गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG सिलेंडर की सुरक्षा के लिए सिर्फ पाइप नहीं, इन चीजों पर भी दें ध्यान

LPG सिलेंडर की सुरक्षा के लिए सिर्फ पाइप नहीं, इन चीजों पर भी दें ध्यान

एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी जानकारी है. अगर आप अपने गैस कनेक्शन से जुड़ी सेफ्टी नहीं रखते हैं तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है. जानिए कुछ जरूरी टिप्स.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 17 Sep 2026 04:49 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • रात को सोने से पहले सिलेंडर का मुख्य वाल्व बंद करें।

अगर आपकी रसोई में भी एलपीजी सिलेंडर की मदद से खाना बनाया जाता है तो यह जानकारी आपके काम आने वाली है. कई लोग सोचते हैं कि एक बार एलपीजी गैस कनेक्शन ले लिया तो अब बस जिंदगी भर उसका इस्तेमाल करते रहेंगे और आपको गैस सिलेंडर से जुड़ी कोई समस्या ही नहीं होने वाली है. अगर आप भी यहीं सोचते हैं तो आप गलत हैं. क्योंकि कई लोग गैस कनेक्शन से जुड़ी चीजों पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं और यहीं लापरवाही आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकती है.

सिलेंडर से जुड़ी सेफ्टी जरूर रखें

गैस कंपनियां भी लोगों को इस बात की सलाह देती हैं कि गैस सिलेंडर से जुड़ी सेफ्टी रखना कितना जरूरी है. अगर आप केवल गैस पाइप की जांच करते हैं और आपको लगता है कि ये करना ही काफी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. पाइप के साथ ही आपको सिलेंड , रेगुलेटर और गैस कनेक्शन से जुड़ी चीजों पर भी खास ध्यान देना चाहिए.  

1.सिलेंडर बदलते समय रखें ध्यान

हर महीने सिलेंडर खत्म होता है तब दूसरा सिलेंडर लगाने से पहले रेगुलेटर को बंद करना चाहिए और उसके बाद दूसरे सिलेंडर को फिट करना चाहिए.

2.सिलेंडर पर न रखें कोई सामान

कई लोग सिलेंडर के ऊपर पॉलिथीन या फिर बर्तन और कपड़ा रख देते हैं, हालांकि इन सभी चीजों को रखने से बचना चाहिए.

सहारा रिफंड में फंस गया पैसा? इन हेल्पलाइन नंबर्स पर करें कॉल, तुरंत मिलेगी मदद

3.समय-समय पर पाइप की जांच करें

अगर आप में किसी तरह का कट या खराबी नजर आती है तो बिना समय बर्बाद किए, जल्द से जल्द पाइप को बदलाव दें. 

4.चूल्हे से दूर रखें सिलेंडर

अगर आपने अपने सिलेंडर के बिल्कुल पास ही चूल्हा रखा हुआ है तो ये सही नहीं है. सिलेंडर को चूल्हे से लगभग 1 फुट की दूरी पर रखना चाहिए. साथ ही सिलेंडर के आसपास वेंटिलेशन होना चाहिए. 

5.ISI मार्क होना जरूरी 

याद रखें गैस कनेक्शन में हमेशा ISI मार्क वाले पाइप और रेगुलेटर का ही इस्तेमाल करना चाहिए और समय -समय पर इनकी देखरेख भी करनी जरूरी है. किसी प्रकार की कमी मिलने पर उसे दूर करें. 

6.वाल्व को बंद करके सोएं 

रात का खाना बनाने के बाद सोने से पहले ही सिलेंडर का मुख्य रेगुलेटर बंद कर दें. ऐसा करना सुरक्षित होता है.

7.गैस लीकेज की जांच करें

अगर आपको गैस लीक होने की गंध आ रही है तो उसे नजरअंदाज न करें, बल्कि तुरंत जरूरी कदम उठाएं और पता करें कि गैस कहां से लीक हो रही है. शक होने पर माचिस या आग का इस्तेमाल भूलकर भी न करें. 

अन्नपूर्णा योजना: आज 1.58 करोड़ महिलाओं के खाते में आएंगे 3000 रुपए

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 17 Sep 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
Utility News LPG  LPG Cylinder Safety
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
सहारा रिफंड में फंस गया पैसा? इन हेल्पलाइन नंबर्स पर करें कॉल, तुरंत मिलेगी मदद
सहारा रिफंड में फंस गया पैसा? इन हेल्पलाइन नंबर्स पर करें कॉल, तुरंत मिलेगी मदद
यूटिलिटी
गाजीपुर समेत इन 9 जगहों से हटेंगे टोल बैरियर, दिल्ली में चलती गाड़ी से कटेगा टैक्स
गाजीपुर समेत इन 9 जगहों से हटेंगे टोल बैरियर, दिल्ली में चलती गाड़ी से कटेगा टैक्स
यूटिलिटी
अन्नपूर्णा योजना: आज 1.58 करोड़ महिलाओं के खाते में आएंगे 3000 रुपए
अन्नपूर्णा योजना: आज 1.58 करोड़ महिलाओं के खाते में आएंगे 3000 रुपए
यूटिलिटी
113 चालान और 10.68 लाख का जुर्माना, गुरुग्राम में बिना हेलमेट पकड़ा गया शख्स
113 चालान और 10.68 लाख का जुर्माना, गुरुग्राम में बिना हेलमेट पकड़ा गया शख्स
Advertisement

वीडियोज

Disha Salian Case: 6 साल बाद CBI FIR, Murder-Gangrape के आरोपों से फिर उठा बड़ा सवाल
Bigg Boss 20 Episode 9: Uditi Singh-Aasif Khan Clash, Scout OP-Rohed Nominated, Aamrapali-Love Fight
Spirit को लेकर Pranay Vanga का Critics को Open Challenge, Prabhas की फिल्म पर बढ़ा Buzz
PM Modi 76th Birthday | Breaking: 25 साल का कीर्तिमान... बीजेपी का अभिमान! | BJP | Amit Shah
Houthis Attack on Saudi Arabia: हूती विद्रहियों ने देसी मिसाइल से मार गिराया F15, सऊदी को बड़ा झटका!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अरबों के सामान पर टैरिफ से राहत? ट्रंप-शी मुलाकात से पहले बड़ी डील की तैयारी
अरबों के सामान पर टैरिफ से राहत? ट्रंप-शी मुलाकात से पहले बड़ी डील की तैयारी
दिल्ली NCR
PM मोदी के बर्थडे पर यज्ञ, रेखा गुप्ता पर भड़के CJP के सौरव दास, 'हम लोगों ने इन्हें ड्रामा...'
PM मोदी के बर्थडे पर यज्ञ, रेखा गुप्ता पर भड़के CJP के सौरव दास, 'हम लोगों ने इन्हें ड्रामा...'
बॉलीवुड
आकृति अग्रवाल और पृथ्वी शॉ का टूटा रिश्ता, सगाई के 6 महीने में ही हुए अलग
आकृति अग्रवाल और पृथ्वी शॉ का टूटा रिश्ता, सगाई के 6 महीने में ही हुए अलग
स्पोर्ट्स
कौन हैं नमन धीर? टी20 में 173 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया में बनाई जगह
कौन हैं नमन धीर? टी20 में 173 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया में बनाई जगह
बिहार
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
इंडिया
मणिपुर राहत कैंप में मौतों पर SC सख्त, CJI ने पूछा- 'ठोस कदम क्यों नहीं उठाए'
मणिपुर राहत कैंप में मौतों पर SC सख्त, CJI ने पूछा- 'ठोस कदम क्यों नहीं उठाए'
ट्रेंडिंग
अब किराए पर ले जाइए अपना गरबा पार्टनर, पोस्ट ने इंटरनेट पर मचाया बवाल
अब किराए पर ले जाइए अपना गरबा पार्टनर, पोस्ट ने इंटरनेट पर मचाया बवाल
एग्रीकल्चर
दिल्ली की किस मंडी में मिलेगा आपकी फसल का सही दाम? समझें हिसाब
दिल्ली की किस मंडी में मिलेगा आपकी फसल का सही दाम? समझें हिसाब
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget