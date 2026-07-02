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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSolar Panel: ज्यादा बिजली और कम बिल चाहिए? पहले जान लें कौन-सा सोलर पैनल रहेगा सबसे बेहतर

Solar Panel: ज्यादा बिजली और कम बिल चाहिए? पहले जान लें कौन-सा सोलर पैनल रहेगा सबसे बेहतर

Solar Panel Tips: आज कल कई लोग सोलर पैनल अपने घर की छत पर लगवा रहे हैं, लेकिन अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उनके घर के लिए कौन-सा पैनल सही रहेगा. जानिए कौन सा पैनल है बेहतर?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 02 Jul 2026 07:32 PM (IST)
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Solar Panel Tips: बढ़ती गर्मी के साथ ही बिजली का बिल भी बढ़ने लगता है, जिसके चलते आम लोगों के घर का बजट हिल जाता है. ऐसे में आजकल बड़ी संख्या में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, ताकि उन्हें बिजली के बिल से थोड़ी राहत मिले. हालांकि, अगर सही पैनल न लगवाया जाए तो आपका नुकसान भी हो सकता है. अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उनके घर के लिए कौन-सा पैनल सही रहेगा. अगर आप भी सोलर पैनल लेने की सोच रहे है तो उसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है.

ये सोलर पैनल देगा ज्यादा बिजली

अगर आपको ज्यादा बिजली बनाने वाला और अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आपके लिए N-type TOPCon और मोनोक्रिस्टलाइन बाईफेशियल सोलर पैनल अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं. इनकी काम करने की क्षमता करीब 22 से 25 प्रतिशत होती है. खास बात तो यह है कि अगर धूप कम भी है तब भी यह अच्छी-खासी बिजली बना सकते है.

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जानें कौन सा पैनल है बेहतर

1.N-type TOPCon

  • N-type TOPCon की कार्यक्षमता 22 से 25 प्रतिशत तक होती है.
  • यह नई तकनीक पर आधारित पैनल है.
  • अगर आपके घर ज्यादा बिजली से चलने वाले सामान हैं तो आपके लिए यह बेहतर है. 

2.मोनोक्रिस्टलाइन

  • मोनोक्रिस्टलाइन की कार्यक्षमता 20 से 23 प्रतिशत तक होती है.
  • यह कम जगह में भी ज्यादा बिजली बनाने के लिए एक बेहतर ऑप्शन है.
  • साथ ही ये काफी लंबे समय तक अच्छी-खासी परफॉर्मेंस देता है.

3.पॉलीक्रिस्टलाइन

  • पॉलीक्रिस्टलाइन की कार्यक्षमता 15 से 17 प्रतिशत तक है.
  • इसकी कीमत भी कम होती है.
  • साथ ही बिजली बनाने के मामले में दूसरे पैनलों के मुकाबले कम बनाता है.
  • अगर किसी का बजट कम है तो वह इसे खरीद सकता है.
  • साथ ही अगर घर में बिजली का इस्तेमाल भी कम होता है तो यह एक बेहतर ऑप्शन है.

सरकारी योजना से मिलेगा लाभ

अगर आप PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगवाते हैं तो सरकार आपको सब्सिडी का फायदा भी देगी. इससे आपका काफी फायदा हो सकता है.

3 से 4 हजार आता है बिजली बिल?

अगर आपके घर का बिजली बिल 3 से 4 हजार तक आता है तो आपके घर के लिए 3KW और 5 KW वाला सोलर पैनल बेहतर रहेगा. लेकिन जब भी पैनल लें तो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आपकी घर की छत पर जगह हो और ऐसी जगह लगवाएं जहां धूप अच्छी आती हो. इससे पैनल बिजली भी ज्यादा बनाएगा और आपके घर का बिजली बिल भी काफी हद तक कम हो सकता है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 02 Jul 2026 07:32 PM (IST)
Tags :
Solar Panel Utility News Cheap Solar Panel
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