Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मंदिर वाली श्रद्धा से खिलवाड़, अब इस...', शिवा हत्या मामले पर अखिलेश यादव का तंज

'मंदिर वाली श्रद्धा से खिलवाड़, अब इस...', शिवा हत्या मामले पर अखिलेश यादव का तंज

लखनऊ के बहुचर्चित शिवा केस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मंदिर वाली श्रद्धा से खिलवाड़ हुआ, अब इस वाली श्रद्धा से खिलवाड़ हो रहा है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 21 Oct 2026 06:23 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बहुचर्चित शिवा केस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, श्रद्धा रखिए, आस्था रहे, लेकिन भाजपाई तो ऐसे हैं जो श्रद्धा और आस्था से ही खिलवाड़ कर लेते हैं. आप सब जानते हैं, मंदिर वाली श्रद्धा से खिलवाड़ हुआ, अब इस वाली श्रद्धा से खिलवाड़ हो रहा है.

अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला करता हुए कहा कि, आपको विकास दुबे कांड याद होगा. इन लोगों ने गाड़ी पलट कर अपनी सरकार को पलटने से बचा लिया था. यही काम अब ये लोग इस मामले में भी कर रहे है. उन्होंने श्रद्धा मामले में आ रहे अफसरों के नाम पर तंज कसते हुए कहा, 'मैं किसी के व्यक्तिगत मामलों में नहीं जाना चाहते हूं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस मामले में कई अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं'. उनके इस बयान से मामले में अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं.

LDA को बताया कमाऊ विभाग

अखिलेश यादव ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को लेकर भी बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, ये LDA करप्शन का विभाग है. ये पैसा इकट्ठा करता है. इसे बीजेपी के लोगों ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है. रिवर फ्रंट बनाने के लिए इन लोगों ने अकबरनगर को खाली करवाया था, लेकिन रिवर फ्रंट नहीं बना. 

क्या है श्रद्धा दुबे का शिवपाल से कनेक्शन? कैसे राजनेताओं के बीच बनाई मजबूत पकड़

किसानों को बाजार भाव पर मुआवजे का वादा

अखिलेश यादव ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने किसानों को बाजार के दाम के हिसाब से मुआवजा मिला था. समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी आएगी, किसानों से जमीन तभी ली जाएगी, जब उन्हें बाजार भाव के हिसाब से मुआवजा मिलेगा.

दिवाली से पहले यूपी पुलिसकर्मियों को तोहफा, CM योगी ने बढ़ाया 134% भत्ता

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 21 Oct 2026 06:16 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Akhilesh Yadav LUCKNOW NEWS Shiva Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रावण से ज्यादा कोतवाल की मूंछों के चर्चे, सेल्फी के लिए लगी लाइन
रावण से ज्यादा कोतवाल की मूंछों के चर्चे, सेल्फी के लिए लगी लाइन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले यूपी पुलिसकर्मियों को तोहफा, CM योगी ने बढ़ाया 134% भत्ता
दिवाली से पहले यूपी पुलिसकर्मियों को तोहफा, CM योगी ने बढ़ाया 134% भत्ता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ऐसे व्यक्ति को समाज...', राहुल गांधी पर भड़कीं स्मृति ईरानी
'ऐसे व्यक्ति को समाज...', राहुल गांधी पर भड़कीं स्मृति ईरानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देव दीपवली में जाना है वाराणसी तो ये रहे 3 खास टूर पैकेज, 16 से 32,000 तक के तीन प्लान
देव दीपवली में जाना है वाराणसी तो ये रहे 3 खास टूर पैकेज, 16 से 32,000 तक के तीन प्लान
Advertisement

वीडियोज

Man Atisundar: 🕵🏻‍♀️Radhya का भेष बदलकर नया खेल, क्‍या खुलेगा Antara के धोखे का बड़ा राज़? #sbs
Bollywood News: विजयादशमी के मौके पर रामायण के मेकर्स ने 'रावण तांडव' के साथ खेला बड़ा दांव (21.10.26)
Sansani : साजिश की श्रद्धा....खेल खत्म ! | ABP
Ravana Dahan 2026 : विजयादशमी की धूम..देशभर में जश्न | Vijayadashami | Delhi | Ramlila Maidan
Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
किरेन रिजिजू ने शेयर किया खरगे का Video, बोले- कांग्रेस बॉस क्यों नहीं समझ रहे ये बात
किरेन रिजिजू ने शेयर किया खरगे का Video, बोले- कांग्रेस बॉस क्यों नहीं समझ रहे ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले यूपी पुलिसकर्मियों को तोहफा, CM योगी ने बढ़ाया 134% भत्ता
दिवाली से पहले यूपी पुलिसकर्मियों को तोहफा, CM योगी ने बढ़ाया 134% भत्ता
क्रिकेट
212 बनाकर 4 रनों से जीता न्यूजीलैंड, लास्ट ओवर में 16 रन नहीं बना पाई टीम इंडिया
212 बनाकर 4 रनों से जीता न्यूजीलैंड, लास्ट ओवर में 16 रन नहीं बना पाई टीम इंडिया
विश्व
जहां चुनाव, वहां तनाव! दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन के पीछे क्या है वजह?
जहां चुनाव, वहां तनाव! दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन के पीछे क्या है वजह?
बॉलीवुड
Video: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कड़ा पहरा
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कड़ा पहरा
इंडिया
राहुल गांधी के विदेश दौरे के सवाल पर शशि थरूर बोले, 'मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूं'
राहुल गांधी के विदेश दौरे के सवाल पर शशि थरूर बोले, 'मैं ट्रैवल एजेंट नहीं हूं'
शिक्षा
UP में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू, रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे 3,000, देखें शेड्यूल 
UP में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू, रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे 3,000, देखें शेड्यूल 
राजस्थान
जयपुर: रितु बराला मामले में कांग्रेस का धरना खत्म, अब कोर्ट जाने की तैयारी
जयपुर: रितु बराला मामले में कांग्रेस का धरना खत्म, अब कोर्ट जाने की तैयारी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget