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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी10 किलोवाट के सोलर सिस्टम से कितने AC चला सकते हैं? जानिए पूरा हिसाब

10 किलोवाट के सोलर सिस्टम से कितने AC चला सकते हैं? जानिए पूरा हिसाब

Solar Panel Guide: अगर आप घर की छत पर 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं, तो आपने मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि इससे एक साथ कितने एसी और दूसरे उपकरण चलाए जा सकते हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 14 Aug 2026 02:16 PM (IST)
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  • केवल सोलर किलोवाट नहीं, इन्वर्टर क्षमता भी महत्वपूर्ण है।

Solar Panel Guide: आज के समय में सोलर पैनल लोगों की पसंद बन रहा है, लेकिन बाजार में अलग-अलग क्षमता के सोलर सिस्टम उपलब्ध हैं. ऐसे में लोग खरीदने से पहले ये सोचते हैं कि कितने किलोवाट का सोलर पैनल उनके घर के लिए सही रहेगा.

अगर आप भी घर की छत पर 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं, लेकिन आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि इससे घर के कौन-कौन से उपकरण चल सकते हैं और एक साथ कितने एसी चलाए जा सकते हैं? अगर आप भी इसी उलझन में हैं तो आज इससे जुड़ी सभी बातों के बारे में जान लीजिए. 

10 किलोवाट के सिस्टम से कितने AC चलेंगे?

अगर आपको 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है तो इससे आमतौर पर 1.5 टन के लगभग 3 से 4 एसी चलाए जा सकते हैं. लेकिन एसी के अलावा भी घर में ओर भी जरूरी बिजली से चलने वाले उपकरण होते हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि क्या केवल एसी ही चला सकते हैं तो ऐसा नहीं है. आप एसी के साथ ही फ्रिज, लाइट, पंखा और रोजमर्रा की जरूरतों के उपकरण भी इस्तेमाल कर सकते हैं. 

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घर में ज्यादा लोड वाले उपकरण भी चलते हैं?

अगर आपके घर में एसी के अलावा ज्यादा बिजली लेने वाले उपकरणों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे पानी की मोटर, गीजर और वॉशिंग मशीन तो ऐसे में सोलर सिस्टम पर लोड बढ़ सकता है. फिर एक साथ 3-4 एसी चलाना मुश्किल हो सकता है. अगर धूप अच्छी है तो 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम 8 से 10 किलोवाट तक की बिजली पावर जनरेट कर सकता है. यही कारण है कि सामान्य 3 एसी चलाने के बाद भी घर की दूसरे जरूरी उपकरण चलाए जा सकते हैं. 

किलोवाट ही नहीं, बल्कि इन्वर्टर से भी पड़ेगा फर्क

अगर आप केवल किलोवाट के हिसाब से सोलर पैनल खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले जान लें कि केवल सोलर पैनल कितने किलोवाट का है, इसके साथ इन्वर्टर की क्षमता भी देखना जरूरी होता है. ऑन-ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम में बिजली देने का तरीका अलग होता है, इसलिए केवल 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम होने से तय नहीं किया जा सकता है कि कितने एसी एक साथ चल पाएंगे. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 14 Aug 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
Electricity Bill Solar Panels Utility News
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