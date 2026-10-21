21 अक्टूबर से शुरू हुआ बैंक कैंप, जानें बीमा और पेंशन स्कीम का कैसे मिलेगा फायदा?

बैंक से जुड़ा कोई काम बाकी है, बीमा कराना है या फिर बुढ़ापे के लिए पेंशन चाहते हैं तो ये आपके काम की खबर है. केंद्र सरकार आज यानी 21 अक्टूबर से देशभर में वित्तीय समावेशन अभियान शुरू कर रही है. इसके तहत बैंक गांवों से लेकर शहरों तक खास कैंप लगाएंगे. ये अभियान 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा.

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी बीमा और पेंशन योजनाओं से जोड़ना है. इसके अलावा बैंक खातों की KYC पूरी करने, नॉमिनी का नाम जोड़ने और जनधन खाते खोलने जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी. सरकार के मुताबिक, इस अभियान के दायरे में देश की करीब 2.70 लाख ग्राम पंचायतें और शहरी स्थान आएंगे.

बैंक कैंप में कौन-कौन से काम होंगे?

इस अभियान के तहत बैंक कई तरह की सुविधाएं देंगे. अगर आपका जनधन खाता नहीं है, KYC अधूरी है या आप किसी सरकारी बीमा योजना से नहीं जुड़े हैं तो इन कैंप में इसकी जानकारी ले सकते हैं. बैंक कैंप में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा. इसके अलावा लोगों के जनधन खाते खोले जाएंगे. पुराने खातों की री-केवाईसी, आधार लिंकिंग और बैंक खाते या लॉकर में नॉमिनी का नाम अपडेट कराने में भी मदद मिलेगी.

साथ ही किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन और रबी सीजन को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ने में भी मदद की जाएगी.

436 रुपए में 2 लाख का बीमा?

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उन लोगों के लिए है, जो कम प्रीमियम में जीवन बीमा का कवर चाहते हैं. इसमें व्यक्ति को सालाना 436 रुपए का प्रीमियम भरना होता है. फिर बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी को 2 लाख का बीमा कवर मिलता है.

सिर्फ 20 रुपए में दुर्घटना बीमा?

अगर आप दुर्घटना से होने वाले नुकसान के लिए बीमा चाहते हैं तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के बारे में जानकारी ले सकते हैं. इसका सालाना प्रीमियम बस 20 रुपए है. इसमें दुर्घटना में मृत्यु या पूरी तरह दिव्यांगता होने पर 1 से 2 लाख रुपए तक का कवर मिलता है.

हर महीने 5000 तक पेंशन?

बुढ़ापे में आमदनी के लिए अटल पेंशन योजना (APY) के बारे में पता करें. इसमें 60 साल की उम्र के बाद 1000 से 5000 रुपए तक की गारंटीड मासिक पेंशन आती है. जितनी कम उम्र में इस योजना से जुड़ेंगे उतना कम मासिक योगदान देना पड़ेगा. एक नियम ये भी है कि 1 अक्टूबर 2022 से टैक्स भरने वाले लोग APY में नया खाता नहीं खोल सकते हैं.

बैंक खाते में नॉमिनी जोडें

कई लोगों के बैंक खाते में नॉमिनी का नाम नहीं होता है. ऐसे में खाताधारक की मृत्यु के बाद परिवार को पैसे नहीं मिलते हैं. सरकार के इस अभियान में नॉमिनी अपडेट कराने में मदद मिलेगी. इसके अलावा जिन खातों की KYC अधूरी है, उन्हें भी अपडेट कराया जाएगा.

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