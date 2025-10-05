हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिवाली से पहले आ सकती है किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, जानें क्या है इसका स्टेटस?

दिवाली से पहले आ सकती है किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, जानें क्या है इसका स्टेटस?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. ऐसे में जिनके खाते में अब तक ये राशि नहीं आई थी , जल्द ही इसकी 21वीं किस्त उन्हें मिलने वाली है.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 05 Oct 2025 08:55 AM (IST)
PM Kisan Samman Nidhi Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. दरअसल, इस योजना की 21वीं किस्त 26 सितंबर को ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में भेजी जा चुकी है. लेकिन बाकी राज्यों के किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनके बैंक खातों में भी ये किस्त जल्दी ही पहुंचने वाली है.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना साल 2019 के दिसंबर में शुरू हुई थी. इस योजना का मकसद छोटे किसानों को सीधे तौर पर आर्थिक मदद देना है. इस योजना के तहत हर लाभार्थी को साल में कुल 6 हजार रुपये मिलते हैं. ये रूपये उन्हें 2 हजार की तीन किस्तों में दिए जाते हैं. फिल्हाल देश के 12 करोड़ किसान इसका लाभ उठा रहे हैं. इसकी खास बात ये है कि इस योजना की राशि सही समय बिना किसी बिचौलिए के इंटरफेयर के सीधा किसानों के खाते में जाती है. अब तक इस योजना की 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं.  ऐसे में इस बार जो इलाके बाढ़ से काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं, वहां किसान सम्मान निधि की राशि सबसे पहले दी गई है. लेकिन इसी बीच जिन जगहों पर अब तक ये रकम नहीं पहुंची थी अब वहहां भी ये जल्द ही पहुंचने वाली है. 

आखिरी किस्त कब हुई थी जारी?

बता दें कि इस योजना की आखिरी यानी 20वीं किस्त 2 अगस्त, 2025 को  किसानों के बैंक में ट्रांसफर की गई थी. ये राशि पीएम मोदी ने 9.71 करोड़ किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए डिजिटली भेजी थी. इस किस्त से भारत के किसानों को काफी फायदा होता है. सरकारी रिकार्ड के अनुसार ये किस्त आमतौर पर अगस्त से सितंबर के महीने में ही भेजी जाती है. ऐसे में अब की बार इस किस्त के दिवाली गिफ्ट के तौर पर मिलने के आसार ज्यादा हैं.

बैंक स्टेटस कैसे करें चेक?

ऐसे में अगर किसानों को जानना है कि 21वीं किस्त जमा हुई है या नहीं तो वे अपना बैंक अकाउंट स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है:
1. सबसे पहले PM किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाएं.
2. इसके बाद सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें और नीचे दिए किसी भी एक आईडी को सलेक्ट  करें. 
3. इसके बाद जरूरी जानकारी भरें और कैप्चा कोड एंटर करें.
4. आगे जारी रखने के लिए डेटा प्राप्त करें ऑप्शन पर क्लिक करें.
5. अब आपको अपनी सारी डिटेल्स और स्टेटस दिख जाएगा.      

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 05 Oct 2025 08:55 AM (IST)
Tags :
Utility PM Kisan Samman Yojana PM KIsan Samman Nidhi Yojana 21 Installment Of Kisan Samman Yojana
