त्योहारों से पहले भारतीय रेलवे ने नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल सेंट्रल रेलवे जोन ने देशभर के कई रूटों के लिए 30 एक्स्ट्रा फेस्टिवल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. इसका उद्देश्य त्योहारों के दौरान घर जाने वाले यात्रियों को टिकट की समस्या और भीड़भाड़ से राहत देना है. रेलवे के अनुसार यह सभी ट्रेनें अक्टूबर में पूरे सीजन तक अलग-अलग रूटों पर चलेगी. इन फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में प्रमुख ट्रेनें लोकमान्य तिलक टर्मिनस से मडगांव, पनवेल से चिपलून, साबरमती से पटना और राजकोट से बरौनी जंक्शन तक चलेगी.

त्योहारों पर चलेंगी यह साप्ताहिक विशेष ये ट्रेनें

ट्रेन नंबर 01003- यह ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हर सोमवार को सुबह 8:30 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन 6, 13 और 20 अक्टूबर 2025 को चलेगी और उसी दिन रात 10:40 बजे मडगांव पहुंचेगी.

ट्रेन नंबर 01004- यह ट्रेन मडगांव से हर रविवार को शाम 4:30 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन 5, 12 और 19 अक्टूबर को चलेगी और अगले दिन सुबह 6:30 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी.

ये होंगे साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के स्टॉपेज

लोकमान्य तिलक टर्मिनस से मडगांव तक साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के स्टॉपेज ठाणे, पनवेल, पेन, रोहा, मानगांव, खेड़, चिपलून, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, अदावली, विलावडे, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, कंकावली, सिंधुदुर्ग, कुडाल, सावंतवाड़ी रोड, थिविम और करमाली होंगे. इसके अलावा ट्रेन नंबर 01003 के लिए रिजर्वेशन 4 अक्टूबर यानी आज से आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू हो गया है.

पनवेल-चिपलून-पनवेल अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें

ट्रेन नंबर 01159- यह ट्रेन अक्टूबर महीने में पनवेल से हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को शाम 4:40 बजे पर चलेगी और उसी दिन रात 9:55 बजे चिपलून पहुंचेगी.

ट्रेन नंबर 01160- यह ट्रेन चिपलून से हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुबह 11:05 बजे रवाना होगी और उसी दिन शाम 4:10 बजे पनवेल पहुंचेगी. यह सर्विस 3 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 तक चलेगी.

पनवेल चिपलून पनवेल अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों के स्टॉपेज

पनवेल चिपलून पनवेल अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों के स्टॉपेज सोमाटाने, अष्टा, जिते, पेन, कासु, नागोठाणे, रोहा, कोलाड, इंदापुर, मानगांव, गोरेगांव रोड, वीर, सापे वामने, करंजडी, विनेहेरे, दीवानखावटी, कलांबनीबुद्रुक, खेद और अंजनी होंगे. इसके अलावा सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि इन ट्रेनों में अनारक्षित सीटों के लिए टिकट यूटीएस सिस्टम के माध्यम से ही बुक किए जाएं.

