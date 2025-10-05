दिवाली से पहले आ सकती है किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, जानें क्या है इसका स्टेटस?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. दरअसल, इस योजना की 21वीं किस्त 26 सितंबर को ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में भेजी जा चुकी है. लेकिन बाकी राज्यों के किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनके बैंक खातों में भी ये किस्त जल्दी ही पहुंचने वाली है.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना साल 2019 के दिसंबर में शुरू हुई थी. इस योजना का मकसद छोटे किसानों को सीधे तौर पर आर्थिक मदद देना है. इस योजना के तहत हर लाभार्थी को साल में कुल 6 हजार रुपये मिलते हैं. ये रूपये उन्हें 2 हजार की तीन किस्तों में दिए जाते हैं. फिल्हाल देश के 12 करोड़ किसान इसका लाभ उठा रहे हैं. इसकी खास बात ये है कि इस योजना की राशि सही समय बिना किसी बिचौलिए के इंटरफेयर के सीधा किसानों के खाते में जाती है. अब तक इस योजना की 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं. ऐसे में इस बार जो इलाके बाढ़ से काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं, वहां किसान सम्मान निधि की राशि सबसे पहले दी गई है. लेकिन इसी बीच जिन जगहों पर अब तक ये रकम नहीं पहुंची थी अब वहहां भी ये जल्द ही पहुंचने वाली है.

आखिरी किस्त कब हुई थी जारी?

बता दें कि इस योजना की आखिरी यानी 20वीं किस्त 2 अगस्त, 2025 को किसानों के बैंक में ट्रांसफर की गई थी. ये राशि पीएम मोदी ने 9.71 करोड़ किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए डिजिटली भेजी थी. इस किस्त से भारत के किसानों को काफी फायदा होता है. सरकारी रिकार्ड के अनुसार ये किस्त आमतौर पर अगस्त से सितंबर के महीने में ही भेजी जाती है. ऐसे में अब की बार इस किस्त के दिवाली गिफ्ट के तौर पर मिलने के आसार ज्यादा हैं.

बैंक स्टेटस कैसे करें चेक?

ऐसे में अगर किसानों को जानना है कि 21वीं किस्त जमा हुई है या नहीं तो वे अपना बैंक अकाउंट स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है:

1. सबसे पहले PM किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाएं.

2. इसके बाद सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें और नीचे दिए किसी भी एक आईडी को सलेक्ट करें.

3. इसके बाद जरूरी जानकारी भरें और कैप्चा कोड एंटर करें.

4. आगे जारी रखने के लिए डेटा प्राप्त करें ऑप्शन पर क्लिक करें.

5. अब आपको अपनी सारी डिटेल्स और स्टेटस दिख जाएगा.

इसे भी पढ़ें: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से इस नंबर पर कर सकते हैं बात, अधिकारी नहीं सुनते तो कर दें शिकायत