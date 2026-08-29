CNG Rules: हाइड्रो टेस्ट और कंप्लायंस प्लेट एक्सपायर है तो नहीं मिलेगी गैस

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कंप्लायंस प्लेट सीएनजी किट व सिलेंडर की सुरक्षा दर्शाती है।

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज 29 अगस्त 2026 को सीएनजी के दाम में 3.89 रुपये की बढ़ोतरी की है. अगर आपकी गाड़ी में CNG का इस्तेमाल होता है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. अगर आप अपनी गाड़ी में गैस भरवाने जा रहे हैं तो उससे पहले ही आपको कुछ जरूरी चीजों को चेक करना चाहिए, वरना पंप पर आपकी गाड़ी में CNG नहीं भरी जाएगी. इसलिए पहले ही इस बात की जानकारी होना जरूरी है.

दरअसल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) की ओर से लगाए गए सूचना बोर्ड में बताया गया है कि हाइड्रो टेस्ट और कंप्लायंस प्लेट एक्सपायर होने पर सीएनजी नहीं भरी जाएगी. इसलिए आपको गैस भरवाने से पहले ही इन चीजों की जांच करनी चाहिए.

हाइड्रो टेस्ट क्यों है जरूरी?

अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी का इस्तेमाल होता है तो आपको हाइड्रो टेस्ट करवाना जरूरी है. अगर बात करें इस टेस्ट की तो हाइड्रो टेस्ट में सिलेंडर, पाइप और गैस टैंक जैसे प्रेशर वाले उपकरणों की मजबूती और गैस लीक तो नहीं हो रही है, इसकी जांच की जाती है. यानी सीएनजी सिलेंडर की सुरक्षा की जांच के लिए ये टेस्ट किया जाता है. अगर आपकी गाड़ी का हाइड्रो टेस्ट एक्सपायर हो गया है तो गाड़ी में गैस नहीं भरी जाएगी. ध्यान दें, हर 3 साल में सीएनजी सिलेंडर का हाइड्रो टेस्ट करवाना चाहिए.

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कंप्लायंस प्लेट क्या होती है?

कंप्लायंस प्लेट की बात करें तो यह एक सीएनजी गाड़ी में लगी प्लेट होती है और इससे यह पता चलता है कि सीएनजी किट और सिलेंडर सुरक्षों नियमों के मुताबिक है या नहीं. इसमें गाड़ी से जुड़ी कुछ जरूरी डिटेल भी लिखी होती है. इनमें शामिल है...

इसमें हाइड्रो टेस्ट की डेट से जुड़ी जानकारी होती है.

साथ ही सीएनजी किट कब लगाई गई.

वहीं सिलेंडर नंबर जैसी जानकारी भी होती है.

अगर आप सीएनजी भरवाने जा रहे हैं तो आपके पास वैध कंप्लायंस प्लेट होनी चाहिए.

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