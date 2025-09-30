दिवाली-छठ के लिए ऐसे तत्काल में बुक कर सकते हैं ट्रेन टिकट, जान लें आसान तरीका

Tatkal TIcket Booking: देश में रोजाना 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेन से सफर करते हैं. इन यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे की ओर से हजारों की संख्या में ट्रेनें चलाई जाती है. अगले महीने दिवाली और छठ का त्यौहार मनाया जाएगा. दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों में ट्रेन से यात्रा करने वालों की भीड़ सबसे ज़्यादा होती है. ऐसे समय में कन्फर्म टिकट मिलना सबसे बड़ी चुनौती होती है. ज्यादातर लोग महीनों पहले टिकट बुक कर लेते हैं.

लेकिन अगर अचानक यात्रा करनी पड़े तो तत्काल टिकट एकमात्र ऑप्शन बचता है. तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा यात्रियों को आखिरी वक्त में भी सफर करने के लिए सीट दिलवा सकती है. हाल ही में भारतीय रेलवे की ओर से तत्काल टिकट बुकिंग करने को लेकर नियम में बदलाव हो गया है. चलिए आपको बताते हैं अगर आपको दिवाली और छठ के लिए तत्काल में टिकट बुक करनी है तो कैसे कर सकते हैं.

तत्काल टिकट बुकिंग के इस नियम का रखें ध्यान

तत्काल टिकट बुक करने के लिए कुछ खास नियम होते हैं. जिन्हें जानना जरूरी है. जिसमें सबसे पहले तो आपको टाइमिंग का पता होना चाहिए. एसी कोच के लिए बुकिंग सुबह 10 बजे से शुरू होती है. जबकि स्लीपर क्लास की बुकिंग सुबह 11 बजे से होती है. यह टिकट आप सफर की तारीख से ठीक एक दिन पहले बुक कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: बेटा नहीं कर रहा देखभाल तो कहां शिकायत कर सकते हैं बुजुर्ग? जान लें अपने अधिकार

यानी अगर आपको 20 अक्टूबर को सफर करनीा है. तो तत्काल टिकट 19 अक्टूबर को ही बुक होगा. तत्काल कोटा लिमिटेट होता है और इसमें सीटें बहुत जल्दी भर जाती हैं. इसलिए आपको तुंरत आईआरसीटीसी पोर्टल या मोबाइल ऐप पर लॉगिन कर तैयार रहना जरूरी है. जरा से चूक आपकी सीट वेटिंग में पहुंचा सकती है.

यह भी पढ़ें: कहीं यूट्यूब देखकर ठगी करने के तरीके तो नहीं सीख रहा आपका बच्चा? घर से उठाकर ले जाएगी पुलिस

बिना इस चीज के नहीं होगी बुकिंग

भारतीय रेलवे की ओर से तत्काल बुकिंग को लेकर एक नया नियम लागू कर दिया गया है. जिसमें अगर आप अपने आईआरसीटीसी अकाउंट से टिकट बुक करते हैं. तो आपके आईआरसीटीसी खाते में आधार ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है. बिना इसके आप टिकट बुक नहीं कर पाएंगे. इसलिए पहले ही अपने आईआरसीटीसी खाते को अपने आधार से लिंक कर लें. वरना टिकट बुकिंग करते वक्त आपको परेशानी आएगी.

स्पेशल ट्रेनों का रखें ध्यान

भारतीय रेलवे हर साल की तरह इस बार भी दिवाली और छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए कई हजार स्पेशल ट्रेनें चलाएगा. त्योहारों में भीड़ बढ़ने से सामान्य ट्रेनों में सीट पाना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में स्पेशल ट्रेनों पर ध्यान देना जरूरी है. इन ट्रेनों की जानकारी रेलवे की वेबसाइट या नोटिफिकेशन से मिलती है. अपने रूट पर चलने वाली स्पेशल ट्रेनें चेक करें और उनमें टिकट बुक करने की कोशिश करें. सामान्य ट्रेनों के मुकाबले इनमें कन्फर्म सीट मिलने के मौके ज़्यादा होते हैं.

यह भी पढ़ें: सर्कल रेट से ज्यादा पैसा मांग रहा है बिल्डर तो कहां कर सकते हैं शिकायत? नया घर खरीदने वालों को मिलेगा फायदा