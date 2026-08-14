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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब'दोनों बार उन्होंने मुझ पर...', नांदेड़ में हुए हमले के बाद पहली बार बोले सुखबीर सिंह बादल

'दोनों बार उन्होंने मुझ पर...', नांदेड़ में हुए हमले के बाद पहली बार बोले सुखबीर सिंह बादल

Sukhbir Singh Badal Attack: महाराष्ट्र के नांदेड़ में अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर निहंग ने हमला कर दिया. हमले के बाद अब उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 14 Aug 2026 02:07 PM (IST)
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शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अपने ऊपर हुए हमले के बाद पहली प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "उनका मकसद पंजाब में स्थिति पर नियंत्रण करना और शांति भंग करना है, जिसे अकाली दल के अध्यक्ष के रूप में मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा. मेरे पिता ने भी इसकी अनुमति नहीं दी थी.

उन्होंने आगे कहा, "दोनों बार उन्होंने मुझ पर सबसे पवित्र स्थानों पर हमला किया. पहली बार स्वर्ण मंदिर में और दूसरी बार तख्त हजूर साहिब में. न तो मैं डरता हूं, न ही कभी डरा हूं." उन्होंने कहा, " मैं केवल इतना कहना चाहता हूं. शिरोमणि अकाली दल सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे के लिए प्रतिबद्ध है."

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घटना पर पहली बार बोले सुखबीर सिंह बादल

सुखबीर सिंह बादल ने बयान में कहा, "जिसके सिर पर गुरु साब दा हाथ हो उसे कोई आंच नहीं आती. जितना मर्जी जोर लगा लो. सब परमात्मा के हाथ में होता है." उन्होंने आगे कहा, "मैं गुरु गोविंद सिंह महाराज का धन्यवाद करता हूं कि उनकी धरती पर आए हैं. देश और पंजाब में अमन शांति के दुश्मनों ने बड़ी कोशिश की पर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बचाया.

सुखबीर सिंह बादल ने आगे कहा कि शिरोमणी अकाली दल पंजाब के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है. हमारे लिए पंजाब और देश की तरक्की एक नंबर पर है और भाईचारा हमारी प्राथमिकता है.

नांदेड़ में हुआ सुखबीर सिंह बादल पर हमला

शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल गुरुवार (13 अगस्त) को महाराष्ट्र में नांदेड़ शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक गुरुद्वारे में एक निहंग द्वारा कृपाण से किए गए हमले में घायल हो गए. पुलिस ने बताया कि पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री बादल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके दाहिने हाथ में दो-तीन टांके लगाए गए.

पुलिस के अनुसार हमलावर की पहचान जसपाल सिंह के रूप में हुई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. इसने बताया कि सिंह की उम्र 60 से 62 वर्ष के बीच है और वह गुरुद्वारा माता साहिब देवान जी मुगत में सेवादार या स्वयंसेवी के रूप में काम कर रहा था.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 14 Aug 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Nanded News PUNJAB NEWS Sukhbir SIngh Badal
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