई भी नियमित रूप से करनी चाहिए. ताकि नमी या फफूंद वहां जगह न बना सके. इन सरल उपायों से चावल हमेशा ताजा और सुरक्षित रहेगा.

Published at : 05 Oct 2025 11:17 AM (IST)
Rice Utility News Kitchen Tips
Embed widget