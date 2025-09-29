हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसर्कल रेट से ज्यादा पैसा मांग रहा है बिल्डर तो कहां कर सकते हैं शिकायत? नया घर खरीदने वालों को मिलेगा फायदा

सर्कल रेट से ज्यादा पैसा मांग रहा है बिल्डर तो कहां कर सकते हैं शिकायत? नया घर खरीदने वालों को मिलेगा फायदा

खरीदारों की सुरक्षा के लिए सरकार ने 2016 में रियल एस्टेट एक्ट लागू किया. इस कानून के तहत बिल्डर मनमाने तरीके से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकता. वहीं मकान की तय कीमत में सभी चार्ज शामिल होने चाहिए.

By : कविता गाडरी | Updated at : 29 Sep 2025 06:29 PM (IST)
Preferred Sources

मौजूदा समय में ज्यादातर लोग सोसायटी में बने फ्लैट या मकान खरीदना पसंद करते हैं. घर ढूंढने की परेशानी से बचने के लिए लोग अक्सर बिल्डर की मदद लेते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बिल्डर घर के तय कीमत से ज्यादा पैसे मांगने लगते हैं. कई बार वे इसे क्लब मेंबरशिप, पार्किंग चार्ज, पावर बैकअप या एक्सटर्नल डेवलपमेंट का नाम देखकर खरीदारों से वसूलते हैं. यही नहीं कई बिल्डर घर की कीमत सर्कल रेट से ज्यादा बताकर ग्राहक को गुमराह करने की कोशिश करते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताएंगे कि अगर बिल्डर सर्कल रेट से ज्यादा घर का पैसा मांगते हैं तो आप उसके लिए कहां शिकायत कर सकते हैं...

खरीदारों के लिए बना है RERA एक्ट

खरीदारों को सुरक्षा देने के लिए सरकार ने 2016 में रियल एस्टेट एक्ट लागू किया. इस कानून के तहत बिल्डर मनमाने तरीके से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकते हैं. RERA एक्ट के अनुसार, मकान की तय कीमत में सभी चार्ज शामिल होने चाहिए. वहीं अगर बिल्डर खरीदार से सर्कल रेट से ज्यादा रकम मांगता है या अनावश्यक शुल्क वसूलता है तो खरीदार सीधे RERA में शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

कहां और कैसे करें शिकायत

अगर आप से भी बिल्डर ज्यादा पैसा वसूलने की कोशिश कर करता है तो इसके लिए आप रेरा में शिकायत दर्ज कर सकते हैं. रेरा में शिकायत दर्ज करने के लिए खरीदार को अपने राज्य की रेरा वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत करनी होगी. इसके लिए खरीदार को शिकायत फॉर्म भरना होगा और जरूरी दस्तावेज जैसे एग्रीमेंट कॉपी, पेमेंट रसीद और एक्स्ट्रा डिमांड लेटर अपलोड करना होगा. शिकायत दर्ज करने के लिए खरीदार को मामूली शुल्क भी जमा करना पड़ता है और यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होती है.

शिकायत के बाद क्या होती है कार्रवाई

शिकायत मिलने के बाद रेरा सबसे पहले यह देखता है कि मामला उसके अधिकार क्षेत्र में आते है या नहीं. इसके बाद बिल्डर को नोटिस भेजा जाता है. जांच में अगर यह साबित हो जाता है कि बिल्डर में अवैध रूप से पैसा वसूला है तो रेरा उसके खिलाफ आदेश जारी करता है. सरकार नियमों के अनुसार, रेरा के पास बिल्डर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार है. वह खरीदार से वसूले गए एक्स्ट्रा पैसे की वापसी का आदेश दे सकता है, इसके अलावा बिल्डर पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. कई मामलों में प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है और बिल्डर को जेल भी हो सकती है. वहीं इस एक्‍ट का सबसे ज्‍यादा फायदा नया घर खरीदने वालों को म‍िलेगा. इसके अलावा रेरा की खास बात यह है कि शिकायत का निपटारा आमतौर पर 60 दिनों के अंदर किया जाता है.

ये भी पढ़ें-4 लोगों के टिकट थर्ड एसी में बुक हो गए और 5वें ने अचानक बना लिया प्लान, क्या ट्रेन में साथ लेकर जा सकते हैं उसे?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 29 Sep 2025 06:29 PM (IST)
Tags :
Circle Rate Complaint Builder Fraud RERA Complaint Home Buying Rules
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'फ्रंटफुट पर बैटिंग कर रहे हमारे देश के लीडर', पीएम के ट्वीट पर सूर्यकुमार यादव ने लिए PAK के मजे
'फ्रंटफुट पर बैटिंग कर रहे हमारे देश के लीडर', पीएम के ट्वीट पर सूर्यकुमार यादव ने लिए PAK के मजे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी, देखें तस्वीरें
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'फ्रंटफुट पर बैटिंग कर रहे हमारे देश के लीडर', पीएम के ट्वीट पर सूर्यकुमार यादव ने लिए PAK के मजे
'फ्रंटफुट पर बैटिंग कर रहे हमारे देश के लीडर', पीएम के ट्वीट पर सूर्यकुमार यादव ने लिए PAK के मजे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी, देखें तस्वीरें
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
विश्व
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
शिक्षा
RBI के डिप्टी गवर्नर बने शिरीष चंद्र मुर्मू, जानें इस पद पर उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी
RBI के डिप्टी गवर्नर बने शिरीष चंद्र मुर्मू, जानें इस पद पर उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी
हेल्थ
Heart Disease: क्या मोटापा कम करने की दवा से जल्दी पड़ता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से जान लें हकीकत
क्या मोटापा कम करने की दवा से जल्दी पड़ता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से जान लें हकीकत
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget