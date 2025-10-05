हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFestival Special Trains: सेंट्रल रेलवे ने चलाईं 30 एक्स्ट्रा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, जानें रूट-टाइम‍िंग से लेकर सारी डिटेल

भारतीय रेलवे ने नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया. सेंट्रल रेलवे जोन ने कई रूटों के लिए 30 एक्स्ट्रा फेस्टिवल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया. इसका उद्देश्य यात्रियों को टिकट समस्या और भीड़भाड़ से राहत देना है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 05 Oct 2025 07:57 AM (IST)
त्योहारों से पहले भारतीय रेलवे ने नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल सेंट्रल रेलवे जोन ने देशभर के कई रूटों के लिए 30 एक्स्ट्रा फेस्टिवल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. इसका उद्देश्य त्योहारों के दौरान घर जाने वाले यात्रियों को टिकट की समस्या और भीड़भाड़ से राहत देना है. रेलवे के अनुसार यह सभी ट्रेनें अक्टूबर में पूरे  सीजन तक अलग-अलग रूटों पर चलेगी. इन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में प्रमुख ट्रेनें लोकमान्य तिलक टर्मिनस से मडगांव, पनवेल से चिपलून, साबरमती से पटना और राजकोट से बरौनी जंक्शन तक चलेगी. 

त्योहारों पर चलेंगी यह साप्ताहिक विशेष ये ट्रेनें 

ट्रेन नंबर 01003- यह ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हर सोमवार को सुबह 8:30 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन 6, 13 और 20 अक्टूबर 2025 को चलेगी और उसी दिन रात 10:40 बजे मडगांव पहुंचेगी. 

ट्रेन नंबर 01004- यह ट्रेन मडगांव से हर रविवार को शाम 4:30 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन 5, 12 और 19 अक्टूबर को चलेगी और अगले दिन सुबह 6:30 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी. 

ये होंगे साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के स्टॉपेज 

लोकमान्य तिलक टर्मिनस से मडगांव तक साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के स्टॉपेज ठाणे, पनवेल, पेन, रोहा, मानगांव, खेड़, चिपलून, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, अदावली, विलावडे, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, कंकावली, सिंधुदुर्ग, कुडाल, सावंतवाड़ी रोड, थिविम और करमाली होंगे. इसके अलावा ट्रेन नंबर 01003 के लिए रिजर्वेशन 4 अक्टूबर यानी आज से आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू हो गया है. 

पनवेल-चिपलून-पनवेल अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें

ट्रेन नंबर 01159- यह ट्रेन अक्टूबर महीने में पनवेल से हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को शाम 4:40 बजे  पर चलेगी और उसी दिन रात 9:55 बजे  चिपलून पहुंचेगी. 

ट्रेन नंबर 01160- यह ट्रेन चिपलून से हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुबह 11:05 बजे रवाना होगी और उसी दिन शाम 4:10 बजे पनवेल पहुंचेगी. यह सर्विस 3 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. 

पनवेल चिपलून पनवेल अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों के स्टॉपेज 

पनवेल चिपलून पनवेल अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों के स्टॉपेज सोमाटाने, अष्टा, जिते, पेन, कासु, नागोठाणे, रोहा, कोलाड, इंदापुर, मानगांव, गोरेगांव रोड, वीर, सापे वामने, करंजडी, विनेहेरे, दीवानखावटी, कलांबनीबुद्रुक, खेद और अंजनी होंगे. इसके अलावा सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि इन ट्रेनों में अनारक्षित सीटों के लिए टिकट यूटीएस सिस्टम के माध्यम से ही बुक किए जाएं. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 05 Oct 2025 07:57 AM (IST)
Central Railway Festival Special Diwali 2025 Extra Trains
