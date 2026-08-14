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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीराशन कार्ड गांव का, लेकिन रहते हैं शहर में तो क्या मिलेगा राशन?

राशन कार्ड गांव का, लेकिन रहते हैं शहर में तो क्या मिलेगा राशन?

Ration Card Update: अगर आपका राशन कार्ड गांव के पते पर बना हुआ है, लेकिन आप रहते शहर में हैं तो क्या राशन लेने के लिए बार-बार गांव वापस जाना पड़ेगा? अगर आपके भी मन में यही सवाल है तो जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 14 Aug 2026 01:30 PM (IST)
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  • एक देश, एक राशन कार्ड योजना से कहीं भी राशन प्राप्त करें।
  • ई-पोस मशीन पर आधार, बायोमेट्रिक से पहचान कर राशन लें।
  • राशन कार्ड को आधार से लिंक करें, जानकारी अपडेटेड हो।

Ration Card Update: अक्सर ऐसा होता है कि कई लोग गांव से दूसरे शहर काम के सिलसिले या फिर दूसरी वजह से रहते हैं. उनके कई जरूरी दस्तावेज गांव के एड्रेस पर बने होते हैं. इनमें से एक राशन कार्ड भी है. ऐसे में कई लोगों के मन में एक सवाल होता है कि उनका राशन कार्ड तो उनके गांव के एड्रेस पर बना हुआ है, लेकिन वे रहते शहर में हैं तो क्या उन्हें राशन लेने हर बार गांव जाना पड़ेगा? या फिर उन्हें शहर में भी राशन मिल सकता है. अगर आपको भी इस बारे में जानकारी नहीं है तो जान लीजिए. 

क्या दूसरे शहर में नहीं मिलेगा राशन?

अगर आप शहर में रहते हैं और आपके राशन कार्ड पर गांव का एड्रेस है तो आप राशन शहर में भी ले सकते हैं. एक देश, एक राशन कार्ड (ONORC) योजना के तहत पात्र लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में अपनी सुविधा के मुताबिक राशन ले सकते हैं. यानी अगर राशन कार्ड गांव का है, इसके बावजूद आपको शहर में भी राशन मिल सकता है.

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कैसे मिलेगा राशन?

  • सबसे पहले अपने पास के e-PoS मशीन वाली सरकारी राशन दुकान पर जाएं.
  • इसके बाद राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर बताएं.
  • फिर  e-PoS मशीन पर बायोमेट्रिक से पहचान करें.
  • सब कुछ सही मिलने पर आप अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकते हैं. 

इस बात का रखें ध्यान

  • शहर में राशन लेने के लिए पोर्टेबिलिटी सुविधा का उपयोग किया जा सकता है.
  • लेकिन इसके लिए एक बात का ध्यान रखें कि आपका रिकॉर्ड सिस्टम में होना चाहिए.
  • अगर आपको इस सुविधा का लाभ लेना है तो इसके लिए आपका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
  • इसके साथ ही राशन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी अपडेटेड और सही होनी चाहिए.
  • वहीं आधार से पहचान का वेरिफिकेशन होना जरूरी है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 14 Aug 2026 01:30 PM (IST)
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Ration Card Utility News Ration Card Update
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