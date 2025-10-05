बेटी की पढ़ाई-शादी के लिए सिर्फ 12500 रुपये निवेश करें, करीब 70 लाख रुपये तक हो जाएंगे जमा

Sukanya Samriddhi Yojana: सभी माता-पिता को अपनी बेटी के भविष्य की चिंता होती है. उसकी पढ़ाई-लिखाई और शादी को लेकर वे हमेशा परेशान रहते हैं. हर माता-पिता की कोशिश रहती है कि बेटी को अच्छी शिक्षा मिले और शादी के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा हो. इसके लिए कई बार लोग छोटी उम्र से ही पैसे बचाना शुरू कर देते हैं.

ऐसी ही फैसेलिटी सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए दी जाती है. जो बेटियों के लिए खास तौर पर बनाई गई है. इस योजना में थोड़े निवेश से लंबी अवधि में बड़ी राशि जमा की जा सकती है. अगर सही समय पर निवेश किया जाए, तो सिर्फ 12500 रुपये निवेश करके करीब 70 लाख रुपये तक की राशि इकट्ठा की जा सकती है.

कैसे काम करती है सुकन्या समृद्धि योजना?

सुकन्या समृद्धि योजना 10 से 15 साल की बेटियों के लिए शुरू की गई है. इस योजना में माता-पिता या अभिभावक बेटी के नाम खाता खोल सकते हैं. इसमें न्यूनतम 1000 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है और अधिकतम निवेश की सीमा सरकार द्वारा तय की गई है. खाता 21 साल तक चलता है और इसमें निवेश पर अच्छी ब्याज दर मिलती है. इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें निवेश पर टैक्स में भी छूट मिलती है. निवेशक नियमित रूप से मासिक या वार्षिक किस्त जमा करके बेटी के भविष्य के लिए सुरक्षित राशि तैयार कर सकते हैं.

किन बातों का ध्यान रखें?

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करके लंबी अवधि में बड़ी राशि जमा की जा सकती है. उदाहरण के तौर पर अगर हर साल 12500 रुपये नियमित निवेश करें. तो 21 साल की अवधि में ब्याज समेत करीब 70 लाख रुपये तक जमा हो सकते हैं. खाते में जमा राशि को बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

इसका भी ध्यान रखें कि खाता समय पर एक्टिव हो और रेगुलर निवेश किया जाए. योजना की ब्याज दर सरकार की ओर से समय-समय पर तय की जाती है. इसके अलावा खाता खोलते समय बेटी का जन्म प्रमाणपत्र और अभिभावक की पहचान जरूरी होती है. यह योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने का आसान और भरोसेमंद तरीका है.

