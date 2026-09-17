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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसोलर पैनल लगवाया है? अब इससे कमाई कैसे होगी, जानिए पूरा तरीका

सोलर पैनल लगवाया है? अब इससे कमाई कैसे होगी, जानिए पूरा तरीका

सोलर पैनल लगवा रखा है या फिर लगवाने की सोच रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए है. सोलर पैनल लगवाने से केवल बिजली बिल से राहत नहीं मिलती है, बल्कि इसे लगवाने से कमाई का मौका भी मिलता है. जानिए कैसे?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 17 Sep 2026 05:58 PM (IST)
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  • सरकारी योजना से सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी मिलती है।

आज लगभग हर कोई सोलर पैनल लगवाने की तरफ रुख कर रहा है. हां, ये सच भी है कि सोलर पैनल लगवाने से बिजली बिल से राहत तो मिलती ही है. साथ ही सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी का भी लाभ लिया जा सकता है, इतना ही नहीं बल्कि सिस्टम से बनने वाली अतिरिक्त बिजली के जरिए कमाई का मौका भी मिलता है.

यानी सोलर पैनल बिजली बिल को कम करने के साथ-साथ ही आपको कई सारे फायदे भी देता है. लेकिन कई लोगों को केवल पैनल से बिजली बिल कम होने के बारे में ही पता होता है. उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि पैनल से कमाई भी की जा सकती है.

बिजली बिल से मिलती है राहत

दिन के समय में सोलर पैनल धूप से बिजली जनरेट करता है, जिसकी मदद से घर में बिजली से चलने वाले उपकरण चलाए जा सकते हैं. इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि ग्रिड से ली जाने वाली बिजली की जरूरत कम हो जाती है. इससे हर महीने जो बिजली बिल आता है वो काफी हद तक कम होता है और कई मामलों में दो बिल लगभग जीरो हो जाता है.

ज्यादा बिजली बनना होगा फायदेमंद

अगर सोलर पैनल घर की जरूरत से ज्यादा बिजली बना रहा है तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. इसके पीछे यह वजह है कि जो एक्स्ट्रा बिजली है उसे नेट मीटरिंग की मदद से ग्रिड में भेजी जा सकती है जो बिजली भेजी जाएगी, उसका हिसाब DISCOM यानी बिजली कंपनी रखती है.

एक्स्ट्रा बिजली के बदले में इंसेंटिव मिल सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये नियम राज्यों के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं. यानी सोलर पैनल लगवाने से तो फायदा होगा ही, बल्कि एक्स्ट्रा बिजली को ग्रिड में भेजने पर भी आपको लाभ हो सकता है. 

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सब्सिडी से भी मिलेगा फायदा

अगर सोलर पैनल लगवाना है तो आप केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए सोलर पैनल लगवाकर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सोलर पैनल लगवाने में शुरुआती खर्च काफी आता है, लेकिन इस योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने पर सरकार सब्सिडी का लाभ देती है, जिससे आपका शुरुआती खर्च काफी हद तक कम हो सकता है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 17 Sep 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
Solar Panels Utility News
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