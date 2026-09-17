LPG सिलेंडर की सुरक्षा के लिए सिर्फ पाइप नहीं, इन चीजों पर भी दें ध्यान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रात को सोने से पहले सिलेंडर का मुख्य वाल्व बंद करें।

अगर आपकी रसोई में भी एलपीजी सिलेंडर की मदद से खाना बनाया जाता है तो यह जानकारी आपके काम आने वाली है. कई लोग सोचते हैं कि एक बार एलपीजी गैस कनेक्शन ले लिया तो अब बस जिंदगी भर उसका इस्तेमाल करते रहेंगे और आपको गैस सिलेंडर से जुड़ी कोई समस्या ही नहीं होने वाली है. अगर आप भी यहीं सोचते हैं तो आप गलत हैं. क्योंकि कई लोग गैस कनेक्शन से जुड़ी चीजों पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं और यहीं लापरवाही आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकती है.

सिलेंडर से जुड़ी सेफ्टी जरूर रखें

गैस कंपनियां भी लोगों को इस बात की सलाह देती हैं कि गैस सिलेंडर से जुड़ी सेफ्टी रखना कितना जरूरी है. अगर आप केवल गैस पाइप की जांच करते हैं और आपको लगता है कि ये करना ही काफी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. पाइप के साथ ही आपको सिलेंड , रेगुलेटर और गैस कनेक्शन से जुड़ी चीजों पर भी खास ध्यान देना चाहिए.

1.सिलेंडर बदलते समय रखें ध्यान

हर महीने सिलेंडर खत्म होता है तब दूसरा सिलेंडर लगाने से पहले रेगुलेटर को बंद करना चाहिए और उसके बाद दूसरे सिलेंडर को फिट करना चाहिए.

2.सिलेंडर पर न रखें कोई सामान

कई लोग सिलेंडर के ऊपर पॉलिथीन या फिर बर्तन और कपड़ा रख देते हैं, हालांकि इन सभी चीजों को रखने से बचना चाहिए.

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3.समय-समय पर पाइप की जांच करें

अगर आप में किसी तरह का कट या खराबी नजर आती है तो बिना समय बर्बाद किए, जल्द से जल्द पाइप को बदलाव दें.

4.चूल्हे से दूर रखें सिलेंडर

अगर आपने अपने सिलेंडर के बिल्कुल पास ही चूल्हा रखा हुआ है तो ये सही नहीं है. सिलेंडर को चूल्हे से लगभग 1 फुट की दूरी पर रखना चाहिए. साथ ही सिलेंडर के आसपास वेंटिलेशन होना चाहिए.

5.ISI मार्क होना जरूरी

याद रखें गैस कनेक्शन में हमेशा ISI मार्क वाले पाइप और रेगुलेटर का ही इस्तेमाल करना चाहिए और समय -समय पर इनकी देखरेख भी करनी जरूरी है. किसी प्रकार की कमी मिलने पर उसे दूर करें.

6.वाल्व को बंद करके सोएं

रात का खाना बनाने के बाद सोने से पहले ही सिलेंडर का मुख्य रेगुलेटर बंद कर दें. ऐसा करना सुरक्षित होता है.

7.गैस लीकेज की जांच करें

अगर आपको गैस लीक होने की गंध आ रही है तो उसे नजरअंदाज न करें, बल्कि तुरंत जरूरी कदम उठाएं और पता करें कि गैस कहां से लीक हो रही है. शक होने पर माचिस या आग का इस्तेमाल भूलकर भी न करें.

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