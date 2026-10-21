4.81 लाख इनकम और 50 लाख की LIC, टैक्स को लेकर फंसी महिला

अगर आपकी सालाना कमाई कम है, लेकिन आपने बड़ी रकम का निवेश किया है, तो उसके पैसों का स्रोत साबित करना बेहद जरूरी है. ऐसा ही एक मामला आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) की चंडीगढ़ बेंच के सामने आया, जहां 4.81 लाख की आय घोषित करने वाली महिला के नाम पर 50 लाख की LIC पॉलिसी में निवेश किया गया था.

महिला ने दावा किया कि यह पैसा उनके दिवंगत पति के हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की कृषि आय से आया था. हालांकि, पर्याप्त दस्तावेज पेश नहीं कर पाने के कारण ट्रिब्यूनल ने उनकी अपील खारिज कर दी.

महिला ने पैसों के बारे में क्या दलील दी?

महिला का कहना था कि यह रकम उनके दिवंगत पति के HUF की थी. परिवार के पास हिमाचल प्रदेश में बागान की जमीन थी और कृषि गतिविधियों से आमदनी होती थी. उनके मुताबिक, इसी पैसे का इस्तेमाल बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए किया गया था. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रकम को उनके व्यक्तिगत निवेश के रूप में पूरी तरह कर योग्य नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित HUF की कार्यवाही भी चल रही थी.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला प्रतिभा सिंह बनाम आयकर विभाग से जुड़ा है. आकलन साल 2009-10 के दौरान महिला ने अपनी आय 4,81,340 घोषित की थी. दूसरी ओर, आयकर विभाग को जानकारी मिली कि उनके नाम पर 50 लाख की जीवन बीमा पॉलिसी में निवेश किया गया है.

आय और निवेश के बीच बड़े अंतर को देखते हुए विभाग ने इस रकम के स्रोत पर सवाल उठाए. इसके बाद 50 लाख को अघोषित निवेश मानते हुए आयकर कानून की धारा 69 के तहत उनकी आय में जोड़ दिया गया.

टैक्सपेयर्स के लिए क्या है सबक?

25 फरवरी 2026 को दिए गए फैसले में ITAT ने 50 लाख की टैक्स बढ़ोतरी बरकरार रखी और अपील खारिज कर दी. यह मामला बताता है कि बड़ी रकम के निवेश में केवल पैसों के स्रोत का दावा करना पर्याप्त नहीं है. बैंक स्टेटमेंट, आय के रिकॉर्ड, बिक्री की रसीदें और लेनदेन से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखना जरूरी है. खासकर जब निवेश परिवार या HUF की रकम से किया गया हो, तो पैसे के वास्तविक स्रोत और उसके ट्रांसफर का प्रमाण होना चाहिए.

ITAT ने दावा क्यों ठुकराया?

ट्रिब्यूनल ने पाया कि महिला अपने दावे के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण नहीं दे सकीं. HUF के पास कृषि भूमि होने का मतलब यह साबित करना नहीं है कि उसके पास निवेश के लिए 50 लाख नकद उपलब्ध थे.

महिला की ओर से कृषि उपज की बिक्री का रिकॉर्ड, खाताबही, कैश बुक और पैसों के लेनदेन का स्पष्ट विवरण पेश नहीं किया गया. जिस समझौते के आधार पर रकम ट्रांसफर होने की बात कही गई, उसकी प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गई. इसके अलावा, पॉलिसी महिला के नाम पर थी और मैच्योरिटी की रकम पाने की हकदार भी वही थीं.

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