अब मेट्रो स्टेशनों पर डाल सकेंगे पुराने कपड़े, दिल्ली में लगेंगे नए कलेक्शन बॉक्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रिसाइकल कपड़ों से बने उत्पाद मेट्रो स्टेशनों पर बेचे जाएंगे।

DMRC Old Cloth Collection: दिल्ली मेट्रो अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई पहल शुरू करने जा रही है. इसके तहत लोग अपने घरों में पड़े पुराने और इस्तेमाल न होने वाले कपड़ों को मेट्रो स्टेशन पर बने खास कलेक्शन बॉक्स में जमा कर सकेंगे. इन कपड़ों को फेंकने की बजाय रीसाइक्लिंग और रीयूज के जरिए नए उपयोगी सामान तैयार किए जाएंगे. इससे कपड़ों का सही इस्तेमाल होगा और कचरा भी कम होगा.

मेट्रो स्टेशन जिनपर लगेंगे बॉक्स

इस योजना के तहत दिल्ली के कई प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर कपड़े जमा करने के लिए कलेक्शन बॉक्स लगाए जाएंगे. इन बॉक्स को दिल्ली मेट्रो लेडीज वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन (DMLWO) संचालित करेगा. शाहदरा, मोहन एस्टेट, रोहिणी वेस्ट, लाजपत नगर, मालवीय नगर, मयूर विहार फेज-1, हौज खास, पंजाबी बाग वेस्ट, द्वारका और शालीमार बाग जैसे स्टेशनों पर लोग आसानी से अपने पुराने कपड़े जमा कर सकेंगे.

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कपड़ों को बाटा जाएगा अलग-अलग श्रेणियों में

मेट्रो स्टेशन पर लगे कलेक्शन बॉक्स में जमा कपड़ों को इकट्ठा कर उनकी क्वालिटी और इस्तेमाल के हिसाब से अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाएगा. इसके बाद इन कपड़ों को एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिया जाएगा, ताकि उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सके या रिसाइक्लिंग के जरिए नए प्रोडक्ट तैयार किए जा सकें.

रिसाइकल कपड़ों से बने सामान की होगी बिक्री

दिल्ली मेट्रो की इस नई पहल के तहत पुराने कपड़ों से तैयार किए गए उपयोगी सामान को मेट्रो स्टेशनों पर बिक्री के लिए रखा जाएगा. इसके लिए स्टेशनों पर विशेष जगह बनाई जाएगी, जहां लोग इन प्रोडक्ट्स को देख और खरीद सकेंगे. वहीं, जो कपड़े दोबारा इस्तेमाल के योग्य नहीं होंगे, उन्हें रिसाइक्लिंग सेंटर भेजा जाएगा. वहां इनसे फाइबर, धागे और दूसरे नए उत्पाद तैयार किए जाएंगे. इस पहल का मकसद कपड़ों के कचरे को कम करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है.

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