इस योजना में मिलेंगे हर दिन 500 रुपये, साथ में मिलेगा लोन, जान लें कैसे मिलेगा फायदा

सरकार इस योजना के तहत कारीगरों को एक लाख रुपये तक का लोन बेहद कम ब्याज दर पर देती है. समय पर भुगतान करने पर अगली किश्त में दो लाख रुपये तक का लोन भी दिया जा सकता है. इसका मकसद है कि छोटे कारीगर अपने काम का विस्तार करें और दूसरों को भी रोजगार दे सकें.