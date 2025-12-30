हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीस्त्री सुरक्षा योजना में महिलाओं को मिलते हैं इतने हजार रुपये, जानें किन महिलाओं को मिल सकता है फायदा

स्त्री सुरक्षा योजना में महिलाओं को मिलते हैं इतने हजार रुपये, जानें किन महिलाओं को मिल सकता है फायदा

Stree Suraksha Yojana: स्त्री सुरक्षा योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने तय रकम पेंशन के रूप में दी जाती है. यह योजना खासतौर पर बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए बनाई गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 30 Dec 2025 05:33 PM (IST)
Stree Suraksha Yojana: देश के कई राज्यों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक सहारा देने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. जिनसे महिलाओं को अलग-अलग तरह से मदद मिलती है. केरल सरकार ने भी महिलाओं के लिए एक खास स्कीम शुरू की है. जिसका नाम स्त्री सुरक्षा योजना है.. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने तय रकम पेंशन के रूप में दी जाएगी. 

जिसस वह अपनी रोजमर्रा की जरूरतें बिना किसी पर निर्भर हुए पूरी कर सकें. यह योजना पहले ही घोषित की जा चुकी थी, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था. रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जान लीजिए कैसे और किन महिलाओं को मिलेगा इस योजना में लाभ. 

स्त्री सुरक्षा योजना में क्या मिलेगा फायदा?

स्त्री सुरक्षा योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की पेंशन दी जाएगी. यह रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. ठीक उसी तरह जैसे किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती हैं. सरकार का मकसद महिलाओं को एक स्थिर आर्थिक सहारा देना है. जिससे छोटी मोटी जरूरतों के लिए उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े. 

यह भी पढ़ें: 31 दिसंबर के बाद पैन कार्ड हो सकता है इनएक्टिव, ये जरूरी काम अटक जाएंगे, तुरंत ऐसे करें लिंक

यह योजना खास तौर पर उन महिलाओं के लिए फायदेमंद मानी जा रही है. जिनके पास आय का कोई स्टेबल जरिया नहीं है. हालांकि इसमें यह भी साफ किया गया है कि अगर कोई महिला गलत जानकारी देकर पेंशन लेती है. तो उससे पूरी राशि 18 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूली जाएगी. इसलिए आवेदन करते समय सही जानकारी देना बेहद जरूरी है.

किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं. आवेदन करने वाली महिला या ट्रांस महिला की उम्र 35 से 60 साल के बीच होनी चाहिए और वह केरल की स्थायी निवासी हो. इसके अलावा वह किसी दूसरी सरकारी या सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की लाभार्थी नहीं होनी चाहिए. विधवा पेंशन, एकल महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, EPF या वेलफेयर बोर्ड पेंशन लेने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी. 

यह भी पढ़ें: सरकार की इस स्कीम से बेटियों को मिलते हैं 50 हजार रुपये, जान लें आवेदन की प्रोसेस

आवेदक के पास अंत्योदय अन्न योजना का पीला कार्ड या प्राथमिकता कैटेगरी का गुलाबी कार्ड होना जरूरी है. अगर राशन कार्ड नीला या सफेद है, तो लाभ नहीं मिलेगा. आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन ksmart.lsgkerala.gov.in पोर्टल के जरिए किया जाएगा और जांच के बाद पेंशन सीधे खाते में भेजी जाएगी.

यह भी पढ़ें: लोन लेने से पहले जान लें ये 4 बड़ी गलती, वरना ब्याज और टेंशन दोनों बढ़ेंगे

Published at : 30 Dec 2025 05:33 PM (IST)
Pension Scheme Utility News Schemes For Women
