इस योजना में मिलेंगे हर दिन 500 रुपये, साथ में मिलेगा लोन, जान लें कैसे मिलेगा फायदा
PM Vishwakarma Yojana: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से पारंपरिक कारीगरों को सरकार देती है मदद. आपको योजना में मिलेगा लाभ या फिर नहीं. जान लीजिए अपने काम की बात.
सरकार देश के लोगों के लिए कई योजनाएं चलाती है ताकि उन्हें रोज़गार और आर्थिक सुरक्षा मिल सके. ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना. जो पारंपरिक कारीगरों और श्रमिकों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है.
Published at : 04 Oct 2025 06:27 PM (IST)
