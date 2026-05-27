150 रुपये का ये छोटा जुगाड़ बना देगा कूलर को AC जैसा, तेज गर्मी में देगा बर्फ जैसी ठंडी हवा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मात्र 150 रुपये में पाएं ठंडी हवा का एहसास।

Cooler Tips: गर्मी की वजह से बहुत से लोग परेशान हैं, लेकिन काफी लोग इसलिए भी परेशान हैं, क्योंकि उनका कूलर ठंडी हवा नहीं दे रहा. इस तपती गर्मी ने सबका हाल बुरा किया हुआ है. इसलिए इन दिनों लोगों के घरों में आपको एसी, कूलर चलते दिखेंगे, लेकिन जिनका बजट नहीं होता वो कूलर से इस भीषण गर्मी से राहत पा रहे हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर लोगों को ये परेशानी सता रही है कि कूलर से ठंडी हवा नहीं आ रही. ऐसे में आज हम आपको कुछ आसान और सस्ते टिप्स बताएंगे, जिनकी मदद से आप सिर्फ 150 रुपये के अंदर अपने कूलर की कूलिंग बढ़ा सकते हैं.

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ये टिप्स जरूर आएंगी आपके काम

अपने कूलर की जो जाली होती है उसे प्लास्टिक हार्ड ब्रश से समय-समय पर साफ करते रहें, इससे आपको ठंडी हवा मिलेगी.

अपने कूलर में टाइमर स्विच फिट कर दें, इससे इनके पैड्स ठंडे रहते हैं और ये हर 10-15 मिनट में ऑन-ऑफ होते रहते हैं.

अपने कूलर के ऊपर थर्माकोल शीट लगा दें, इससे पानी जल्दी गर्म नहीं होता और एक सीमा तक ठंडा रहता है.

समय-समय पर अपने कूलर की सफाई हनीकॉम्ब पैड से करते रहें, ये आपके कूलर का पानी ज्यादा देर तक रोकता है जिससे ठंडी हवा मिलती है.

कूलर में आइस क्यूब ट्रे डाल दीजिए, ये बर्फ की मदद से ठंडी हवा देता है.

कूलर के लिए "कूलर मोटर ऑयल" का इस्तेमाल कीजिए, जिससे ये बहुत स्मूथ चलता है और हवा अच्छी देता है.

ये सभी वो चीजें हैं जो आपके कूलर की हवा को बहुत ठंडा बना देंगी. इन आसान टिप्स को अपनाकर आप कम खर्च में अपने कूलर की कूलिंग को काफी बेहतर बना सकते हैं और भीषण गर्मी में राहत पा सकते हैं.

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